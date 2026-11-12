Paris fürchtet, Moskau könne konventionelle deutsche Angriffe falsch deuten – und sieht sich nach Macrons Konzept selbst in der Mitverantwortung für Angriffe Dritter. Worum es bei dem Streit geht.

Frankreich drängt Deutschland zu verbindlichen Einsatzregeln für seine neuen weitreichenden Waffen. Nach Informationen der Financial Times befürchtet Paris, dass ein konventioneller Schlag tief auf russisches Gebiet eine nukleare Antwort Moskaus provozieren könnte, wenn das Signal nicht richtig verstanden wird. Sechs mit den Gesprächen vertraute Personen schilderten dem Blatt die laufenden Beratungen zwischen der französischen Regierung und Berlin.

Im Zentrum steht die Frage, wie sogenannte Deep Precision Strikes (DPS) zu bewerten sind – also konventionelle Präzisionsschläge in die Tiefe des gegnerischen Hinterlands. Ein französischer Vertreter brachte die Sorge nach einem Bericht des britischen Independent so auf den Punkt: Man könne ein russisches Ziel mit einer konventionellen Waffe treffen und „an die nukleare Schwelle geraten, ohne es zu merken“.

Macrons „vorgelagerte Abschreckung“ und die Angst um Paris

Hinter der Warnung steht Emmanuel Macrons Konzept der vorgelagerten Abschreckung („forward deterrence“), das die französische Abschreckung stärker auf Europa ausweitet. Paris fürchtet, Moskau könne Frankreich für Angriffe seiner Partner haftbar machen. Ein mit den Gesprächen vertrauter Vertreter zog laut Independent einen drastischen Vergleich: Wer jemanden ins Haus einlade, trage Verantwortung, wenn dieser es in Brand stecke.

Frankreich und Deutschland hatten bereits am 2. März 2026 in einer gemeinsamen Erklärung von Macron und Merz eine hochrangige Nuklear-Steuerungsgruppe eingerichtet. Darin sind „Deep Precision Strike“ und die Kontrolle von Eskalation unterhalb der nuklearen Schwelle ausdrücklich genannt – die jüngste Warnung bewegt sich also in einem bereits bestehenden Rahmen.

780 Milliarden Euro und Raketen bis über 2000 Kilometer

Der Fokus liegt auf Deutschland, weil Berlin ein besonders großes Rüstungsprogramm vorantreibt. Für den Fünfjahreszeitraum bis Ende 2030 nennt die FT einen Verteidigungsrahmen von 780 Milliarden Euro. Berlin beschafft und entwickelt bodengestützte Flugkörper mit Reichweiten von 500 bis mehr als 2000 Kilometern, mit denen Ziele tief in Russland getroffen werden könnten.

Dass es nicht um reine Forschung geht, zeigt die geplante Beschaffung US-amerikanischer Marschflugkörper: Deutschland will Tomahawk-Flugkörper kaufen und auf deutschem Boden stationieren. Offene Fragen zur Doktrin und zur Führung dieser Fähigkeiten waren schon Monate zuvor in einer Analyse des Thinktanks IISS als ungeklärt beschrieben worden.

Eine Waffenfabrik bei Leipzig spaltet die Stadt

Wie konkret die neue Rüstungswelle vor Ort ankommt, zeigt sich in Sachsen: Das US-Start-up Covenant plant nahe Leipzig eine Waffenfabrik für bodengestützte Marschflugkörper vom Typ Anthem. Covenant spricht von einer rund 10.000 Quadratmeter großen Anlage, die auf 5.000 Stück jährlich ausgelegt sein soll. Auf der Karriereseite sind bereits sieben Stellen mit dem Zusatz „Leipzig, Germany“ ausgeschrieben, während die Stadt offiziell weder Standort noch Bauantrag kennt.

Die Linksfraktion hat deshalb einen rüstungskritischen Antrag eingebracht, über den der Stadtrat am 30. September beraten sollte, wie die Berliner Zeitung und die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung berichten, die das Projekt von Beginn an begleitet und fortlaufend darüber berichtet haben. BSW-Stadtrat Thomas Kachel kritisierte in einem den Antrag der Leipziger Linksfraktion begleitenden Gespräch, die Ansiedlung schaffe kaum Arbeitsplätze für die Region: Der Osten bleibe „verlängerte Werkbank“.

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