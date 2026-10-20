Marine Le Pen wählte die Kulisse mit Bedacht. Sie saß hinter einem Schreibtisch, daneben die Trikolore und im Hintergrund eine hölzerne Bücherwand mit ihrer alten Anwaltsrobe. Die Videoansprache der Kandidatin des Rassemblement National (RN) erschien nach der Krawallnacht am Sonntagabend in den sozialen Netzwerken, kurz bevor Präsident Emmanuel Macron im Fernsehen zur Nation sprach. Französische Medien beschrieben den Auftritt als sehr präsidial.



Anlass war die schwerste Gewalt in Frankreich seit Jahren. Am Samstag hatten landesweit Hunderttausende gegen hohe Lebenshaltungskosten und die Zustände an den Schulen demonstriert. Am Rande der Proteste plünderten Randalierer nach Angaben des Handelsministers mindestens 3000 Geschäfte. In Limoges brannte zudem das Rathaus aus dem 19. Jahrhundert, das Dach stürzte ein. Die Polizei nahm mehr als 1800 Menschen fest.

Zustimmung wird geprüft...

„Zwischen Gewalt und Ohnmacht“

Die 58-jährige Le Pen sagte in ihrer Ansprache, die Bilder schmerzten und verletzten. Frankreich dürfe sich an solche Szenen niemals gewöhnen. Sie rief zu Ruhe und republikanischer Zurückhaltung auf. Zugleich griff sie die Regierung an. Das Land sei eingeklemmt, ja als Geisel genommen zwischen Gewalt und Ohnmacht. Die Macht der Macronisten sei erschöpft und orientierungslos.



Als Antwort stellte Le Pen den Grundsatz „casseur-payeur“ vor, wer zerstört, soll zahlen. Außerdem versprach sie die Wiederherstellung der republikanischen Ordnung. Konkrete Vorschläge zu den Forderungen der Demonstranten machte sie nach Medienangaben jedoch nicht. Auf den Kanälen des RN stellte die Partei das Chaos von zehn Jahren Macron dem „befriedeten Frankreich“ gegenüber, das eine Präsidentin Le Pen bringen werde.

Bardella gibt den Hardliner

Am Montag legte der 31-jährige RN-Parteichef Jordan Bardella nach. Auf seinem Pult in der Parteizentrale stand der Slogan „Face au chaos, la France en ordre“. Bardella sprach von einem beispiellosen Versagen der Sicherheitspolitik. Die Macht desertiere und falle in sich zusammen.



Bardella kündigte für den Fall eines Wahlsiegs harte Maßnahmen an. Die Strafmündigkeit soll auf 16 Jahre sinken. Familien von Wiederholungstätern will der RN das Kindergeld streichen. Polizisten sollen bei Gewaltanwendung künftig grundsätzlich als in Notwehr handelnd gelten.

Die Gegner fürchten ein Geschenk für die Rechte

Le Pen liegt seit Monaten in den Umfragen deutlich vorn. In Paris fürchten ihre Gegner, dass die Gewalt diesen Vorsprung festigt. Der Sender France Info zitiert aus Regierungskreisen den Satz, die Krawalle seien ein Geschenk für den RN. Der Abgeordnete Sylvain Maillard aus Macrons Partei sagte, die Gewalt bestärke all jene, die ohnehin Le Pen wählen wollten.

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Die Europaabgeordnete Nathalie Loiseau von der Mitte-rechts-Partei Horizons sagte dem Magazin Politico, die extreme Rechte kreise um die Gewalt wie Geier. Der sozialdemokratische Kandidat Raphaël Glucksmann warnte, Le Pen werde die Nutznießerin des Chaos sein. Den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon nannte er ihren Steigbügelhalter. Mélenchons Partei La France insoumise hatte die Schülerproteste unterstützt. Regierung und Konkurrenten werfen der linken Partei vor, die Wut auf der Straße angeheizt zu haben.



Im RN weist man den Vorwurf zurück, die Krawalle ausschlachten zu wollen. Ein Funktionär sagte der Nachrichtenagentur AFP, als Patriot könne man sich über den Zustand des Landes nicht freuen. Es tue weh.



Ganz ohne Risiko ist die Lage für die rechte Partei nicht. Viele Franzosen halten Le Pen für eine Politikerin, die das Land spaltet. Ein Bardella-Berater räumte gegenüber Politico ein, manche sähen in den Krawallen einen Vorgeschmack auf Unruhen nach einem Wahlsieg des RN. Er selbst glaube das nicht.

Le Pen oder Bardella?

Bisher offen bleibt zudem, wer am Ende für den RN antritt. Le Pen wurde wegen Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt. Das Pariser Berufungsgericht bestätigte das Urteil Anfang Juli, verkürzte aber die Ämtersperre so weit, dass sie 2027 kandidieren darf. Le Pen hat Revision beim Kassationsgerichtshof eingelegt. Das oberste Gericht hatte angekündigt, möglichst noch vor der Wahl im Frühjahr zu entscheiden. Ein Urteil kurz vor dem Wahltermin könnte die Strategie der Partei durcheinanderbringen.



Für diesen Fall gilt Bardella als Ersatzkandidat. Bardella ist ein Ziehsohn Le Pens. Er trat 2012 mit 16 Jahren dem damaligen Front National bei, nach eigenen Worten mehr wegen Le Pen als wegen der Partei. Sie holte ihn in ihr Wahlkampfteam und machte ihn zum Chef der Parteijugend. 2021 gab Le Pen den Parteivorsitz ab, um sich auf die Präsidentschaftswahl zu konzentrieren, ein Jahr später übernahm Bardella.



Mehrere Umfragen sahen den 31-Jährigen vorübergehend sogar beliebter als seine Mentorin. Derzeit ist er als Premierminister einer Präsidentin Le Pen vorgesehen. Zuletzt geriet der 31-Jährige allerdings unter Druck. Medienberichte über angebliche antisemitische Äußerungen, die er zurückweist, kosteten ihn nach einer Umfrage von Le Point und Cluster 17 fünf Punkte. Le Pen verlor im selben Zeitraum vier Punkte.

Macron ohne Antwort

Der amtierende Präsident Macron steht nach seiner Fernsehansprache ebenfalls in der Kritik. Er verurteilte die Gewalt und kündigte harte Strafen an. Den von Teilen der Opposition geforderten Ausnahmezustand verhängte er nicht. Das Rücktrittsangebot seines Innenministers Laurent Nuñez lehnte er ab. Der frühere Premierminister Édouard Philippe, der für seine Partei Horizons ebenfalls kandidiert, schrieb nach der Ansprache im Netz, das Land brauche jemanden, der führe. Am Montag reiste Macron in den Nahen Osten.



Premierminister Sébastien Lecornu ordnete inzwischen örtliche Ausgangssperren an, unter anderem in Paris, Nizza und Lille. Zu einem Treffen mit den Parteichefs will der RN nach Angaben von Le Figaro nur einen Vertreter schicken, Le Pen und Bardella bleiben fern. Für kommenden Samstag haben Vertreter der früheren Gelbwesten-Bewegung einen „Akt II“ angekündigt. Hält die Gewalt an, dürften die Unruhen den Wahlkampf bis zum Frühjahr bestimmen. Le Pen und Bardella haben ihr Thema dafür bereits gefunden.

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