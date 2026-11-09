Kühlanlagen sabotiert: Frankreich macht Irans Revolutionsgarden verantwortlich

Frankreich hat die iranischen Revolutionsgarden für die jüngsten Cyberangriffe auf Kühlanlagen im Land verantwortlich gemacht. Die Attacken hätten an zwei Tagen im Oktober stattgefunden, sagte Außenminister Jean-Noël Barrot am Montag in Paris laut der Nachrichtenagentur AFP. „Ich kann bestätigen, dass die Verantwortung für diesen Angriff bei den Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran liegt“, erklärte er.

Barrot bezeichnete die Attacke als ersten groß angelegten Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf französischem Staatsgebiet. „Wir werden auf europäischer Ebene Sanktionen gegen alle Verantwortlichen dieses Angriffs verhängen“, kündigte er an. Zudem stellte er weitere „verhältnismäßige und notwendige“ Maßnahmen in Aussicht, um mögliche Nachahmer abzuschrecken.



Die Justiz sei bereits mit dem Fall befasst. Auch der iranische Botschafter solle einbestellt werden. Bei den Angriffen wurden Einstellungen von Kühlanlagen aus der Ferne verändert. Zahlreiche Supermärkte mussten wegen der unterbrochenen Kühlkette Lebensmittel entsorgen.

Lebensmittel mussten entsorgt werden

Eine erste große Angriffswelle traf in der Nacht zum 12. Oktober mehrere Handelsketten. Nach einem Bericht des französischen Radiosenders RTL waren rund 300 Supermärkte betroffen, darunter Filialen von Intermarché und Coopérative U. Wegen der unterbrochenen Kühlkette mussten Geschäfte Lebensmittel wegwerfen. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.

Zunächst richtete sich der Blick auf Steuerungen des dänischen Herstellers Danfoss. Doch bereits in der folgenden Nacht wurden auch Anlagen mit Technik des Anbieters Dixell angegriffen, wie die französische Tageszeitung Le Monde berichtete. Dabei manipulierten die Täter unter anderem Temperatur- und Abtauparameter. In einem betroffenen Geschäft konnten Mitarbeiter und Techniker rechtzeitig eingreifen und Warenverluste verhindern.

Auch Kühlräume für Blutprodukte angegriffen

Am 2. November traf ein weiterer Angriff Kühlanlagen des französischen Blutspendedienstes Établissement français du sang, kurz EFS. Betroffen waren Systeme eines externen Dienstleisters an drei Standorten. Unabhängige Alarme machten das Personal auf die veränderten Einstellungen aufmerksam. Die Blutprodukte konnten geschützt werden, berichtete das englischsprachige israelische Nachrichtenportal Ynetnews.



Ob dieser Vorfall mit den Angriffen auf Supermärkte zusammenhing, war nach Angaben von Le Monde Anfang November noch ungeklärt.

Angriffswelle erfasste weitere Länder

Anfang November meldeten auch andere europäische Länder Angriffe auf Kühlanlagen. Das französische IT-Fachmedium Silicon nennt Belgien, Estland, Finnland, Irland, Luxemburg, die Niederlande und Schweden.



Auch Deutschland war von ähnlichen Angriffen betroffen. Anfang November wurden Fälle in Supermärkten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern bekannt. In einem Edeka-Markt im niederbayerischen Reisbach stellten Angreifer die Kühlanlagen nach Betreiberangaben auf einen Heizbetrieb mit 50 Grad um. Große Mengen Lebensmittel mussten entsorgt werden. Eine Beteiligung der iranischen Revolutionsgarden an den deutschen Fällen ist durch die vorliegenden Angaben nicht belegt.



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