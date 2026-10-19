Nach Ausschreitungen: Frankreich ordnet lokale Ausgangssperren an

Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu hat nach den Ausschreitungen am Wochenende örtlich begrenzte Ausgangssperren angeordnet. Er habe die Präfekten angewiesen, entsprechende Maßnahmen ab Montagabend zu verhängen, erklärte Lecornu nach einer Krisensitzung in Paris. In seiner von französischen Medien dokumentierten Ankündigung sprach er von teilweise und räumlich begrenzten Ausgangssperren.



Die Maßnahmen sollen insbesondere Geschäfte vor weiteren Übergriffen schützen, wie Le Parisien berichtete. Welche Gebiete betroffen sein werden und zu welchen Uhrzeiten die Beschränkungen gelten sollen, ging aus der zunächst veröffentlichten Ankündigung nicht hervor. Dies solle im Laufe des Tages bekannt gemacht werden. Innenminister Laurent Nuñez kündigte zudem eine stärkere Präsenz der Sicherheitskräfte ab Montagabend an.

Gewalt nach Protesten gegen hohe Lebenshaltungskosten

Auslöser der Krise sind schwere Ausschreitungen im Umfeld der landesweiten Proteste gegen hohe Lebenshaltungskosten am Samstag. In mehreren Städten wurden Geschäfte geplündert und öffentliche Gebäude beschädigt. Auch am Sonntag kam es erneut zu Gewalt, unter anderem in Paris.



Nach dem Wochenende steht die Regierung wegen ihres Sicherheitskonzepts unter erheblichem Druck. Nuñez räumte am Montag ein, die Polizei habe in einigen Städten die Kontrolle verloren. Zudem habe es bei der Mobilisierung der Einsatzkräfte an Voraussicht gefehlt.

Macron lehnt Rücktritt des Innenministers ab

Präsident Emmanuel Macron hat derweil ein Rücktrittsangebot des Innenministers abgelehnt. Wie TV5Monde berichtete, begründete der Élysée-Palast dies mit der notwendigen Kontinuität bei der Führung der Sicherheitskräfte. Zugleich verlangte Macron neue Einsatzmethoden gegen gewalttätige Randalierer und Aufklärung über Versäumnisse bei der Vorbereitung.



Die Kritik kommt aus unterschiedlichen politischen Lagern. Linke Politiker werfen der Regierung vor, die sozialen Forderungen der Demonstrierenden zu übergehen. Rechte Parteien verlangen ein härteres Vorgehen gegen die Verantwortlichen der Ausschreitungen. Auch mehrere Bürgermeister kritisierten den Polizeieinsatz.



Einzelne Kommunen haben bereits eigene Beschränkungen beschlossen. In Denain im Norden Frankreichs verhängte die Bürgermeisterin nach Angaben von Le Monde eine nächtliche Ausgangssperre für Minderjährige und Erwachsene bis Sonntag. In Marseille untersagte die Polizeipräfektur für Montag zwischen 12 und 20 Uhr sämtliche Versammlungen und Demonstrationen im Stadtgebiet.

Auswärtiges Amt mahnt zur Vorsicht

Mehrere europäische Regierungen haben Frankreich-Reisende angesichts der Ausschreitungen bereits zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Wie Reuters berichtete, hält das Auswärtige Amt weitere Unruhen in den kommenden Tagen für möglich. Reisende sollten den Anweisungen der örtlichen Polizei folgen. Auch Italien, Tschechien, Polen und mehrere nordische Länder rieten ihren Bürgern, Demonstrationen und größere Menschenansammlungen zu meiden.

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