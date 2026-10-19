„Der Staat ist gewalttätig“ und „es gibt zu viel Nachsicht“: Frankreichs Presse über Macrons Kontrollverlust

Hunderttausende Menschen haben am Wochenende in Frankreich gegen hohe Lebenshaltungskosten sowie Missstände im Bildungswesen und bei öffentlichen Dienstleistungen demonstriert. Am Sonnabend gingen nach Angaben des Innenministeriums 550.000 Menschen auf die Straße, die Veranstalter sprachen von 800.000. In mehreren Städten kam es zu Gewalt, Plünderungen und Brandstiftungen. Laut der am Sonntag veröffentlichten Ministeriumsbilanz wurden mehr als 2300 Menschen festgenommen und 997 Polizisten und Gendarmen verletzt, sieben davon schwer. Wie blickt Frankreichs Presse auf das Protestwochenende und die Reaktion der Regierung?

Le Monde

„Der Staat ist gewalttätig, und die Sachbeschädigungen sind die Antwort der Bevölkerung auf diese Gewalt“, heißt es in der linksliberalen Le Monde. Mit dieser Aussage eines 22-jährigen Studenten überschreibt die Tageszeitung ihre Reportage über junge Demonstranten. Die befragten Schüler und Studenten verurteilen die Ausschreitungen, zeigen teilweise aber auch Verständnis dafür. Sie verweisen auf Polizeigewalt und das Gefühl, mit ihren Forderungen seit Wochen nicht gehört zu werden.

Eine 18-jährige Studentin berichtet, in Bordeaux bereits vor Beginn der Demonstration Tränengas abbekommen zu haben, obwohl ihr Demonstrationszug friedlich gewesen sei. Zugleich schildern die Befragten Freude, Zusammenhalt und die Hoffnung, gemeinsam etwas verändern zu können. Einige fürchten, dass die Plünderungen ihre Anliegen in den Hintergrund drängen und die Bewegung diskreditieren könnten. Die befragten Schülerorganisationen und die Studierendengewerkschaft Unef wollen die Mobilisierung fortsetzen.

Le Figaro

Forderungen nach einem entschiedeneren Vorgehen gegen die Gewalt finden sich im Liveblog der konservativen Tageszeitung Le Figaro. Ein Pariser Smartphonehändler, dessen Geschäft am Samstag geplündert und am Sonntag erneut verwüstet wurde, beklagt: „Es gibt zu viel Nachsicht, zu viel Duldung.“

Auch die politische Rechte verschärft ihre Kritik. Jordan Bardella, Vorsitzender des Rassemblement National, wirft der Macron-Regierung vor, vor der Gewalt kapituliert zu haben. Weder er noch Marine Le Pen würden persönlich an dem von Premierminister Sébastien Lecornu geplanten Treffen der Parteivorsitzenden teilnehmen; die Partei werde jedoch voraussichtlich einen Vertreter entsenden. Zugleich berichtet der Ticker über die angekündigte Fortsetzung der Proteste. Die Gelbwesten-Koordinierung ruft für den 24. Oktober zu einem weiteren Aktionstag auf.

Franceinfo

Wie die Festgenommenen behandelt werden, beleuchtet das öffentlich-rechtliche Nachrichtenangebot Franceinfo mit der Nachrichtenagentur AFP. Befragte Anwälte berichten von überfüllten Zellen, fehlenden Mahlzeiten und Menschen, die über Stunden an Bänke gefesselt worden seien. „In einer Zelle saßen 18 Männer auf acht Matratzen“, schildert die Anwältin Dalia Frantz.

Ein von ihr vertretener 17-Jähriger habe sich mit sieben weiteren Minderjährigen eine Zelle mit nur einer Matratze geteilt. Die Anwälte kritisieren außerdem aus ihrer Sicht unbegründete Verlängerungen des Polizeigewahrsams. Zugleich beschreiben sie überlastete Polizeidienststellen. Nach Angaben der Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau befanden sich am Sonntagnachmittag nach dem ersten Protesttag 557 Menschen in der Region Paris in Polizeigewahrsam, darunter 433 Erwachsene. Bei knapp 64 Prozent dieser Erwachsenen wurde der Gewahrsam verlängert.

Le Parisien

Die politischen Folgen und die Schäden des Wochenendes stehen im Liveblog der Pariser Tageszeitung Le Parisien im Vordergrund. Innenminister Laurent Nuñez räumte am Montag ein, dass die Polizei in einigen Städten die Kontrolle verloren und es Versäumnisse bei der Vorbereitung des Einsatzes gegeben habe. Sein Rücktrittsangebot habe Frankreichs Präsident Emmanuel Macron abgelehnt. Nach Angaben des Pariser Bürgermeisters Emmanuel Grégoire wurden am Sonntag und in der Nacht zum Montag rund 30 Geschäfte in der Hauptstadt geplündert. Der Handelsverband FCD schätzt die Schäden vom Samstag landesweit auf mehrere hundert Millionen Euro.

Ehemalige Gelbwesten, Schüler, Studierende und Landwirte: Beim Protest in Paris am 17. Oktober treffen verschiedene Bewegungen aufeinander. © Aurelien Morissard/imago

Kritik am Vorgehen der Regierung kommt dabei auch von links. Der Europaabgeordnete und Präsidentschaftskandidat Raphaël Glucksmann fordert in der Hauptstadtzeitung sowohl die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung als auch konkrete Antworten auf die Anliegen der Demonstranten und der Schüler. Der Bürgermeisterverband AMF ruft zu Kundgebungen vor Rathäusern auf, um die Angriffe auf demokratische Institutionen zu verurteilen.

Le Point

Wütende Bürgermeister kommen im bürgerlich-konservativen Nachrichtenmagazin Le Point zu Wort. Sie müssten staatliche Versäumnisse ausgleichen, während ihnen Mittel entzogen würden, schreibt Jérôme Cordelier. In Nancy hätten städtische Mitarbeiter sogar geplünderte Privatgeschäfte absichern müssen. „Das gehört eigentlich nicht zu den Aufgaben eines Rathauses, aber wir haben es in der Notlage getan“, sagt Bürgermeister Mathieu Klein. Sein Amtskollege Quentin Brière aus Saint-Dizier fordert mehr Handlungsspielraum. „Vertrauen Sie den Bürgermeistern und geben Sie uns die Mittel zum Handeln!“

Eine weitere Reportage schildert die Not der Geschäftsinhaber. „Sie haben mich geschlagen. Ich musste genäht werden“, berichtet Aline, deren Pariser Bar mit Tabakladen geplündert wurde und ausbrannte. Der Mobilfunkhändler Hassan Robiul schätzt seine Warenverluste auf einen Wert von mehr als 200.000 Euro – nur vier Monate nach der Übernahme seines Geschäfts. Nachbarn und Kunden helfen; für Betroffene werden Spenden gesammelt.

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