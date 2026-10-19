Von Popkultur bis Ancien Régime: Frankreichs Protestierende nutzen Kostüme, um ihre Kritik an Macht, Privilegien und sozialer Ungleichheit auszudrücken.

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Wenn man sich die Bilder der jüngsten Proteste in Frankreich anschaut, könnte man meinen, Halloween sei dieses Jahr früh dran. Zwischen Rauchschwaden, Barrikaden und Polizeiketten tauchen gruselige Figuren auf, die man aus Kino, Comics oder Kostümabteilung kennt: Spider-Man, Clown-Fratzen, Hasen in Plüschoptik, Jesus oder Aliens. Nur dass es dabei nicht um Bräuche für Kinder geht, sondern um ziemlich handfeste soziale und politische Konflikte.

Außerirdischer Protest: Ein Demonstrant in Paris trägt eine graue Alien-Maske. © IMAGO/Apaydin Alain/ABACA

Ein Demonstrant mit einer Maske des Horrorclowns Pennywise am 18. Oktober 2026 in Paris © IMAGO/Jan Schmidt-Whitley/Le Pictorium

Zwischen Kuscheltier und Krisenstimmung

Auffällig ist die Lust an der Inszenierung. Während sich manche Protestierende als Actionfiguren inszenieren, greifen andere auf historische oder religiöse Bilder zurück. Wieder andere setzen auf Hasenkostüme, deren Niedlichkeit in einem irritierenden Kontrast zu einer Umgebung steht, die von Gewalt, Tränengas und brennenden Gegenständen geprägt ist.



Es ist ein visuelles Spiel mit Gegensätzen: Kuscheltier trifft Krisenstimmung, Popkultur trifft politischen Ausnahmezustand. Und natürlich ist die Bekleidung dabei ein Werkzeug.

Ein Demonstrant in einem pinkfarbenen Plüschkostüm zieht durch die vernebelten Straßen von Paris. © IMAGO/Nael Chahine

Daneben gibt es die weniger verspielte Variante der Protestkleidung: dunkle Kleidung, Kapuze, Mütze, Sonnenbrille, Maske. Wo die einen mit Kostümierung auffallen wollen, versuchen die anderen, in der Masse unterzutauchen.



Die Vermummung ist dabei ein gemeinsamer Nenner vieler dieser Looks – sie hat ganz praktische Gründe: vom Verbergen der Identität bis hin zum Schutz vor Tränengas.

Zentraler Nenner – die Vermummung: Die Aktivisten tragen dunkle Schals, Sturmhauben oder Tücher, die das Gesicht bis unter die Augen vollständig verdecken. © IMAGO/Mattia David Rinaldi / LiveMedia

Die Proteste, die Mitte September mit Schüleraktionen gegen schlechte Bedingungen an Schulen begannen, haben sich inzwischen zu einer landesweiten Mobilisierung ausgeweitet.



Im Zentrum stehen neben dem Zustand des Bildungssystems die steigenden Lebenshaltungskosten, niedrige Einkommen und die Sorge um öffentliche Dienstleistungen.

Gewerkschaften und Unterstützer der Gelbwesten-Bewegung haben sich der Mobilisierung angeschlossen. Am 17. Oktober gingen Hunderttausende Menschen in zahlreichen französischen Städten auf die Straße. Viele demonstrierten friedlich; zugleich kam es in mehreren Städten zu Ausschreitungen, Angriffen auf öffentliche Gebäude und Plünderungen.

Ein als Jesus Christus verkleideter Demonstrant trägt ein großes Holzkreuz mit der Aufschrift „L'Amour triomphera“ (Die Liebe wird triumphieren). © IMAGO/Nael Chahine

Unter den Geschäften, die im Zuge der Ausschreitungen geplündert wurden, befanden sich auch Luxusadressen wie Céline und Louis Vuitton. Wenn gegen hohe Lebenshaltungskosten und soziale Ungleichheit protestiert wird, geraten eben auch die Schaufenster jener Luxuswelt ins Visier, die Frankreichs internationales Image als Modeland mitprägt.

Spider-Man gegen die Elite

Die Wut richtet sich gegen jene, die oben stehen – gegen Reichtum, Macht und Privilegien. Und sie findet nicht nur auf der Straße, sondern auch in den Kostümen der Protestierenden ihren Ausdruck. Spider-Man etwa ist ein Held, der seine Kräfte in den Dienst anderer stellt und sich mit den Schwächeren gegen übermächtige Gegner behauptet.



Ein Demonstrant im Outfit der Netflix-Serie „Haus des Geldes“ wiederum greift das Bild einer Gruppe auf, die sich gegen ein übermächtiges Finanzsystem auflehnt und Banken überfällt.

Ein Demonstrant in Paris trägt den markanten roten Overall und die Salvador-Dalí-Maske aus der Erfolgsserie „Haus des Geldes“ („La Casa de Papel“). © IMAGO/Apaydin Alain/ABACA

Die roten Overalls und Dalí-Masken sind längst zu Symbolen des Widerstands gegen etablierte Machtverhältnisse geworden. Dass solche popkulturellen Figuren bei Protesten auftauchen, ist also mehr als eine Frage der Verkleidung: Sie stehen für den Widerstand gegen etablierte Machtverhältnisse – und verleihen der Wut ein Gesicht, auch wenn dieses hinter einer Maske verborgen bleibt.

Mit gepuderten Perücken und Spitzenkleidung kritisieren Demonstrierende am 17. Oktober 2026 in Paris die französische Regierung als neue, abgehobene Aristokratie. © IMAGO/Apaydin Alain/ABACA

Andere Protestierende greifen direkt auf die französische Geschichte zurück. Mit Frack und Dreispitz erinnern sie an das Ancien Régime, in dem Adel und Klerus privilegiert waren, während große Teile der Bevölkerung unter wirtschaftlichen Belastungen litten.



Die Botschaft ist eine implizite Drohung: Präsident Emmanuel Macron und seine Regierung erscheinen als neue Aristokratie, die den Kontakt zur Lebensrealität der Menschen verloren hat – für die historischen Vorbilder dieser Metapher ging das nicht gut aus.

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