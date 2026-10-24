Nach schweren Plünderungen setzt Frankreich auch Spezialeinheiten und gepanzerte Fahrzeuge ein. Besonders in Marseille wächst die Sorge vor einer erneuten Eskalation.

Frankreich steht vor einem weiteren Tag landesweiter Massenproteste. Rund 70.000 Polizisten und Gendarmen sind an diesem Samstag im Einsatz, um erneute Ausschreitungen und Plünderungen zu verhindern. In Paris bleiben weltberühmte Museen wie der Louvre und das Musée d’Orsay geschlossen. Mehrere Städte haben Demonstrationen verboten oder Ausgangssperren verhängt.



Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron reagiert damit auf die schweren Krawalle vom vergangenen Wochenende. Nach Behördenangaben wurden dabei landesweit rund 3000 Geschäfte beschädigt oder geplündert. In mehreren Städten gingen Fahrzeuge in Flammen auf, Demonstranten drangen in öffentliche Gebäude ein.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, mobilisiert Innenminister Laurent Nuñez nun 10.000 zusätzliche Sicherheitskräfte. Unterstützt werden sie von Spezialeinheiten, Hubschraubern, Wasserwerfern und gepanzerten Fahrzeugen.

Frankreich setzt nach schweren Krawallen auch Spezialeinheiten ein

„Wir werden gegenüber Randalierern, Plünderern und allen, die Gewalt ausüben, kompromisslos sein“, kündigte Nuñez am Freitag an. Nach seinen Angaben kursieren in sozialen Netzwerken erneut Aufrufe zu Angriffen auf öffentliche Gebäude und zur Plünderung von Geschäften.



Der Minister verwies dabei ausdrücklich auf Gruppen aus dem linksradikalen Spektrum. An den vergangenen Ausschreitungen waren nach Behördenangaben aber auch zahlreiche Personen beteiligt, die sich unabhängig von den politischen Demonstrationen an Plünderungen beteiligten.



Für den heutigen Einsatz stehen laut Le Monde unter anderem rund 20 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Centaure und 15 Wasserwerfer bereit. Auch die Spezialeinheiten RAID, GIGN und BRI können eingesetzt werden. Sie sollen vor allem gefährdete Gebäude schützen und reguläre Polizeikräfte entlasten.



Bereits am Freitag warnte Premierminister Sébastien Lecornu, die Bedrohung durch gewaltbereite Gruppen sei weiterhin hoch. Seine Regierung habe aus den Fehlern beim Polizeieinsatz vor einer Woche Konsequenzen gezogen.

Marseille: 317 Geschäfte beschädigt oder geplündert

Besonders groß ist die Sorge in Marseille. Am 17. Oktober kam es dort zu schweren Ausschreitungen, die weite Teile des Stadtzentrums erfassten. Auf der berühmten Einkaufsstraße Canebière wurden Schaufenster eingeschlagen und Geschäfte geplündert.



Nach Recherchen von Le Monde wurde zunächst eine Filiale des Mobilfunkanbieters SFR geplündert. Wenig später griffen Gruppen das Gebäude der Stadtpolizei an und versuchten, es in Brand zu setzen. Gegen Mittag drangen Menschen auch in das Rathaus ein.



Die örtliche Handelskammer registrierte anschließend 500 betroffene Geschäfte. Davon wurden 317 beschädigt oder geplündert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft nahm die Polizei 101 Menschen fest.

Für diesen Samstag hatten die Behörden zunächst sämtliche Demonstrationen im Département Bouches-du-Rhône untersagt. Selbst der öffentliche Nahverkehr in Marseille sollte vorübergehend eingestellt werden.



Nach Protesten der Gewerkschaften nahm die Präfektur beide Entscheidungen teilweise zurück. Wie Le Monde berichtet, darf am Samstag um 14 Uhr ein Gewerkschaftszug am oberen Ende der Canebière starten. Die vereinbarte Route soll die wichtigsten Einkaufsstraßen meiden.

Louvre geschlossen: Auch Art Basel sagt Veranstaltungen ab

In Paris sind die Folgen der Sicherheitsmaßnahmen bereits sichtbar. Der Louvre, das Musée d’Orsay, das Picasso-Museum und der Grand Palais bleiben am Samstag geschlossen.



Der Louvre bestätigt auf seiner Website, dass bereits gebuchte Eintrittskarten automatisch erstattet werden.



Auch die internationale Kunstmesse Art Basel Paris ist betroffen. Die Veranstalter sagten das Wochenendprogramm ab. An der Messe im Grand Palais beteiligen sich 211 Galerien aus aller Welt.

Zahlreiche Geschäftsinhaber haben ihre Schaufenster mit Holzplatten gesichert. Nach Angaben von Reuters wurden in Frankreich am vergangenen Wochenende rund 3000 Geschäfte und Betriebe beschädigt oder geplündert.



Neben Paris und Marseille sind Demonstrationen in zahlreichen weiteren Städten geplant. In Lyon, Nizza und Montpellier wurden Versammlungen teilweise untersagt. Für mindestens zehn Städte gelten laut AFP zeitlich oder räumlich begrenzte Ausgangssperren.



Auch in Paris gibt es Streit über den Verlauf des Gewerkschaftszuges. Die Polizeipräfektur untersagte am Freitag eine zuvor ausgehandelte Route zwischen den Plätzen Bastille und Nation. Die Organisatoren kündigten an, an ihrem ursprünglichen Plan festzuhalten.

Macron unter Druck: Schüler und Gewerkschaften protestieren weiter

Die Protestbewegung begann im September mit Demonstrationen von Schülern gegen Lehrermangel und schlechte Unterrichtsbedingungen. Inzwischen beteiligen sich auch Studenten, Gewerkschaften und Anhänger der Gelbwestenbewegung.



Im Zentrum der Proteste stehen mittlerweile neben der Bildungspolitik vor allem die hohen Lebenshaltungskosten, soziale Ungleichheit und die Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen.



Bei den Demonstrationen am 17. Oktober gingen nach Angaben des Innenministeriums rund 550.000 Menschen auf die Straße. Die Organisatoren sprachen von etwa 800.000 Teilnehmern.

Macron empfing am Freitag Vertreter mehrerer Schülerorganisationen im Élysée-Palast. Nach einem fast dreistündigen Gespräch kündigte das Präsidentenamt für Montag konkrete Zusagen im Bildungsbereich an. Die Schülervertreter riefen dennoch dazu auf, die Proteste fortzusetzen.



Eine weitere mögliche Konfliktstelle liegt in Orléans. Dort findet am Wochenende ein Parteitag des rechten Rassemblement National statt. Rund 50 Organisationen haben zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Die Behörden rechnen mit 20.000 bis 30.000 Teilnehmern und stellen etwa 3000 Sicherheitskräfte bereit.

Die Proteste treffen die Regierung wenige Monate vor der französischen Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2027. Macron darf nach zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten nicht erneut kandidieren. Für seine Regierung steht mit den erneuten Demonstrationen auch die Frage im Raum, wie sie das Recht auf Protest schützen und zugleich weitere Gewalttaten verhindern kann.

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