Verriegelte Türen, leere Auslagen und verbarrikadierte Schaufenster: In Teilen Frankreichs und Italiens bereiten sich Händler auf weitere Krawalle am Wochenende vor.

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Nach den Plünderungen sichern Händler in Paris und Mailand ihre Geschäfte aus Sorge vor weiteren Ausschreitungen.

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In Frankreich und Italien kam es bei Demonstrationen gegen Missstände im Schulwesen und steigende Lebenshaltungskosten zu gewalttätigen Ausschreitungen und Plünderungen.

Besonders betroffen waren die Metropolen Paris und Mailand. Geschäfte wurden aufgebrochen und geplündert, Fahrzeuge und Gegenstände im öffentlichen Raum beschädigt oder in Brand gesetzt, Menschen wurden teils schwer verletzt.

Verriegelte Türen, leere Läden

In Mailand lieferten sich Randalierer rund um den Domplatz Auseinandersetzungen mit der Polizei. Sie warfen Flaschen auf Einsatzkräfte und Polizeifahrzeuge; zudem wurden Geschäfte geplündert und Fahrzeuge angezündet. Auch in Paris und anderen französischen Städten wurden Hunderte Läden geplündert, darunter Filialen von Saint Laurent, Dior und Louis Vuitton.

Bei den Ausschreitungen wurden auch Geschäfte geplündert. Händler fürchten weitere Schäden bei den nächsten Protesten. © Emma Da Silva/dpa

Viele Ladenbesitzer sichern deshalb ihre Geschäfte. In Paris räumen Händler Waren aus den Auslagen und montieren Spanplatten vor ihre Schaufenster, um weitere Schäden am Wochenende zu vermeiden.



Auch Mailänder Luxusboutiquen haben Vorkehrungen getroffen. Verriegelte Türen und leere Schaufenster lassen manche Einkaufsstraßen beinahe wie eine Geisterstadt wirken.

Die Pariser Stadtverwaltung rief Händler, Anwohner und Gastronomen dazu auf, bewegliche Gegenstände aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. Diese könnten als Wurfgeschosse oder Barrikaden verwendet oder angezündet werden. In Mailand sollen 500 Soldaten die Polizei unterstützen.

Dior, Paris © MATTHIEU RONDEL/AFP

Hermès, Marseille © THIBAUD MORITZ/AFP

Apple Store, Lille © SAMEER AL-DOUMY/AFP

Versace, Mailand © Marco Ottico/LaPresse/AP/dpa

Paris-Saint-Germain-Laden, Paris © Olivier Corsan/IMAGO

Burberry, Paris © MATTHIEU RONDEL/AFP

Cartier, Mailand © Luca Bruno/AP/dpa

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