Frankreich versinkt im Chaos: Die Verwüstungen des 17. Oktober in Bildern

Zerstörte Geschäfte, geplünderte Boutiquen, brennende Autos: In vielen französischen Städten eskalierten am Samstag die Proteste. Bilder zeigen das Ausmaß der Zerstörung.

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Ein „Jesus“ mit Kreuz und Zapfsäule in Paris: Die steigenden Spritpreise gehören zu den Auslösern der Proteste.

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Was vor einem Monat als Schülerprotest für bessere Lernbedingungen, mehr Lehrkräfte und sanierte Schulgebäude begann, hat sich längst zu einer landesweiten Bewegung ausgeweitet. Inzwischen richten sich die Demonstrationen in Frankreich gegen hohe Spritpreise, steigende Lebenshaltungskosten und den Sparkurs der Regierung.



Doch während viele Menschen weiter friedlich demonstrieren, eskaliert die Lage in manchen Städten zunehmend: Es kommt zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei, Brandstiftungen und Plünderungen.

Plünderzüge, Gewalt und ein brennendes Rathaus

Schon unter der Woche kam es bei den Schülerprotesten zu Auseinandersetzungen und Sachbeschädigungen. Am Samstag, den 17. Oktober, gingen schließlich Hunderttausende Menschen in ganz Frankreich auf die Straße. Zu den Demonstrationen hatten unter anderem einzelne Gewerkschaften und Unterstützer der Gelbwesten-Bewegung aufgerufen. Vielerorts wurden die Proteste von Ausschreitungen überschattet.

Gelbeweste, Trikolore, brennende Fahrräder: Frankreichs Proteste haben längst eine explosive Dynamik entwickelt. © Pietro Staricco/Imago

Besonders heftig eskalierte die Lage in Paris, Lyon, Marseille und Limoges. In der Hauptstadt wurden Geschäfte geplündert und Autos in Brand gesetzt. In Lyon ging das Tourismusbüro in Flammen auf, in Marseille wurden öffentliche Gebäude und Geschäfte beschädigt.

In Lyon wurde ein Tourismusbüro in Flammen gesetzt, die Feuerwehr musste löschen. © Nicolas Liponne/Imago

In Limoges wurde das historische Rathaus durch ein Feuer schwer beschädigt. Auch in anderen Städten kam es zu Zusammenstößen und Plünderungen. Die Bilder vom Samstag zeigen, wie weit Teile der Proteste inzwischen über ihren ursprünglichen Anlass hinausgegangen sind.

Brennender Dachstuhl, geplünderte Büros: In Limoges wurde das Rathaus durch ein Feuer schwer beschädigt. © Elise Cabane/Imago

Besonders sichtbar wurde die Eskalation in den Einkaufsstraßen. Zerschlagene Schaufenster, ausgeräumte Geschäfte und verwüstete Boutiquen zeugen von den Plünderungen, die sich am Samstag in mehreren französischen Städten ereigneten.

Auch in Montpellier plünderten Protestierende Geschäfte, wie den Schuhladen Footlocker © Jean-Michel Mart/Imago

Die Polizei war in mehreren Städten mit einem Großaufgebot im Einsatz. Einsatzkräfte gingen gegen gewalttätige Demonstranten vor, setzten Tränengas und Wasserwerfer ein und versuchten, die Lage unter Kontrolle zu bringen. In einigen Städten kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.

Um die Demonstranten am Vorrücken zu hindern, stellte sich die Polizei in Paris mit Mann und Auto in den Weg. © Abitbol Shana/Imago

Bei den Protesten traten am Samstag manche Demonstranten mit vermummten Gesichtern auf, andere setzten mit Hasen- oder Superheldenmasken auffällige Akzente. Auch Tücher, Kapuzen und Schals gehörten vielerorts zum Erscheinungsbild der Menschen auf der Straße.

Hase und Spiderman im Protestmodus: Zwei maskierte Demonstranten vor brennenden Barrikaden in Frankreich. © Apaydin Alain/Imago

Bei den teils heftigen Straßenschlachten zwischen Demonstranten und der Polizei flogen Steine und andere Gegenstände, Barrikaden wurden errichtet und Feuer gelegt.



Nach Angaben von Premierminister Sébastien Lecornu wurden allein am Samstag mindestens 150 Polizisten verletzt. Landesweit nahm die Polizei rund 1200 Menschen fest – eine abschließende Zahl verletzter Demonstranten wurde zunächst nicht genannt.

Straßenschlachten zwischen Demonstranten und Polizei: Es flogen Steine und andere Gegenstände, Tränengas kam zum Einsatz. © Sebastiano Bacci/Imago

Die Proteste am Samstag erinnern an die Gelbwesten-Bewegung, die 2018 mit dem Widerstand gegen eine geplante Erhöhung der Kraftstoffsteuern begann. Damals gingen die Demonstrationen ebenfalls weit über den ursprünglichen Anlass hinaus und entwickelten sich zu einer breiten Bewegung gegen soziale Ungleichheit und die Politik von Präsident Emmanuel Macron.

Am Samstag entlud sich die Wut der französischen Bürger auf der Straße – auch in Paris. © Apaydin Alain/Imago

Auch propalästinensische Demonstranten beteiligten sich an den Protesten. Neben palästinensischen Flaggen waren auch Kufiyas zu sehen, die traditionellen, schwarz-weiß oder rot-weiß gemusterten Tücher, die häufig als Halstuch oder Kopfbedeckung getragen werden.

Vermummt in Kufiya: Auch propalästinensische Demonstranten beteiligten sich an den Protesten. © Sebastiano Bacci/Imago

Neben den Bildern von brennenden Autos und geplünderten Geschäften gab es vielerorts auch friedliche Demonstrationen zu beobachten. In Paris zogen Tausende auf der vorgesehenen Route durch die Stadt, schwenkten Frankreich-Fahnen und sangen die Nationalhymne.



Die gewaltsamen Auseinandersetzungen gingen vor allem von einzelnen Gruppen aus.

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