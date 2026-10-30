Französische Randalierer scheitern an Pariser Schaufenster: Chinesischer Glashersteller geht viral

Vermummte treten gegen eine Schaufensterscheibe, werfen Steine, doch das Glas geht nicht zu Bruch. Das Video dazu geht jetzt viral – und der chinesische Hersteller freut sich über unverhoffte Reklame.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Zerstörtes Schaufenster in Paris: Die Randalierer haben bei den Protesten schwere Verwüstungen an Geschäften hinterlassen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Viele Produkte brauchen aufwendige Werbekampagnen, um ihren Wert darzustellen. Ein chinesischer Glashersteller bekam die überzeugendste Werbung jedoch inmitten der jüngsten Proteste in Frankreich.



Das dazugehörige Video geht gerade viral, internationale Medien wie die Daily Mail oder India Today berichten. In dem Clip sind Demonstranten zu sehen, die wiederholt vergeblich versuchen, eine Schaufensterscheibe einzuschlagen.

Die vermummten Randalierer treten mehrfach gegen die Glasscheibe, werfen einen großen Stein dagegen, auch ein Einkaufswagen und ein Metallrohr kommen zum Einsatz.

Aufmerksamkeit für Hengxinfeng Special-Glass

Die Scheibe splittert zwar, bildet spinnennetzartige Sprünge, aber sie geht nicht zu Bruch. Die Randalierer kommen nicht in das Geschäft. Eine kostenlose Werbung für das Unternehmen und die willkommene Gelegenheit, die Stärke seines Glases zu demonstrieren.

Zustimmung wird geprüft...

Bei dem Unternehmen, das die weltweite Aufmerksamkeit bekommt, handelt es sich um den chinesischen Hersteller Hengxinfeng Special-Glass Co. Ltd, der den Berichten zufolge für die Produktion des widerständigen Glases zuständig ist.

Das in der zentralchinesischen Provinz Henan ansässige, 2011 gegründete Unternehmen stellt laut der B2B-E-Commerce-Plattform made-in-china.com explosionsgeschütztes Verbundglas, bruchsicheres und kugelsicheres Glas her.

Die Produkte finden demnach breite Anwendung in Bereichen wie Terrorismusbekämpfung und Gewaltprävention im Finanzsektor, militärische Ausrüstung und Einrichtungen, diplomatische Organisationen, explosionsgeschützte Industrieanlagen und -ausrüstung sowie einbruchsichere Juweliergeschäfte und Museen.

Ob das gezeigte Glas tatsächlich vom besagten Hersteller stammt, konnte bislang nicht unabhängig bestätigt werden. Faktenchecker weisen darauf hin, dass auch andere Videos, die im Zusammenhang mit den Unruhen in Frankreich kursierten, irreführend betitelt waren.

Mehrere Medienberichte weisen im Zusammenhang mit dem Video auch darauf hin, dass es sich um das Schaufenster der Luxusboutique Louis Vuitton handelt. Auch dafür gibt es allerdings keine offizielle Bestätigung.

Doch in den Kommentaren auf Social Media werden das widerständige Produkt und der Hersteller schon gefeiert. „Großartiges Marketing! Jeder wird nun dieses Glas kaufen“, heißt es da. Und: „Die Preise für dieses Glas werden steigen.“ Andere kommentieren einfach nur knapp: „Qualität, made in China.“

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema