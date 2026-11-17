Französische Soldaten bilden ukrainische Kräfte aus und warten Militärgerät in der Ukraine. Die Regierung bestätigt die Einsätze erstmals öffentlich und weist Moskaus Vorwürfe zurück.

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Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht im Oktober 2024 bei einem Truppenbesuch in Ostfrankreich mit ukrainischen und französischen Soldaten.

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Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat Frankreich und anderen westlichen Staaten am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Manila vorgeworfen, sich mit ihren Soldaten in der Ukraine direkt am Krieg zu beteiligen.



Wenige Stunden später bestätigte die französische Ministerin Alice Rufo vor dem Parlament, dass französische Soldaten in der Ukraine Ausbildungs- und Wartungsaufgaben übernehmen. Lawrows Vorwurf einer Kriegsbeteiligung wies sie als „absurd“ zurück.

Lawrow erklärte in Manila, Russland wisse von französischen und anderen ausländischen Soldaten in der Ukraine. Er vermute, dass sie sich dort schon länger als ein halbes Jahr aufhielten. Moskau habe die betroffenen Staaten über bestehende Kanäle bereits gewarnt, berichtete die dpa unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur Tass.



Lawrow wertete auch westliche Hilfe bei der Auswahl militärischer Ziele und die Bereitstellung von Satellitendaten als direkte Kriegsbeteiligung.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow betrachtet auch westliche Hilfe bei der Auswahl militärischer Ziele als direkte Kriegsbeteiligung. © Daniel Ceng/imago

Nach Recherchen der Financial Times vom Juli 2026 halfen Geheimdienstinformationen aus den USA und Frankreich dabei, russische Luftabwehrstellungen zu erfassen und Flugrouten für ukrainische Kampfdrohnen zu planen.



Der frühere ukrainische Verteidigungsminister Andrij Sahorodnjuk erklärte der Zeitung, die Informationen hätten auch die Auswahl von Angriffszielen innerhalb der russischen Energieinfrastruktur verbessert.

Paris: Keine Beteiligung an Kampfhandlungen

Frankreichs Ministerin Alice Rufo betonte, eine Beteiligung französischer Soldaten an Kampfhandlungen sei nicht beabsichtigt. Die Zahl der eingesetzten Militärangehörigen sei sehr gering. Ihre Einsätze seien zeitlich eng begrenzt und fänden weit entfernt von der Front statt.

Nach Angaben der Ministerin gibt es in der Ukraine eine kleine Koordinierungsstelle, die eng mit der offiziellen französischen Militärvertretung zusammenarbeitet. Die Stelle ermögliche bei Bedarf die gezielte Ausbildung ukrainischer Soldaten und die Wartung von Frankreich gelieferter Ausrüstung.

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Rufo äußerte sich auch zur Frage, ob die französische Regierung das Parlament über die Einsätze hätte unterrichten müssen. Artikel 35 der französischen Verfassung regelt die parlamentarische Kontrolle militärischer Operationen im Ausland.



Wegen der fehlenden Beteiligung an Kampfhandlungen, der geringen Zahl von Soldaten und der kurzen Einsatzdauer liegt nach Rufos Darstellung weder eine bewaffnete Intervention noch eine direkte Kriegsbeteiligung im Sinne des Artikels vor.

Berichte über französische Einsätze seit 2022

Die französischen Sender RFI und France 2 hatten zuvor unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen über die vertrauliche Mission „Volia“ berichtet. Demnach bilden französische Soldaten ukrainische Kräfte aus und warten Material. Eine offizielle Bestätigung der Mission „Volia“ gab es zunächst nicht.

Die Zeitung Le Monde berichtete am Montag unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Quelle, dass Frankreich bereits seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 zeitweise kleine Gruppen von Soldaten für Ausbildung und Reparaturen in die Ukraine schicke. Die Soldaten würden regelmäßig ausgewechselt. Zuletzt sei ihre Zahl erhöht worden. Dabei gehe es um die Verstärkung einer Koordinierungsstelle und nicht um die Entsendung eines größeren Kampfverbandes.

Geleitet wird diese Stelle Le Monde zufolge vom Verteidigungsattaché der französischen Botschaft in Kiew. Der General kommandierte zuvor in Paris eine Einheit, die seit 2023 die französische Militärhilfe für die Ukraine koordiniert.

Moskau sieht westliche Soldaten als militärische Ziele

Russland hat westliche Staaten wiederholt vor der Entsendung eigener Soldaten in die Ukraine gewarnt. Moskau hatte erklärt, solche Kräfte als militärische Ziele zu betrachten.

Über die Anwesenheit westlicher Soldaten in der Ukraine gab es bereits 2024 politischen Streit. In einer abgehörten und später veröffentlichten Telefonkonferenz von Bundeswehroffizieren war von britischen Soldaten vor Ort die Rede.



Großbritannien erklärte damals, der Einsatz der an die Ukraine gelieferten Marschflugkörper Storm Shadow und die Auswahl der Ziele seien Sache der ukrainischen Streitkräfte.

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