Klar ist, dass das Programm von Berliner Kindern und Jugendlichen zusammengestellt wurde. Sie treffen sich das Jahr über bei der Literaturinitiative Berlin.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Berliner Literaturinitiative (LIN) lädt an diesem Sonnabend wie jedes Jahr kurz vor dem Adventsgebimmel zum Steglitzer Literaturfest in die Schwartzsche Villa. Wir wollen von Birgit Murke, der Gründerin der Initiative, wissen: Für wen lohnt sich ein Besuch?