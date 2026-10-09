Mit 25 lebte Hamam al-Hammami noch bei seinen Eltern und spekulierte mit Kryptowährungen. Auf Twitter nannte er Frauen laut Financial Times „vergammeltes Fleisch“. Vier Jahre später soll er versucht haben, ein Passagierflugzeug auf Tel Aviv zu lenken.



Ende September saß al-Hammami als Co-Pilot in einer Flydubai-Boeing von Dubai nach Tel Aviv. Nach Angaben des emiratischen Generalstaatsanwalts griff er den Kapitän Smit Machchhar mit der Notfallaxt an und wollte die Maschine unter seine Kontrolle bringen. Der verletzte Inder konnte die Cockpittür öffnen, Passagiere und Besatzung überwältigten den Angreifer. Das Flugzeug mit 174 Passagieren, die meisten Israelis, landete im saudischen Tabuk. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sprechen von einem versuchten Terroranschlag und halten al-Hammami in Gewahrsam.



Öffentliche Informationen über al-Hammami sind rar. Sein Twitter-Konto und sein LinkedIn-Profil sind gelöscht. Die Financial Times (FT) fand mehr als 3000 Beiträge des heute 29-Jährigen aus der Zeit von Ende 2021 bis Herbst 2022 in einem Internetarchiv und glich die biografischen Angaben darin mit seinem Lebenslauf ab. Die Tweets sind auf Arabisch verfasst, die FT gibt sie auf Englisch wieder.

Dutzende Tweets zu Frauenhass und Krypto-Spekulation

Die Beiträge aus den Jahren 2021 und 2022 stammen aus einem Internetarchiv. Al-Hammami, damals Krypto-Spekulant, schrieb demnach oft Dutzende Tweets am Tag. Er stritt mit anderen Nutzern und gab Ratschläge zu Ernährung und Fitness. Das Flugzeug nannte er das „sicherste Verkehrsmittel“.



Besonders drastisch äußerte er sich über Frauen. Ihnen gehe es vor allem ums Geld, schrieb er laut FT. Die „einzige Pflicht“ einer Frau sei es, „die Beine zu heben“. „Billigem, vergammeltem Fleisch“ werde er nicht nachlaufen. Über eine Frau, die sich scheiden lassen wollte, schrieb er, sie brauche „eine ordentliche Tracht Prügel“.



Nach Darstellung der FT verband al-Hammami ein streng konservatives Islamverständnis mit der Sprache der Manosphere, einer frauenfeindlichen Online-Szene.

Jugend im syrischen Bürgerkrieg

Aus den Tweets ergibt sich laut FT auch ein Teil seiner Familiengeschichte. Sein Vater sei Omaner, seine Mutter stamme aus Syrien. Sie habe die Kinder „mit Religion, Moral und Tugend“ erzogen.



Al-Hammami wuchs Medienberichten zufolge teilweise in den VAE auf. 2011 zog er nach Angaben einer mit dem Fall vertrauten Person nach Syrien und blieb vier Jahre, während der Bürgerkrieg das Land erfasste. Wann und wie er sich radikalisierte, ist nach Angaben der FT unbekannt.



Von 2015 bis 2017 studierte er mit einem Studentenvisum in Australien, wie australische Behörden bestätigten. Einen Abschluss machte er laut FT nicht. Später verbrachte er sechs Monate an einer Flugschule in Neuseeland. Diese Jahre im Westen nannte er die „goldenen Jahre meiner religiösen Hingabe“. Nach der Rückkehr in den Nahen Osten habe seine Glaubenspraxis nachgelassen.

„Rache für Gaza“

Inzwischen sind weitere Details aus den Verhören in den Emiraten bekannt geworden. Der israelische Sender Channel 12 berichtete ohne Angabe von Quellen, al-Hammami habe den Ermittlern gesagt, er habe „aus Rache für Gaza“ gehandelt und als Märtyrer sterben wollen. Eine offizielle Bestätigung aus den Emiraten oder aus Israel gibt es dafür nicht.



Al-Hammamis Ziel war nach Angaben israelischer Regierungsvertreter der Flughafen Ben Gurion. Die Jerusalem Post und das Nachrichtenportal Ynet berichten zudem von einem Ausweichplan. Demnach wollte er die Maschine andernfalls auf einen Stützpunkt der USA in Jordanien lenken.

Israel: Sicherheitsprüfungen für alle Piloten

Netanjahus Sprecher Doron Spielman kündigte im Gespräch mit Reuters Sicherheitsprüfungen für alle Piloten an, die Israel anfliegen. Flydubai hat die Verbindung nach Tel Aviv für die Dauer der Ermittlungen ausgesetzt. Die israelische Fluggesellschaft El Al sagte Rückholflüge aus Dubai ab und begründete das mit dem Entzug der Landeerlaubnis.



Auf al-Hammamis LinkedIn-Konto erschienen laut CNN rund neun Stunden nach der Tat noch zwei Beiträge, einer davon mit einem Bild des früheren Al-Kaida-Chefs Aiman al-Sawahiri. Wer sie veröffentlichte und ob sie vorab geplant waren, konnte der Sender nicht klären. Inzwischen ist das Profil gelöscht.

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