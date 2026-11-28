Es ist der erste Spieltag der Saison 2027/28. Das Stadion An der Alten Försterei ist ausverkauft, im vollen Auswärtsblock wehen blau-weiße Fahnen. Der 1. FC Union Berlin empfängt Hertha BSC zum ersten Hauptstadtderby in der Frauen-Bundesliga.



Gleichzeitig reisen auch die Spielerinnen vom FC Bayern nach Berlin. Ihr Ziel: Lichterfelde. Dort empfängt sie der FC Viktoria Berlin, endlich in die Bundesliga aufgestiegen, bereit, sich mit den besten Teams Deutschlands zu messen.

Dreimal Berlin in der Bundesliga: Noch ist es ein Traum

Bei Hertha mahnt Sofian Chahed als Leiter der Frauen- und Mädchenabteilung zur Geduld: „Träumen ist erlaubt, das ist auch gut, man braucht Visionen. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg.“ Immerhin ist Hertha gerade erst in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Trotzdem sagt er: „Natürlich wäre das schön – vielleicht etwas unwahrscheinlich in der kommenden Saison, aber es ist ein erstrebenswertes Bild.“



Andere sind da schon offensiver. „Das wäre ja der Oberknaller“, sagt Felicia Mutterer, Mitgründerin und Geschäftsführerin der FC Viktoria 1889 Berlin Frauen-Fußball GmbH. „Frauenfußball ist ein Hot Topic – nun auch in Berlin. Und wir schieben das an – das ist für mich eine traumhafte Vision.“



Ailien Poese sieht das ähnlich. Als Trainerin hat sie den 1. FC Union in die Bundesliga geführt und in der vergangenen Saison den Klassenerhalt geschafft. Sie sagt: „Die Stadt kann durchaus mehr Bundesligisten vertragen.“ Derbys, sagt sie, seien schließlich „immer geil“.

Frauenfußball in Berlin: „Es war an Unsexiness nicht zu überbieten“

Poese kennt den Berliner Fußball wie kaum eine andere. Sie stand als Spielerin auf dem Platz, als Trainerin an der Seitenlinie und auch auf der Verbandsseite. Sie trug beim Berliner Fußball-Verband die Verantwortung für den Frauen- und Juniorinnenfußball. Die Entwicklung, die der Fußball für Frauen in Berlin genommen hat, beeindruckt sie. „Die hätte ich mir so vor zehn Jahren nicht vorstellen können“, sagt die 41-Jährige.



Mutterer muss gar nicht so weit zurückblicken. „Als wir darüber nachgedacht haben, hier im Frauenfußball was zu machen, da lag er brach“, erinnert sie sich. Den Berliner Frauenfußball hatte es nur in der Regionalliga gegeben. Mit Union, ohne Hertha. „Es war an Unsexiness eigentlich nicht zu überbieten.“



Dort habe Viktoria angesetzt. „Wir haben gesagt: ‚Mensch, das kann doch nicht sein‘“, erzählt Mutterer. „Ich glaube, dieser Schwung, der dann in die Stadt kam, hat auch mit unserem Kommen zu tun.“

Viktoria Berlin: Start-up-Klub mit 279 Investoren

Das war 2022, noch keine fünf Jahre her. Und es war ein neuer Weg. Mutterer und ihre Mitgründerinnen sind bei Viktoria eingestiegen und haben die Frauenabteilung als GmbH ausgegliedert. In der Kommunikation des Vereins tritt oft das Wort „Start-up-Kultur“ auf. „Wir sind ein junges Unternehmen, wir haben kurze Entscheidungswege und ein kleines Team“, erklärt Mutterer.



Sie spricht von Businessplänen, OKRs (Objectives and Key Results) und Zielvorgaben. „Ganz klar: Wir wollen aufsteigen, wachsen und identifizierbar bleiben. Wir sind wertegetrieben“, sagt sie.



Letztlich geht es um Fußball. Und um „Allyship“, wie Mutterer sagt. Viktoria wolle sich dafür einsetzen, dass Frauen und Mädchen Zugang zum Sport bekommen. „Und dann mit so einem Leuchtturm: Wir sind kein Projekt, sondern wollen zeigen, dass es nachhaltig vorangeht. Die Männervereine haben damals keinen Platz für die Frauen geschaffen. Dann haben wir uns den Platz eben selbst geschaffen.“



Für die Spielerinnen bedeutete das: „Wir haben Gehälter eingeführt und nach und nach hauptberufliche Trainer und Trainerinnen eingestellt. Wir haben das Set-up so gestaltet, dass sie zum allerersten Mal in ihrem Leben in den Genuss einer Förderung kommen.“



Möglich wurde das, weil gleich zu Beginn mehr als 100 Menschen, mittlerweile 279, in den Verein investierten. Dadurch trägt Viktoria das Label als Investorenklub. Von Fans anderer Vereine gibt es dafür Kritik. Mutterer hat der aber etwas entgegenzusetzen: „Im Frauenbereich kommst du meines Erachtens gar nicht drum herum, zu fragen: ‚Wo soll denn das Geld herkommen?‘“ Andere Frauenteams gehören zu Klubs, deren Männermannschaften im Profibereich spielen. „Alle sind querfinanziert“, sagt Mutterer. Bei Viktoria ist das nicht möglich.



Trotzdem ist der Aufstieg in die Bundesliga nach der Saison wahrscheinlich. Und er ist insofern logisch, als er Teil eines Fünfjahresplans war, dessen Ablaufdatum im kommenden Sommer erreicht wird. Den nächsten Plan gibt es auch schon. „Wir träumen davon, dass wir irgendwann ein Champions-League-Klub werden und da oben mitspielen“, sagt Mutterer. Dafür müsse allerdings noch einiges passieren, vor allem Geld verdient werden.



Auch das andere große Ziel ist noch weit entfernt. Derzeit spielt Viktoria im Stadion Lichterfelde. Mutterer hat aber einen anderen Spielort im Blick: „Wir wollen unbedingt den Jahnsportpark“, sagt Mutterer. Dort sollen, wenn beim Neubau alles klappt wie geplant, Ende 2029 mehr als 20.000 Fans Platz finden.

Union Berlin: Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga

Eine solche Zuschauerzahl hat Union Berlin schon erreicht. Die Eisernen feierten im Mai 2025 vor 20.132 Zuschauenden im Stadion An der Alten Försterei die Meisterschaft in der 2. Bundesliga. In der Bundesliga spielen die Unionerinnen als eines der wenigen Teams im gleichen Stadion wie die Männer. Kein anderes Team lockt so viele Fans zu den Spielen wie Union. Mehr als 100.000 Menschen kamen im ersten Bundesligajahr zu den Köpenickerinnen.

Volle Ränge in Köpenick: Kein Team der Frauen-Bundesliga lockt so viele Fans ins Stadion wie der 1. FC Union Berlin. © Engler/IMAGO

Allein 13.897 davon kamen zum letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison und verabschiedeten Ailien Poese als Trainerin, bevor sie die Leitung in Köpenick im Mädchen- und Juniorinnenfußball übernahm. Parallel zur Übernahme der Frauenabteilung bei Viktoria wurde Poese 2022 Cheftrainerin bei Union. „Da war klar, Union wird professionalisieren“, sagt sie. „Wir haben die erste Saison dafür genutzt, uns erstmal anzugucken, was in diesem Prozess für uns Sinn ergibt, um perspektivisch Bundesliga zu spielen.“



Die Schlüsse daraus haben das Fundament für den späteren Erfolg gebildet. 2023 erhielten alle Spielerinnen der ersten Frauenmannschaft Profiverträge. Es folgten zwei Aufstiege nacheinander und der Klassenerhalt im ersten Jahr in der Bundesliga. Auch die Voraussetzungen für Training und Spiele verbesserten sich. „Es ging dann Schritt für Schritt von einem Zelt mit Mittagessen auf der Dörpfeldstraße zum Umzug ins Trainingszentrum Oberspree“, beschreibt Poese.



Bei der Infrastruktur habe sich die Frauenabteilung an den Männern orientiert. Mittlerweile profitieren die Frauen und Mädchen im Verein von der gleichen Ausstattung wie die Männer und Jungen im Verein. Das gilt auch für die Wertschätzung der Vereinsführung. „Am Ende geht’s darum, gemeinsam Fußball zu denken, und das ist eigentlich die wichtigste Botschaft, dass wir das eben als unseren Weg ansehen und keine Parallelstrukturen haben wollen.“



Zwar ist in der Profimannschaft keine Spielerin aus der eigenen Jugend in der laufenden Saison zum Einsatz gekommen. Perspektivisch soll sich das aber ändern. Der Grundstein dafür ist gelegt: „Wir sind jetzt das einzige weibliche Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) in der Region, dementsprechend haben wir natürlich schon auch den Anspruch an uns selbst, dass wir möglichst viele sehr, sehr gute Talente bei uns im Verein haben.“

Hertha BSC setzt auf den eigenen Nachwuchs

Diesen Anspruch hat auch Hertha. Trotz des NLZs bei Union, sagt Chahed, sei die Ausbildung der jungen Spielerinnen in Charlottenburg nicht schlechter. „Diese Voraussetzungen haben wir noch nicht, die sportliche Qualität ist bei uns aber definitiv vorhanden.“



Anders als bei Union und Viktoria liegt bei Hertha der Fokus vor allem auf dem Nachwuchs. Fast alle Spielerinnen der Zweitligamannschaft haben schon in der eigenen Jugend gespielt. Um Spielerinnen zu kaufen wie die Nachbarn, habe Hertha nicht die finanziellen Mittel. „Das können und wollen wir momentan auch noch nicht.“



Da Hertha BSC zuvor keine eigene Frauenabteilung hatte, kooperierte der Verein 2023 mit Hertha 03 Zehlendorf. „Sie haben eine sehr gute Nachwuchsarbeit geleistet“, sagte Chahed. Bei der Entwicklung der ersten Frauenmannschaft waren sie aber nicht mehr weitergekommen.



Der Trainings- und Spielbetrieb lief zunächst dort weiter, während in Charlottenburg Strukturen geschaffen wurden. „Es waren ganz banale Dinge: eine Kabine und ein Trainingsplatz. Das waren mit die größten Herausforderungen.“ Von der U13 bis zu der ersten Frauenmannschaft seien jetzt aber alle Teams „in unserem Zuhause im Olympiapark untergebracht“, wo sie auch von bestehenden Einrichtungen profitieren können. Gespielt wird im Stadion am Wurfplatz.



Profigehälter beziehen die Frauen der Alten Dame allerdings noch nicht. „Unsere Vision ist, dass unsere Spielerinnen davon leben und hauptberuflich Fußball spielen können.“ Geld könne der Verein aber bisher nur langfristig investieren, damit etwas entstehen könne, das „nachhaltig geprägt“ sei.

Vorbilder für Mädchen: Berlin wird zur Fußballhauptstadt

Dass nun drei Vereine den Fußball der Frauen so prominent vertreten, zeigt jungen Mädchen in Berlin, dass diese Vision irgendwann für sie zur Realität werden kann.



Ailien Poese beobachtete auch noch einen anderen Standortvorteil Berlins: „Wir haben, im Gegensatz zu anderen Gegenden in Deutschland, tatsächlich auch noch den Vorteil, dass wir Käfige haben, wo die Kinder hingehen und wo sie einfach kicken. Und ich sehe immer öfter, dass das Jungs und Mädels sind.“



Die Gründe dafür sieht sie in Charlottenburg, in Lichterfelde und in Köpenick. „Die Mädchen, die jetzt in Berlin anfangen, Fußball zu spielen, egal wo, haben eine Vision. Sie haben Vorbilder. Sie haben auf einmal Spiele in einem Stadion vor mehreren tausend Zuschauern, zu denen sie gehen können, und sehen: ‚Boah krass, da kann der Weg hingehen.‘“

Berlin-Derby: Rekordkulisse in Lichterfelde

Ein Beispiel dafür sahen sie erst vor wenigen Wochen beim ersten Berlin-Derby in der 2. Bundesliga zwischen Viktoria und Hertha. 3359 Fans hatten im Stadion Lichterfelde für einen Viktoria-Rekord gesorgt. Sowohl der Hertha-Block als auch die „Himmelblaue Kurve“ hatten Choreos gezeigt.

Der Hertha-Block beim ersten Berlin-Derby der 2. Frauen-Bundesliga im Stadion Lichterfelde. © Engler/IMAGO

„Das fühlt sich ganz besonders an“, sagte Katharina Krist, die einen Treffer zum 5:0 für Viktoria beigetragen hatte, nach dem Spiel.



Drei Vereine, drei Wege, aber ab nächstem Sommer eine Liga? Für sie ein Traum: „Als ich angefangen habe, war gar keine Mannschaft in Berlin vertreten. Und ich finde, als Hauptstadt von Deutschland ist es geil, dass jetzt drei Mannschaften da sind und oben mitkämpfen.“

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema