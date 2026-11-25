Zum Tag gegen Gewalt an Frauen rückt die Sicherheit im öffentlichen Raum in den Fokus. Neue Daten zeigen, wie stark sie den Heimweg von Berlinerinnen prägt.

Vor allem abends und auf dem Weg zum Flughafen greifen Berlinerinnen auf die Buchungsoption „Frauen für Frauen“ zurück, um gezielt mit einer Fahrerin unterwegs zu sein.

Die Tage werden kürzer, die Wege im Dunkeln länger. Bei vielen Frauen wächst das Unsicherheitsgefühl auf dem Heimweg. Während heute berlinweit Aktionen und Kampagnen wie die Polizei-Initiative „#BrichDasSchweigen“ laufen, zeigt sich im Hintergrund ein anhaltendes strukturelles Problem: Die Fallzahlen bei häuslicher Gewalt in der Hauptstadt steigen, während Plätze in Frauenhäusern und Zufluchtswohnungen knapp bleiben.



Für das Jahr 2025 erfasste die Berliner Polizei rund 20.000 Betroffene von Gewalt durch den Partner oder Familienangehörige – ein Anstieg um fast fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr, darunter 24 Todesopfer. Rund 9700 Menschen wurden verletzt und mehr als 13.000 Betroffene erlebten Gewalt durch aktuelle oder frühere Partner.



Demgegenüber stehen in Berlin laut Senat insgesamt 430 Familienplätze mit 946 Betten in Frauenhäusern und Zufluchtswohnungen. Zwar wurde das Angebot 2026 mit einem zehnten und elften Berliner Frauenhaus um 27 Familienplätze ausgebaut, womit sich die Kapazitäten seit 2020 mehr als verdoppelt haben. Laut einer Auftragsstudie fehlen in der Hauptstadt aber weiterhin bis zu 180 Familienplätze, bundesweit sind es rund 12.000.

Wie Fahrdienste auf das Sicherheitsbedürfnis reagieren

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten, wenn es früh dunkel wird, wächst bei vielen Frauen das Bedürfnis nach einem geschützten Nachhauseweg. Statt Bahn zu fahren oder zu Fuß zu gehen, greifen viele abends auf Fahrdienste zurück. Der Anbieter Bolt hat dafür eine eigene Buchungsoption entwickelt: „Frauen für Frauen“.

Über die Kategorie „Frauen für Frauen“ können Nutzerinnen in der Bolt-App eine Fahrt bei einer Fahrerin buchen. Nach einem Teststart in Nürnberg im Dezember 2025 führte das Unternehmen die Funktion im Februar 2026 auch in Berlin ein. Voraussetzung für die Buchung ist eine verpflichtende Identitäts- und Geschlechtsverifizierung per Ausweisdokument und Selfie. Eine interne Auswertung abgeschlossener Fahrten seit der Einführung bis zum 28. Oktober 2026 zeigt nun, wie das Angebot im Vergleich zum jeweiligen Stadtdurchschnitt genutzt wird.

Was zeigen die Daten in Berlin und Nürnberg?

In Berlin beginnen oder enden 43 Prozent der „Frauen für Frauen“-Fahrten am Flughafe BER – rund neunmal so häufig wie im Berliner Gesamtdurchschnitt. Ein großer Teil davon wird vorab gebucht. Zudem sind die zurückgelegten Strecken im Schnitt um 124 Prozent – also mehr als doppelt – so lang wie bei anderen Fahrten in der Hauptstadt. Obwohl 29 Prozent der Fahrten zwischen 20 Uhr und Mitternacht stattfinden, nehmen Nutzerinnen für eine Fahrerin deutlich mehr Geduld in Kauf: Die Wartezeit ist durchschnittlich 2,8-mal so lang wie im Berliner Gesamtdurchschnitt.

Ein ähnliches Muster zeigt sich in Nürnberg, wo 31 Prozent der Fahrten am Flughafen enden und die Strecken im Schnitt 45 Prozent länger sind. Zwischen 20 und 24 Uhr finden dort 28 Prozent der Fahrten statt, während die Wartezeit um 65 Prozent über dem Stadtdurchschnitt liegt.

Das Sicherheitskonzept

Laut einer repräsentativen Studie von Bolt und Terre des Femmes, einer gemeinnützigen Frauenrechtsorganisation, aus dem Jahr 2025 ist Sicherheit für knapp die Hälfte der befragten Frauen der wichtigste Faktor bei der Verkehrsmittelwahl am Abend, wobei sich mehr als jede zweite Frau nachts zu Fuß unsicher fühlt. Neben der reinen Buchungsoption verweist der Anbieter außerdem auf allgemeine Sicherheitsfunktionen, die in der App für alle Kategorien und unabhängig vom Geschlecht gelten.

So lassen sich Live-Standort und Fahrtverlauf in Echtzeit mit Vertrauenspersonen teilen, während die App ungewöhnliche Stopps oder deutliche Routenabweichungen automatisch erkennt. Hinzu kommen die Identitätskontrollen der Fahrenden, eine anonymisierte Kommunikation ohne Weitergabe der privater Telefonnummern, eine direkte Notfallfunktion sowie ein rund um die Uhr erreichbares Sicherheitsteam.

Während digitale Buchungsoptionen das subjektive Sicherheitsgefühl auf dem Heimweg stärken sollen, zeigen die aktuellen Fallzahlen, dass die größte Gefahr für Frauen meist im eigenen sozialen Umfeld liegt. Solche Angebote können daher vor allem den Alltag im öffentlichen Raum erleichtern.

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