Frauenpower in der Wiener Albertina: Als das Private politisch wurde

Mit „Her Story“ befragt eine Riesenschau der Wiener Albertina weibliche Rollenbilder, Körpernormen und Machtverhältnisse der letzten fünf Jahrhunderte.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Marie-Louise von Motesiczky: „Jagd“, 1936, Pastell/Kohle. Die Jüdin aus Wien maltet das feministische Motiv vor der Flucht ins Londoner Exil

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Story beginnt mit einem Jagdgewehr. In einem Boot im Schilf am See sitzt ein Weib mit Flinte und zielt. Worauf? Auf eine Wildente für den Sonntagsbraten?

Nein, das Motiv „Jagd“ von 1936 der Malerin Marie-Louise von Motesiczky am Entrée der Albertina-Ausstellung „Her Story“ hat eher emanzipatorische Symbolik. Die Wiener Jüdin hatte Ende der Zwanzigerjahre Max Beckmanns Meisterklasse an der Frankfurter Städelschule besucht. Aus dem von den Nazis angeschlossenen Österreich floh sie 1938 nach London. Dort war sie die Geliebte des Dichters Elias Canetti. Zurück aus dem Exil schloss sie kollegiale Freundschaft mit Oskar Kokoschka.

Biografien, Stile, Zeitgeist

In „Her Story“ geht es für 132 Künstlerinnen aus fünf Jahrhunderten um Sichtbarkeit. Ihre Bildwerke gehören der Sammlung der Wiener Albertina, seit Ende der Habsburg-Monarchie 1919 Staatsmuseum des Alpenlandes. Einst war das Palais, in das man erwartungsvoll per Rolltreppe gelangt, die Residenz von Erzherzogin Marie Christine, selbst eine passionierte Zeichnerin (Lieblingstochter der Kaiserin Maria Theresia) und ihrem Ehemann, Herzog Albert von Sachsen-Teschen. Das Paar hatte 1776 die weltberühmte Grafiksammlung begründet.

Albertina-Gründerin und Malerin Marie Christine von Habsburg-Lothringen: „Dame mit Buch (nach Jean Siméon Chardin)“, um 1760/70, Aquarell, Deckfarben/ Pergament © Albertina Wien

Bis heute, im 250. Jahr der Albertina, sind die Kollektionen auf 1,2 Millionen druckgrafische Werke angewachsen. 500.000 wurden in der Datenbank erfasst, darunter 43.000 von Künstlerinnen aus dem 16. bis ins späte 20. Jahrhundert. Welch im eigenen Depot schlummernde Frauenpower! Den neuen Generaldirektor Ralph Gleis, der bis 2024 Berlins Alte Nationalgalerie geleitet hat, trieben Fragen um: Wie waren die Lebens- und Arbeitsrealitäten dieser Frauen. Wie behauptetem sie sich in der Männerwelt? Vor zwei Jahren begann die Forschungsarbeit. Es gab Entdeckungen, Überraschungen.

„Her Story“ ist quasi eine erste öffentliche Bestandaufnahme der weiblichen Kollektionen, der Biografien, der Stile, des jeweiligen Zeitgeistes - inszeniert in neun thematischen Kapiteln und erlebbar als Statement an teils lila (die Farbe der Frauenbewegung) gestrichenen Wänden. Lange Zeit gehörten diese Räume vor allem Heroen der Kunstgeschichte: Leonardo, Raffael, Michelangelo, Rembrandt, Rubens, Klimt, Schiele. Und Picasso...

Maria Sibylla Merian: „Brennnessel mit Metamorphose des Kleinen Fuchs und zweier Fliegenarten“, 1679-1683, Deckfarben über Kupferstichumdruck/Pergament © Albertina Wien

Nun grüßen gleich im ersten Saal in Petersburger Hängung die 1760 gemalten Aquarelle der Sammlungsgründerin Erzherzogin Marie Christine. Jeanne-Antoinette Poisson, alias Madame de Pompadour, Mätresse am Hof von Ludwig XV., radierte um 1750 Paraphrasen von Motiven damals angesagter Maler wie Boucher. Daneben hängt ein meisterlicher Kupferstich Diana Scultoris von 1575, ein orgiastisches Götterfest, „Die Hochzeit der Psyche“. Es ist das älteste Blatt in der Albertina-Sammlung: antikisch nackte Leiber, Trunk, Obsession.

Angelika Kauffmann: „Ohnmacht der Julia, Gattin des Pompeius, als sie dessen blutbefleckte Tunika erkennt“, um 1785, Feder und Pinsel in Schwarz, Spuren schwarzer Kreide © Albertina Wien

Die Italienerin hatte bei ihrem Vater, ein Bildhauer, gelernt. Unterweisung gab es nur ganz privat. Ausbildung und Zunft-Mitgliedschaft war Frauen verwehrt. Eine Ausnahme machte die Wiener Kupferstecher-Akademie des Jacob Matthias Schmutzer, die von 1767 bis 1836 zwanzig adelige Frauen als „Ehrenmitglieder“ aufnahm. Sie nannten sich „Dilettantinnen“ (damals bedeutete das Freude an der Kunst, keineswegs Broterwerb). Heute ist das eher abwertend.

Das Selbstporträt als „Visitenkarte“

Durch alle Zeiten zieht sich das Selbstporträt, das den Künstlerinnen in jeder Stimmung oder Mode für die Ich-Befragung zur Verfügung stand. Das eigene Porträt wurde zur „visuellen Visitenkarte“, die uns heute ermöglicht, jeweils ein Gesicht hinten den Bildwerken zu sehen.

Käthe Kollwitz: „Selbstbildnis“, 1908, Kreide, Kohle, weiß gehöht © Albertina Wien

Vor allem die gesellschaftliche Rolle des Häuslichen, des Mutterseins spiegelt sich in vielen Werken der Romantik, des Biedermeier und bis ins frühe 20. Jahrhundert zu Impressionismus und Expressionismus, wie es Berthe Morisots zärtliches Selbstporträt (mit Tochter) oder Paul Modersohn-Beckers „Mädchen mit Blumenschale“ erzählen. Dazwischen leuchtet knallrot, wie ein feministisches Störfeuer, Maria Lassnigs beißend ironischer „Playboystuhl“ von 1969 - ein weiblicher Schoß als Sessel.

Pionierin der künstlerischen Naturkunde

Künstlerinnen wie Maria Sibylla Merian suchten sich schon um 1680 selbstbewusst ganz eigene Themen. Sie wurde mit ihren so grandiosen Pflanzen- und Insekten- Metamorphosen zu einer Pionierin der künstlerischen Naturkunde, lange vor Chamisso und Humboldt. Angelika Kauffmann, unterwiesen vom malenden Vater, stand um 1785 mit ihren Historien-Motiven den männlichen Künstlern ihrer Zeit nicht nach. Rosa Bonheur „studierte“ um 1840 anderthalb Jahre lang in Männerkleidung auf dem Pariser Pferdemarkt, um die Tiere meisterhaft zu zeichnen. Und die Wienerin Helene von Eschenburg, wagte es 1870, Männerakte zu zeichnen. Mit Penis und Hoden.

Lilith Lang: „Frau mit Fruchtschale und Stachelschwein“, ca. 1909 , Aquarell, Deckweiß, Tusche, Feder © Albertina Wien

Käthe Kollwitz‘ herbes Selbstbildnis blickt von der Albertina-Wand. Auch sie konnte im „modernistischen“ Berlin nur an der privaten „Damenakademie“ lernen. Später unterrichtete sie andere Frauen im emanzipierten „Verein Berliner Künstlerinnen 1868“. Bis 1919 hatten Frauen auch in anderen Kunstzentren Europas keinen Zugang zu staatlichen Kunstschulen.

Allein in Russland – da reibt man sich die Augen – ließ die zaristische Kunstakademie ab 1881 Frauen zu, nicht etwa erst die Oktoberrevolution 1917: Nachgerade avantgardistische Ikonen sind Alexandra Exters „Salomé“, Ljubow Popowa‘s geometrische „Komposition“, und die orphische „Scheiben-Tänzerin“ der jüdischen Ukrainerin Sonia Delaunay.

Suzanne Valadon: „Adam und Eva“, 1910, Schwarze Kreide © Albertina/Wien

Wand für Wand, Bild für Bild begegnet man Frauen, die die Entwicklung der Kunst entscheidend mitgeprägt haben, selbst wenn ihre Werke bislang blinde Flecken im Kunstbetrieb waren. Und doch haben sie gegen die männerdominierte Kunstgeschichte angezeichnet, angemalt. Sie zerrten oder trotzten den tradierten Korsagen ihrer Zeit, wagten es unternehmerisch zu sein, sich zu engagieren und zu vernetzen. Und sie fanden Kraft, in der NS-Zeit das Exil zu überstehen, wie die Wiener Jüdin Soshana in den USA. Sie wurde nach 1945 für ihre eigensinnigen düsteren Abstraktionen „Kassandra der Leinwand“ genannt.

Alexandra Exter: „Entwurf fürs Theaterstück ‚Salomé'“, 1917, Gouache © Albertina Wien/Privatsammlung

Die Moderne kündigte sich an in Lilith Langs dekorativen Jugendstilmotiven mit Klimt’scher Ornamentik, in Suzanne Valladons faszinierend freier Zeichnung von „Adam und Eva“ als nackte Kinder der Natur. Seit den 1960er Jahren bekam die Albertina-Sammlung durch Ankäufe oder Schenkungen Papier-Arbeiten von Berühmtheiten wie Meret Oppenheim, Louise Bourgeois, der Bauhaus-Frau Anni Albers hinzu. Auch einen Siebdruck knallbunter aufsässiger Nanas von Niki de Saint Phalle.

Maria Lassnig: „Playboy-Stuhl“, 1969, Siebdruck © Albertina/Maria Lassnig

Höhepunkte der feministischen Parade bilden am Epilog von „Her Story“ die ruppige Zeichnung „Der linke und der rechte Schmerz“, 1973, der Wiener Aktionistin Valie Export. Sie machte wie keine zweite Künstlerin in Europa den eigenen Körper provokant zum Schauplatz von gesellschaftlicher Kontrolle und Widerstand.

Und daneben das große Bild „Women Power“, 1979, eine Schenkung der 2014 in Wien gestobenen Malerin Maria Lassnig an die Albertina: Eine über den Häusern der Stadt balancierende Riesin, verletzlich nackt, friedlich, aber stark. Als Sinnbild der Emanzipation. Und so gibt diese erhellende, berührende, aufwühlende Albertina-Exkursion tief in die eigene Sammlung hinein auch grundlegend Antwort auf die Frage, wie heute Kunstgeschichte erzählt werden sollte.

Her Story, Künstlerinnen in der Albertina Wien, Albertinaplatz 1. Bis 14. Februar 2027, tgl. 10-18 / Mi +Fr bis 21 Uhr. Katalog (Hirmer) 39.90 Euro

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema