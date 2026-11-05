Freiheitspreis für Reza Pahlavi: Ehrung treibt 30.000 Iraner in Frankfurt auf die Straße

Die Naumann-Stiftung ehrt das iranische Volk, Pahlavi nimmt den Preis stellvertretend an. Doch Folteropfer und Politiker laufen Sturm gegen die Wahl.

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Wenn die Friedrich-Naumann-Stiftung an diesem Samstag in der Frankfurter Paulskirche ihren Freiheitspreis vergibt, erwartet die Stadt Zehntausende Menschen auf den Straßen. Nach Angaben der Stadt Frankfurt sind fünf Kundgebungen und Demonstrationen angemeldet.

Allein für den Zug vom Römerberg zum Ostpark rechnen die Veranstalter mit 24.000 Teilnehmern. Für eine Kundgebung im Ostpark zum Empfang von Pahlavi sind weitere 6000 Personen angemeldet. Dazu kommen drei kleinere Kundgebungen mit je einigen Hundert Teilnehmern.

Reza Pahlavi als Treuhänder der Auszeichnung

Die Stiftung zeichnet mit ihrem Freiheitspreis 2026 das iranische Volk aus. Reza Pahlavi, der älteste Sohn des 1979 gestürzten Schahs, soll den Preis stellvertretend entgegennehmen.

Vorstandschef Steffen Saebisch begründete die Wahl damit, dass Pahlavi die bekannteste Figur der iranischen Opposition sei. Man wolle den Freiheitswillen der vielen ehren, die ihr Leben riskierten, um das Regime zu stürzen. Pahlavi selbst sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Ich bin nur der Hüter dieser Auszeichnung“.

Folteropfer und Ex-Minister gegen die Wahl

Der Widerstand reicht weit über den Iran hinaus. Kritik kommt von iranischen Organisationen, von ehemaligen Gefangenen aus der Schah-Zeit, von Linken sowie von Volt und Grünen in Frankfurt, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet.

Prominente Unterstützung erhielten die Gegner durch einen offenen Brief, den unter anderem der frühere deutsche UN-Botschafter Joachim Rücker und die ehemalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries unterzeichneten. Der zentrale Vorwurf: Pahlavi sei kein gewählter Vertreter und habe sich nie eindeutig von der Diktatur seines Vaters distanziert.

Streit um Legitimation und Minderheiten

Pahlavi lebt im US-Exil und hat sich selbst als Übergangsführer ins Gespräch gebracht. Er versteht sich nach eigenen Worten nur als „Brücke“ zu einer Demokratie, an deren Ende ein Referendum stehen müsse. Kritikern warf er vor, Propaganda-Narrative zu verbreiten.

Auch bei ethnischen Minderheiten ist das Misstrauen groß. Die Autorin Ronya Othmann verweist in ihrer Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung darauf, dass die Kurden schon unter dem Vater brutal unterdrückt wurden und Pahlavi sich nie von dessen Verbrechen distanziert habe. Auch die Linken-Abgeordnete Özlem Demirel hat Einwände: „Die Menschen im Iran kämpfen seit Jahren für Demokratie, Freiheit, Frauenrechte, soziale Sicherheit und gleichberechtigte Teilhabe aller Ethnien - nicht für eine Krone!“

Ein Preis mit prominenter Vorgeschichte

Den Freiheitspreis vergibt die FDP-nahe Stiftung seit 2006 alle zwei Jahre für Engagement zugunsten einer liberalen Bürgergesellschaft. Zu den Preisträgern zählten zuletzt die Verlegerin Friede Springer, die slowakische Politikerin Zuzana Čaputová und der russische Oppositionelle Wladimir Kara-Mursa.

Wie stark Pahlavis Rückhalt im Iran tatsächlich ist, lässt sich kaum belegen, da es dort keine unabhängige Meinungsforschung gibt. Auch der Ton der Debatte ist scharf: Ronya Othmann berichtet auf X, sie werde für ihre Kritik massiv angefeindet.

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