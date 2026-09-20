Frieden durch Souveränität: Ist nationale Identität der wahre Garant für Frieden?

Der Glaube, dass die Rücknahme nationalstaatlicher Souveränität den Frieden in Europa stabilisiert, hat sich als Irrtum erwiesen.

Am Anfang stand eine Art Nationalpazifismus: „Wir schießen nicht auf Deutsche!“ So lautete die Begründung der ersten Wehrdienstverweigerer auf beiden Seiten des geteilten Deutschlands. Als die deutschen Teilstaaten in den 1950er-Jahren zu einer Wiederbewaffnung gedrängt wurden, stieß das nicht nur unter Pazifisten auf Ablehnung.