Kolumne

Frieden durch Souveränität: Ist nationale Identität der wahre Garant für Frieden?

Der Glaube, dass die Rücknahme nationalstaatlicher Souveränität den Frieden in Europa stabilisiert, hat sich als Irrtum erwiesen.

Foto von Autor/Autorin: Michael Beleites
Michael Beleites
8 Min
Der Schwerter-zu-Pflugscharen-Aufnäher unseres Kolumnisten aus dem Jahr 1981

Der Schwerter-zu-Pflugscharen-Aufnäher unseres Kolumnisten aus dem Jahr 1981

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Am Anfang stand eine Art Nationalpazifismus: „Wir schießen nicht auf Deutsche!“ So lautete die Begründung der ersten Wehrdienstverweigerer auf beiden Seiten des geteilten Deutschlands. Als die deutschen Teilstaaten in den 1950er-Jahren zu einer Wiederbewaffnung gedrängt wurden, stieß das nicht nur unter Pazifisten auf Ablehnung.

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