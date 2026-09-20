Am Anfang stand eine Art Nationalpazifismus: „Wir schießen nicht auf Deutsche!“ So lautete die Begründung der ersten Wehrdienstverweigerer auf beiden Seiten des geteilten Deutschlands. Als die deutschen Teilstaaten in den 1950er-Jahren zu einer Wiederbewaffnung gedrängt wurden, stieß das nicht nur unter Pazifisten auf Ablehnung.
Kolumne
Frieden durch Souveränität: Ist nationale Identität der wahre Garant für Frieden?
Der Glaube, dass die Rücknahme nationalstaatlicher Souveränität den Frieden in Europa stabilisiert, hat sich als Irrtum erwiesen.
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Der Schwerter-zu-Pflugscharen-Aufnäher unseres Kolumnisten aus dem Jahr 1981
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