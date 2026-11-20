Trump ruft beim Ukraine-Gipfel im Kanzleramt an, und auf einmal ist Diplomatie „selbstverständlich“. Störend nur, dass manch einer Frieden für ein Kremlnarrativ hält.

Der Gegengipfel, zu dem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag ins Kanzleramt lud, war vor allem ein Dokument der Machtlosigkeit. Die Welt blickte an diesem Tag nicht nach Berlin, sondern nach Shenzhen. In der chinesischen Tech-Metropole saßen Trump, Putin und Xi erstmals zu dritt beisammen, also jene, die tatsächlich etwas zu melden haben.



In Berlin ging es derweil, wieder einmal, auch um die Finanzierung der Ukraine. Merz nannte das Treffen in Shenzhen trotzig „offenbar vor allem ein Bildtermin“. Man kennt den Ton.



So klingt einer, der nicht auf die coole Party eingeladen wurde. Also schmeißt er seine eigene, mit stillem Wasser und Reden über Zusammenhalt. Er versichert sich, dass hier die wahre Party steige. In Gedanken steht er aber die ganze Zeit vor der Tür der anderen.

Ein Anruf für den Außenkanzler

Doch dann wurde es auf der lahmen Gegenparty kurz interessant, denn die Coolen von der Shenzhen-Sause meldeten sich. Im Kanzleramt klingelte ein Handy. Trump rief aus der Air Force One bei Jared Kushner an, der stellte laut und ließ per Mikrofon verstärken. Laut Table.Briefings wandte sich ein euphorisierter US-Präsident direkt an den Gastgeber: „Friedrich, Putin wants peace, Friedrich, call him.“



Für Merz, der sich gern als Außenkanzler feiern lässt, war das ein Angebot, das er hoffentlich nicht ablehnen kann. Der Gastgeber des Gegengipfels bekam einen Stuhl am Tisch der Großen in Aussicht gestellt, vorausgesetzt, er spielt mit.



Und Merz spielte. Man sei „selbstverständlich“ zu Gesprächen bereit, sagte er, etwa auf neutralem Boden in den Emiraten. Selbstverständlich war das bisher nicht. Im Juni 2025 wollte er auf Telefonate mit Putin noch lange verzichten, weil nach dem letzten Anruf seines Vorgängers ein Kinderkrankenhaus getroffen worden sei.

Lieber langer Tisch als Katzentisch

Vielleicht steht bald sogar die erste Russland-Reise des Bundeskanzlers an. Warm anziehen, Herr Merz, einen Pferdeschlitten wie einst für Gerhard Schröder wird Putin kaum vorfahren lassen. Aber womöglich ein Stuhl an Putins absurd langem Tisch, an dem Olaf Scholz als bislang letzter deutscher Regierungschef im Februar 2022 in grotesker Distanz saß.



Selbst das wäre ein Aufstieg. Bislang saß Europa am Katzentisch, während die US-Immobilienmogule Steve Witkoff und Jared Kushner die Diplomatie des Westens erledigten. Diesmal liegt sogar etwas auf dem Tisch: Kushner soll ausgerichtet haben, Trump sei offen für „Artikel-5-ähnliche“ Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Genau danach fragt Kiew seit Jahren.

Die Bellizisten formieren sich

Doch kaum keimt Hoffnung, rückt die heimische Abwehr aus. Militärökonom Marcus Keupp warnte im ZDF vor dem „Gerede über Verhandlungstische und Frieden“. Es bestärke das Kremlnarrativ, man könne durch Verhandlungen „irgendwie zu irgendeiner Art von Frieden kommen“.



Eine kühne These. Demnach war schon der Westfälische Frieden, der 1648 nach jahrelangen Verhandlungen den Dreißigjährigen Krieg beendete, eine Finte des Kreml. Europäer, die nach Moskau reisen, vergleicht Keupp mit Schulbuben, die beim Chef antanzen.



Keupps Rezept heißt Stärke, also mehr Waffen. Er verschreibt es nach eigenen Worten seit fast fünf Jahren „ununterbrochen“. Der Patient ist nicht genesen, aber am Rezept kann es kaum liegen.

Zustimmung wird geprüft...

Kiesewetter und der Griff in fremde Kassen

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter wählte den kürzeren Weg, über X. Er wünscht sich „eine europäische Initiative und politische Führung“. Gemeint sind die „rund 230 Mrd. Euro“ russischen Vermögens in Belgien, die er „komplett an die Ukraine geben“ will.



Die Idee ist so frisch wie ein Brötchen vom Dezember 2025. Damals scheiterte sie, die EU lieh Kiew stattdessen 90 Milliarden Euro auf Kredit. Für 2027 fehlen weitere 70 Milliarden, und Belgien blockiert weiter.



Geld genug ist sowieso da. Behauptet zumindest die Sicherheitsexpertin Claudia Major. „Für so eine große Volkswirtschaft wie unsere sind 100 Milliarden nicht sehr viel Geld“, sagte sie im Podcast „Ronzheimer“. Dann also weiter wie bisher, oder?

Friedrich, call him!

Die Gelegenheit für eine andere Politik ist jedenfalls da, und sie ist flüchtig. Die Kriegsstrategen in ihren warmen Büros und Studios formieren sich schon, um sie zu zerreden. Die Ukrainer gehen derweil frierend in den nächsten Kriegswinter.



Merz flüchtet sich bekanntlich gern in die Außenpolitik, um vom innenpolitischen Fiasko seiner Koalition abzulenken. Nun könnte er zeigen, dass er auch Diplomatie beherrscht, wenn sie ihm schon einmal angeboten wird. Seine neue Selbstverständlichkeit ist kostbar. Hoffentlich konserviert er sie. Also, lieber Friedrich, ruf schnell in Moskau an!

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