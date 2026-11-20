Es ist 11 Uhr vormittags in Berlin-Mitte. Wir treffen Friedrich Liechtenstein im Restaurant Hackescher Hof. Schnittchen gibt es nicht, aber wir imaginieren sie uns hinzu, kraft Fantasie. Denn „Schnittchen permanent“ heißt Liechtensteins neues Mini-Album mit sieben Liedern. Das Konzept, kurz heruntergebrochen: Wir sollten wieder miteinander reden. Und wann ginge das besser als beim Abendbrot?



Herr Liechtenstein, Ihre Nägel schimmern ganz golden.



Meine Tochter hatte die Idee. Es sieht einfach besser aus. Erst recht an einem Glas in einer Bar. Ich benutze dafür die Folie L’Oréal 007 – ich bin sozusagen James Bond und Goldfinger in einer Person. Flüssiger Lack sieht beschissen aus, aber Folie ist perfekt. Gold ist über jeden Zweifel erhaben.



Ihr neues Album heißt „Schnittchen permanent“. Was macht für Sie gute Schnittchen aus, und wie unterscheidet man sie von schlechten Schnittchen?



Gute Schnittchen müssen schmecken, und die Geschmäcker sind sehr unterschiedlich. Ich finde altmodische Sachen beim Thema Schnittchen sehr cool. Die Großmeister der Schnittchenkultur finden wir derzeit in Wien bei Trzesniewski – die nennen diese Schnittchen Brötchen. Sie haben eine lange Tradition und machen das sehr gut und effizient.