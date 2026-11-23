Henry Kissinger hat einst über Deutschland gesagt: „Das Land hat es schwer. Es ist zu groß in Europa und zu klein, um in der Welt mitzuspielen.“ Inzwischen hat sich Deutschlands Politik in eine noch schwierigere Lage manövriert. Dies wurde bei den jüngsten Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi deutlich.



Deutschland, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, war nunmehr immerhin vor Ort vertreten. Aber nicht als „Erster unter Gleichen“, sondern in einem Team: Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien sowie Vertreter der EU und der Nato.