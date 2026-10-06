Zustimmung wird geprüft...

Bundespressekonferenz

Friedrich Merz und die AfD: Wer sind die „russischen Hintermänner“, von denen der Kanzler spricht?

Bei der NATO-Preisverleihung in Münster spricht Friedrich Merz von „russischen Hintermännern“ der AfD. Auf Nachfrage kann sein Sprecher aber keine Belege dafür nennen.

Foto von Autor/Autorin: Florian Warweg
Florian Warweg

Mehr Videos