Herr Merz, warum sind wir Ihnen so egal?

Die Politik redet ständig von der Zukunft, entschieden wird aber über die Köpfe der Jungen hinweg. Unsere Autorin aus der Gen Z hat genug davon.

31. Oktober 2026, Frankfurt. Eine als Clown verkleidete Person hält ein Schild mit der Aufschrift „Schluss mit der Clown-Politik“ während eines Protests der Generation Z.

Ich habe keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr, jeden Tag darüber nachzudenken, welche schlechten Nachrichten über meine Zukunft mich morgen erwarten. Keinen Bock mehr, ständig für eine bessere und gerechtere Zukunft kämpfen zu müssen, obwohl das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Keinen Bock mehr, mich von Politikern als „faul“ oder „verweichlicht“ betiteln zu lassen. Und keinen Bock mehr, so wütend und frustriert zu sein, dass ich an einem Montagmorgen diesen Text in meine Tastatur haue.



Ich bin 26 Jahre alt und zunehmend wütend. Nicht, weil ich glaube, dass mir die Politik ein sorgenfreies Leben schuldet. Sondern weil ich das Gefühl habe, dass meine Generation in diesem Land kaum noch vorkommt. Wir jungen Menschen werden ständig daran erinnert, dass wir die Zukunft sind. Aber behandelt werden wir politisch oft wie eine Randnotiz.

Friedrich Merz, Sie sprechen von Leistung, Eigenverantwortung und davon, dass Deutschland wieder mehr arbeiten müsse. Beim Wahlkampfabschluss der Union im Februar 2025 sprachen Sie von „Behäbigkeit, Bequemlichkeit, Faulheit und alle möglichen Ausreden“. Wenn Sie über die Leistungsbereitschaft der Menschen sprechen, sollten Sie vielleicht auch einmal darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen die jüngere Generation überhaupt leben und arbeiten soll.

Die Liste der Widersprüche ist lang

Wir sollen in die Schule gehen und lernen, aber dort sind die Dächer kaputt und es fehlt an Lehrkräften, vernünftiger Ausstattung und modernen Bildungsplänen. Wenn wir dann unser Abi geschafft haben, wird das deutschlandweit noch nicht einmal gleichermaßen gut angesehen, weil es kein einheitliches Schulsystem gibt.

In unserer Freizeit wollen wir unsere Jugend genießen, aber müssen dabei zusehen, wie immer mehr Jugendclubs schließen und verschiedenste Freizeitangebote zunehmend unter Druck geraten, weil sie ihre Förderungen verlieren.

Wir sollen uns weiterbilden und studieren, können uns aber die Mieten in den Städten kaum noch leisten. In Berlin kostet ein WG-Zimmer inzwischen durchschnittlich 650 Euro. Die Bundesregierung will die Bafög-Wohnkostenpauschale ab dem Sommersemester 2027 auf 440 Euro erhöhen. Das soll uns helfen? Die Rechnung geht schon auf dem Papier nicht auf.

Unsere eigene Rente bleibt unsicher

Wir sollen mehr arbeiten, bekommen aber nicht mal einen Job. Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung sind die Voraussetzung - aber um Berufserfahrung zu bekommen, brauchen wir erst mal einen Job. Aber keine Sorge: selbst wenn wir Arbeit finden, wird uns die KI ja eh in ein paar Jahren ersetzen.

Wir sollen vorsorgen und Geld ansparen, haben aber mit Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen. Wir sollen die steigenden Rentenansprüche der Älteren finanzieren, während unsere eigene zukünftige Rente komplett unsicher ist.

Wir sollen mehr Kinder bekommen, damit unser Rentensystem eine Zukunft hat. Aber wer kann sich noch sicher sein, sich eine Familie leisten zu können? Und wer möchte überhaupt Kinder in eine Welt setzen, in der Klimakrise, Kriege und Ungleichheiten zum Alltag gehören?

Und dann wäre da noch der Klimaschutz. Wir würden gern die Natur, saubere Luft und eine lebenswerte Umwelt genießen. Doch die Folgen der Klimakrise werden vor allem die Jüngeren von uns erleben. Der Expertenrat für Klimafragen sieht die deutschen Klimaziele bis 2030 in Gefahr. Wir sollen also mit den Folgen leben, während die Politik sich nicht einmal auf einen ausreichend konsequenten Kurs einigen kann.

„Gen Z regelt“-Protest vor dem Brandenburger Tor in Berlin am 31. Oktober 2026. © IMAGO/Volodymyr Sindieiev/IMAGO/Anadolu Agency

Keine Mitsprache

Das alles ist schon frustrierend genug. Aber besonders wütend macht mich, dass wir bei alldem so wenig mitreden dürfen.

Ein Blick in den Bundestag reicht: Von 630 Abgeordneten waren nach der Wahl 2025 gerade einmal 32 jünger als 30 Jahre. Das sind rund fünf Prozent. Natürlich bedeutet ein höheres Alter nicht automatisch, dass jemand die Interessen junger Menschen nicht vertreten kann. Aber es ist ein Problem, wenn diejenigen, die noch Jahrzehnte mit den politischen Entscheidungen leben müssen, in den Parlamenten kaum selbst vertreten sind.

Wie ernst die Anliegen junger Generationen genommen werden, zeigen auch die Ergebnisse von Befragungen. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung glauben nur acht Prozent der 16- bis 30-jährigen Befragten, dass die Politik die Sorgen junger Menschen ernst nimmt. Bei der Jugendbefragung VoiceUp! der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung für Menschen zwischen 14 und 26 Jahren hatten ebenfalls nur 23 Prozent das Gefühl, dass Politiker sich darum kümmern, was junge Menschen denken.

Und wenn man sich dann tatsächlich politisch engagiert, muss man sich seinen Platz oft erst erkämpfen. Man sitzt als einziger junger Mensch in einer Runde voller Personen, die mindestens doppelt so alt sind, und wird oft belächelt, weil man ja noch nicht genug Erfahrung habe. Wir sollen uns einbringen, aber bitte nicht zu laut. Wir sollen Verantwortung übernehmen, aber bei den wichtigen Entscheidungen lieber den Erwachsenen das Feld überlassen.

Wer kämpft, wird oft ausgelacht

Jetzt kommt auch noch die Wehrdienstdebatte. Es wird über eine mögliche Pflicht, über Lebenszeit, Ausbildung und darüber, ob junge Menschen im Ernstfall ihr Leben riskieren sollen, verhandelt. Es geht um unsere Körper, unsere Zukunft und unsere Freiheit. Trotzdem müssen wir immer wieder darum kämpfen, überhaupt angehört zu werden. Wer von einer Generation Pflichten verlangt, muss ihr auch ein echtes Mitspracherecht einräumen.

Wenn wir für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen, werden wir dafür ausgelacht. Wenn wir für internationale Solidarität und Menschenrechte auf die Straße gehen, werden wir dafür festgenommen. Und wenn wir für eine bessere Zukunft auf die Straße gehen, werden wir als gewalttätig dargestellt. Statt sich mit unseren Argumenten auseinanderzusetzen, wird erst einmal über unsere Protestformen diskutiert. Es wird sich mehr Sorge darüber gemacht, dass ein Gucci-Store ausgeraubt wird, als dass über die Zukunftsängste unserer Generation gesprochen wird.

14. November 2026, Berlin. Demonstrierende der Generation Z ziehen im Rahmen eines Protests gegen Kürzungen im Bildungswesen und die Wehrpflicht durch den Stadtteil Charlottenburg. In der Menge kommt Pyrotechnik zum Einsatz. © IMAGO/Nikos Kanistras/IMAGO/JNA Press

Auch unsere psychische Gesundheit scheint in dieser politischen Rechnung kaum vorzukommen. Psychische Belastungen sind bei jungen Menschen auf einem Höchststand. Trotzdem wird es immer schwieriger, notwendige Unterstützung zu bekommen, und man wartet teilweise ein Jahr lang auf einen Therapieplatz. Perfekter Zeitpunkt, jetzt auch noch bei der Finanzierung psychotherapeutischer Versorgung weitere Einschnitte und Budgetierungen zu beschließen, dachte sich unsere Bundesregierung.

Von uns wird immer mehr verlangt und gleichzeitig immer weniger für uns getan. Wir sollen arbeiten, vorsorgen, Kinder bekommen, die Demokratie verteidigen, uns für die Umwelt einsetzen und die Zukunft dieses Landes sichern. Aber wer sichert eigentlich unsere Zukunft?

Nicht falsch verstehen: Es geht mir nicht darum, ältere Menschen gegen jüngere auszuspielen oder dass die Generation meiner Eltern oder Großeltern keine Ansprüche haben darf. Auch sie haben gearbeitet, Familien gegründet und dieses Land geprägt. Aber Generationengerechtigkeit darf keine Einbahnstraße sein. Eine Politik, die immer wieder die Interessen der zahlenmäßig stärkeren und wahlpolitisch wichtigeren Gruppen in den Mittelpunkt stellt, darf sich nicht wundern, wenn sich andere irgendwann abgehängt fühlen.

Erinnert ihr euch noch an die Bilder, die wir als Kinder gemalt haben? Eine Sonne, ein blauer Himmel, eine grüne Wiese, ein paar Blumen. Und auf dieser Wiese stehen Menschen, die Hand in Hand zusammenhalten. Eine friedliche Welt, in der alle gleich sind, alle dazugehören und alle mitreden dürfen. Das war die Zukunft, von der man uns erzählt hat. Heute frage ich mich, was davon eigentlich übrig geblieben ist. Denn wenn ich einmal alt bin, möchte ich den jungen Menschen nicht erklären müssen, dass wir es besser hätten machen können, aber die Politik lieber weggesehen hat.

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