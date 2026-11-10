Heizungsausfälle in Berlin: Diese Bezirke sind betroffen – auch Pankow

Berliner Mieter schlagen Alarm. In Pankow, Steglitz-Zehlendorf und weiteren Bezirken bleiben Standards oft auf der Strecke.

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Die dunkle Jahreszeit erwischt viele Berliner kalt. Immer mehr Beschwerden aus Berliner Mietshäusern dokumentieren Zustände, die an Zumutbarkeiten grenzen. Besonders dramatisch stellt sich die Lage derzeit in einem Gebäudekomplex in Steglitz-Zehlendorf dar: „Die Heizung funktioniert nicht bzw. wurde trotz Beginn der Heizperiode nicht eingeschaltet.“, schildert eine Mieterin der Berliner Zeitung.

Die Liste der Missstände im Haus ist lang: Neben der seit Beginn der Heizperiode ausgefallenen Heizung, wird das Verschleppen von Reparaturen deutlich. Bei einem im Haus ansässigen Yogastudio führte das zu massiven Verdienstausfällen. Trotz mehrfacher Gutachten durch verschiedene Heizungsfirmen und Hinweise aus der Nachbarschaft werden Kostenvoranschläge abgelehnt und Verhandlungen verzögert.

Hinzu kommen seit November 2025 ausgebliebene Treppenhausreinigungen sowie ignorierte Wasserschäden. Besonders auffällig: Während Wohnungsnot herrscht, stehen Einheiten im Objekt über ein Jahr lang leer – teils mit Vorhängen kaschiert –, während konkrete Einzugsanfragen aus dem Haus von der schwer erreichbaren Verwaltung unbeantwortet bleiben. Die Erfahrung der Mieterschaft ist ernüchternd: „Briefe und E-Mails bleiben in der Regel unbeantwortet.“

Kälte, Schimmel und Vertreibungsdruck

Wie tief die Krise reicht, zeigt ein weiteres Beispiel: In einem Gebäudekomplex haben sich die Zustände für die Bewohner zu einer physischen wie psychischen Belastungsprobe entwickelt. Seit Beginn der Heizperiode stehen dort nicht nur in einem einzelnen Objekt, sondern in insgesamt fünf zusammenhängenden Mietgebäuden die Heizungen still.

„Aktuell herrschen in unserer Wohnung nur noch 12 bis 13 Grad – und die Temperaturen sinken weiter.“, schildert eine Mieterin, die ihren Wohnort nicht nennen möchte, in einem Brief an die Berliner Zeitung. Anfragen an die Hausverwaltung über E-Mails, Kontaktformulare sowie der telefonische Kundenservice bleiben größtenteils unbeantwortet. Selbst das Warmwasser sowie die Wasserversorgung wurden zeitweise komplett abgedreht.

Doch die ausgefallene Heizung ist nur eine weitere Hürde in einem jahrelangen Sanierungs- und Kommunikationsproblem. Bereits beim Einzug der Familie lag ein schwerer, jedoch verdeckter Mangel vor: Großflächiger grüner Schimmel war vor der Neuvermietung lediglich mit weißer Wandfarbe überstrichen worden und war nach wenigen Monaten wieder sichtbar.

Hinzu kommen undichte Fenster, die die Feuchtigkeitsbildung zusätzlich fördern. Als die Fenster schließlich ausgetauscht werden mussten, versuchte die Verwaltung offenbar, die finanzielle Last auf die Mieterschaft abzuwälzen. Den einzelnen Mietparteien wurden Beträge von rund 7000 Euro in Rechnung gestellt. „Ich zahle diese 7000 Euro nicht, das sind Preise für ein Hotel und nicht für eine Wohnung.“, so eine Mieterin. Da sich auch andere Bewohner weigerten, diese Forderungen zu begleichen, verweigert die Verwaltung ihnen den Auszug aus den Mietverträgen und droht stattdessen mit Zwangsräumungen.

Die baulichen und technischen Missstände im Gebäude nehmen mittlerweile ein Ausmaß an, welches den Alltag der Mieter massiv beeinträchtigt. Die Haustür schließt seit langer Zeit nicht mehr, was die Sicherheitslage im Objekt gefährdet. Über die Sicherungen in der Wohnung erklärt eine Mieterin: „Man kann den Toaster und die Mikrowelle nicht gleichzeitig nutzen, sonst wird es dunkel.“

Pankow: Der Kampf um die Berliner Straße 84

Eine weitere Dauerbaustelle für die Berliner Wohnungskrise bildet das Objekt in der Berliner Straße 84 in Pankow. Die dortige Hausgemeinschaft kämpft seit Jahren gegen den schleichenden Verfall ihrer Wohnungen. Im Keller steht nach einem Rohrbruch Abwasser bis an die Stromzähler, Schimmel und Wasserschäden prägen den Alltag. Im Haus leben zahlreiche Familien mit kleinen Kindern sowie ältere Menschen.

Der Eigentümer gewann eine Verwaltungsklage gegen das Land Berlin, während Teile des Hauses durch Umbau und Zweckentfremdung für möbliertes Wohnen auf Zeit – so genannte „Flat Mate“-Konzepte – umstrukturiert wurden. Solche Modelle, bei denen Wohnraum für hohe Summen vermietet wird, spalten laut Mietervertretern die Nachbarschaft, da die soziale Stabilität verloren geht.

Für die Berliner Straße 84 gab es zwischenzeitlich Hoffnung: Der Bezirk Pankow wollte sein Vorkaufsrecht zugunsten einer Genossenschaft ausüben, um die Mieter vor Verdrängung zu schützen – ähnlich wie es der Bezirk bereits 2019 bei einem anderen Teilbestand erfolgreich versucht hatte. Während das Land Berlin im Zuge der Regierungsbildung mit der Finanzierungszusage zögert, springen potenzielle Käufer angesichts der enormen Sanierungskosten wieder ab.

Im Keller an der Berliner Straße in Pankow steht nach einem Rohrbruch Abwasser bis an die Stromzähler. © Hausgemeinschaft Berliner Straße 84

„Es ist psychisch nicht mehr tragbar.“

Die Häufung dieser Fälle zeigt, dass es sich längst nicht mehr um isolierte Mängel handelt, sondern um strukturelle Probleme. Während Investoren und Großverwaltungen den direkten Kontakt zur Mieterschaft blockieren, fühlen sich die Mieterinnen und Mieter psychisch und physisch an ihre Belastungsgrenzen gebracht.

Die Bezirke versuchen zwar gegenzusteuern, doch ohne verlässliche finanzielle Unterstützung und schnelle politische Entscheidungen des Landes bleiben viele Mieter schutzlos zurück. Die Betroffenen fordern ein Ende des Wegsehens und langfristige, verlässliche Lösungen statt temporärer Notreparatur.

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