Fritz Streletz: Der NVA-General, der im Herbst 1989 den Einsatz von Schusswaffen untersagte

Fritz Streletz (1926–2025) war ein hochrangiger deutscher Militär und Politiker in der DDR. Als Generaloberst der Nationalen Volksarmee (NVA) gehörte er zu den einflussreichsten Figuren des ostdeutschen Militärapparates. Während der friedlichen Revolution im Herbst 1989 war Streletz maßgeblich daran beteiligt, dass die Situation in Leipzig und anderen Städten nicht eskalierte. Nach dem Sturz Honeckers erließ er Befehle, die den Einsatz von Schusswaffen und Gewalt gegen Demonstrierende strikt untersagten. Streletz wurde dennoch im sogenannten Mauerschützenprozess von 1993 wegen Anstiftung zum Totschlag verurteilt. Er starb 2025 in Oranienburg. Wie war Fritz Streletz als Mensch?