Eigentlich wollte Menowin Fröhlich mit Oliver Pocher einen alten Konflikt beilegen. Doch der Versuch einer Versöhnung ging gründlich schief – vor Publikum und Kamera.

Seit Jahren liegen Oliver Pocher und Menowin Fröhlich miteinander im Clinch. Ein gemeinsamer Auftritt in Leipzig sollte den Streit nun endlich beenden. Doch statt der erhofften Versöhnung kam es vor laufenden Kameras und Publikum zum nächsten Eklat.



Der Sänger verlor die Beherrschung und verließ schließlich die Bühne. Inzwischen hat sich Fröhlich zu dem Vorfall geäußert – und auch eigene Fehler eingeräumt.

Als es um seine Cousine ging, eskalierte die Situation

Am Samstag (21. November) zeichneten Pocher und Pietro Lombardi im „Haus Leipzig“ zwei Folgen ihres gemeinsamen Podcasts „Patchwork Boys“ auf. Zu Gast war auch der ehemalige DSDS-Kandidat Menowin Fröhlich, der die Gelegenheit nutzen wollte, um seinen langjährigen Konflikt mit dem Comedian aus der Welt zu schaffen.

Zunächst soll das Gespräch friedlich verlaufen sein. Doch wie unter anderem das Portal Tag24 berichtet, begann Pocher im Laufe der Unterhaltung, sich über Fröhlich und dessen Familie lustig zu machen. Als der 48-Jährige schließlich mehrmals auf die frühere Beziehung des Sängers zu seiner Cousine anspielte, eskalierte die Situation.



Fröhlich reagierte mit heftigen Beschimpfungen und verließ schließlich vorzeitig die Bühne. Pocher und Lombardi führten die Podcast-Aufzeichnung ohne ihren Gast fort.

Zustimmung wird geprüft...

Nach dem Eklat meldete sich Fröhlich in einer Instagram-Story zu Wort und machte seinem Ärger Luft. „Dieser Mensch ist einfach ein Mensch, der null Respekt hat“, schimpfte der Sänger über Pocher. Dem Comedian sei es „völlig egal“, ob Kinder oder Krankheiten in seine Witze einbezogen würden.



Besonders kritisierte Fröhlich, dass Pocher seine verletzenden Aussagen mit dem Verweis auf Comedy rechtfertige. „Total traurig, dass man mit sowas Geld verdient“, erklärte der ehemalige DSDS-Finalist und Reality-TV-Teilnehmer.

Menowin Fröhlich: „Wollte meine Familie beschützen“

Einen Tag später schlug der Sänger allerdings versöhnlichere Töne an. In einem weiteren Statement räumte er ein, mit seiner Reaktion über das Ziel hinausgeschossen zu sein. „Meine Reaktion gestern entstand aus dem Bedürfnis heraus, meine Familie zu beschützen. Dennoch rechtfertigt das nicht meine Wortwahl. Dafür möchte ich Verantwortung übernehmen“, erklärte Fröhlich in Verbindung mit einem Bibelvers.

Zugleich machte der Sänger deutlich, dass seine Bereitschaft zur Versöhnung weiterhin bestehe. Er könne Pocher verzeihen und wolle sich seinerseits für die Beschimpfungen entschuldigen. Allerdings wünsche er sich, dass der Comedian seine Familie künftig aus öffentlichen Auseinandersetzungen heraushalte.



Pocher und Lombardi haben sich zu dem Vorfall bislang nicht öffentlich geäußert. Die beiden setzten ihre Podcast-Aufzeichnung nach Fröhlichs Abgang wie geplant fort.

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