Frost in Deutschland: Der DWD warnt vor bis zu minus 9 Grad. Wie kalt kann es werden? Kälterekord in Hüll, Funtensee mit minus 45,9 Grad und Sibirien.

Fast ganz Deutschland friert, in der Nacht zum Sonntag sollen es örtlich minus 9 Grad werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Frost und Glätte und rät Autofahrern, unnötige Fahrten zu lassen. Wer jetzt Eis von der Scheibe kratzt, sollte wissen: Dieses Land kann noch viel kälter.

Minus 9 Grad bis Sonntag: Das Skandinavien-Hoch lässt Deutschland bibbern

Hinter der Kälte steckt ein kräftiges Hoch über Skandinavien. Es dreht sich im Uhrzeigersinn und schaufelt Luft aus Nordosten zu uns. DWD-Meteorologe Christian Herold spricht laut Leinetal24 von einer Omega-Wetterlage.



Nachts sinken die Werte verbreitet auf minus 4 bis minus 6 Grad, im Bergland auf bis zu minus 8 Grad. Tagsüber schafft es das Thermometer vielerorts kaum über null, im Norden bleibt es teils den ganzen Tag frostig. Am Alpenrand fallen nach dem Wintereinbruch der vergangenen Woche bis zu 15 Zentimeter Neuschnee.

Minus 37,8 Grad: Den Kälterekord hält ausgerechnet das Hopfenland

Eine normale Tiefkühltruhe kühlt auf minus 18 Grad. Am 12. Februar 1929 war es in Hüll bei Wolnzach mehr als doppelt so kalt. Die Wetterstation des örtlichen Hopfenforschungsinstituts maß mitten in der Hallertau minus 37,8 Grad, bis heute der offizielle deutsche Rekord.



In derselben Woche erlebte auch Berlin seine kälteste Nacht. In Dahlem zeigte das Thermometer am 11. Februar 1929 minus 26 Grad, so steht es noch heute in der Rekordliste der Stationen.



Noch länger hielt sich der Frost 1956. Der ganze Februar lag im Schnitt bei minus 9,6 Grad, rund zehn Grad unter normal. Das ist ungefähr der Tiefstwert dieses Wochenendes, damals aber als Durchschnitt über einen ganzen Monat.

Minus 45,9 Grad: Das Eisloch, das offiziell nicht zählt

Der wahre Kältepol Deutschlands liegt im Nationalpark Berchtesgaden. An Heiligabend 2001 meldete eine private Wetterstation am Funtensee auf gut 1600 Metern minus 45,9 Grad. Eine DWD-Station am anderen Ufer kam in derselben Nacht auf minus 44 Grad.



Der Grund ist simpel. Der See liegt in einer geschlossenen Mulde, und kalte Luft ist schwer. Sie sackt in den Kessel wie Wasser in eine Badewanne ohne Abfluss. Wer zum Kärlingerhaus ein paar Meter hinaufsteigt, hat es laut Abendzeitung mitunter 20 Grad wärmer.



Der Wert ist gemessen. In der amtlichen Statistik taucht er trotzdem nicht auf, weil der Wetterdienst die Senke als nicht repräsentativ einstuft. Meteorologe Stefan Donath traut dem Kessel sogar minus 55 Grad zu.

Bis minus 98 Grad: Hier wird selbst das Atmen zur Qual

In Jakutien lacht man über solche Zahlen. Die Dörfer Oimjakon und Werchojansk maßen jeweils minus 67,8 Grad. Weit weg vom Meer kühlt dort klare, windstille Luft wochenlang aus.



Den Rekord der Nordhalbkugel hält inzwischen aber Grönland. Die Weltorganisation für Meteorologie bestätigte 2020 nachträglich minus 69,6 Grad, gemessen 1991 von einer Station auf dem Eisschild.



Die tiefste Lufttemperatur der Erde stammt von der russischen Antarktis-Station Wostok: minus 89,2 Grad im Juli 1983. Satelliten entdeckten später auf dem ostantarktischen Plateau Eisflächen mit minus 98,6 Grad. Ein Mensch hielte das kaum aus, schon jeder Atemzug würde dort zur Tortur. Bei solchen Werten werden bestimmte Materialien supraleitend, berichtet Spektrum. Kälter, vermuten die Forscher, kann es auf unserem Planeten kaum werden.

Minus 30 Grad in Deutschland: Kann das wieder passieren?

Sibirische Kälte bleibt uns erspart. Dafür sorgt der Atlantik, der im Winter immer wieder milde Luft schickt und jede Kältewelle irgendwann aufbricht.



Unter minus 25 Grad geht es nur, wenn alles zusammenkommt: Ostwind mit trockener Festlandsluft, Schnee auf dem Boden, sternklare Nächte. Zuletzt klappte das im Februar 2012. Oberstdorf meldete damals minus 29,4 Grad, Ueckermünde stellte mit minus 28,7 Grad einen Stationsrekord auf.



Davon ist Deutschland gerade weit entfernt. Viel Schnee sieht Herold nicht kommen, milde Westluft aber auch nicht. In der Nacht zum Sonntag erwartet der Wetterdienst bis zu minus 9 Grad – fast 29 Grad wärmer als in Hüll 1929.

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