Frostnächte bis minus 8 Grad: Jetzt kommt der Wetterumschwung

Erst Spätsommer, dann der Temperatursturz: Zum Halloween-Wochenende könnten in Deutschland Frost und Glätte Einzug halten.

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Wird der Winter so eisig, wie der letzte?

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Nach frühlingshaft anmutenden Temperaturen steht Deutschland laut aktuellen Wetterprognosen ein markanter Temperatursturz bevor. Wie das Wetterportal Das Wetter berichtet, könnten bereits ab dem 31. Oktober weite Teile des Landes die ersten Frostnächte der Saison erleben.

Nachts bis 5 Grad

Zunächst zeigt sich der Herbst noch einmal von seiner milden Seite. Vor allem am Dienstag werden vielerorts Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad erwartet, im Südwesten sind stellenweise sogar bis zu 22 Grad möglich. Begleitet wird das Wetter von viel Sonnenschein.

Doch die freundliche Phase soll nur von kurzer Dauer sein. Bereits ab der Wochenmitte strömt den Prognosen zufolge deutlich kühlere Luft nach Deutschland. Zum Halloween-Wochenende wird verbreitet Nachtfrost erwartet. In klaren Nächten könnten die Temperaturen auf minus 2 bis minus 5 Grad sinken, während es tagsüber oft nur noch um die 10 Grad bleibt.

Besonders kalt könnte es direkt über dem Erdboden werden. Dort halten Meteorologen örtlich Werte von bis zu minus 8 Grad für möglich. Dadurch drohen Raureif und stellenweise glatte Straßen, insbesondere auf Brücken und in schattigen Bereichen.

Das Wetterportal rät Gartenbesitzern deshalb, empfindliche Pflanzen rechtzeitig vor dem Kälteeinbruch zu schützen. Auch Autofahrer sollten sich auf die winterlichen Bedingungen einstellen und gegebenenfalls bereits auf Winterreifen wechseln.

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