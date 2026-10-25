Früher Drogen-Hotspots, jetzt die ganze Stadt: Wie Crack Berlin überflutet

Ein warmer, süßlicher Geruch liegt morgens über dem Südstern in Kreuzberg. Ob er aus der öffentlichen Toilette kommt oder aus der Kanalisation, lässt sich nicht sagen. Ebenso verlässlich versammeln sich hier jeden Tag in der Früh obdachlose Menschen. Sie bitten Passanten auf dem Weg zur Arbeit um Kleingeld oder holen sich bei der mobilen Drogenhilfe einen Kaffee und ein trockenes Brötchen.

Einer von ihnen, ein junger Mann, sagt, er könne verstehen, dass sich Menschen am Elend in der Stadt stören. Über die Wachleute der BVG schimpft er trotzdem: Sie würden ihn unsanft, teilweise sogar aggressiv vertreiben und schnell zuschlagen. Die Polizisten dagegen seien nett. Eine Krankenversicherung hat der Mann nicht. Deshalb, sagt er, könne er weder einen Entzug machen noch eine Substitutionsbehandlung beginnen.

Ähnliche Bilder gibt es an vielen Orten der Stadt. Am Bahnhof Neukölln und rund um den nahen Körnerpark liegen Spritzen und leere Drogenampullen in den Büschen, obwohl das Bezirksamt dort bereits häufiger reinigen lässt. Auch am Kottbusser Tor, am U-Bahnhof Leinestraße und am Leopoldplatz im Wedding zeigt sich die Szene offen. Vom Leopoldplatz weichen Konsumenten zunehmend zum U-Bahnhof Osloer Straße aus, weil die Polizei am Platz verstärkt Streife läuft.

„Zunehmend in der gesamten Stadt“

Raphael Schubert von der Fixpunkt gGmbH, einer Berliner Drogenhilfe-Organisation, kennt diese Entwicklung. Früher habe man in Berlin klar einzelne Drogenhotspots ausmachen können. Inzwischen verteile sich die Problematik „zunehmend in der gesamten Stadt, was Konsum und Aufenthalt betrifft“, sagt Schubert. Traditionelle Brennpunkte wie das Kottbusser Tor, wo das Publikum nach Beobachtung der Drogenhilfe immer jünger wird, und der Leopoldplatz blieben zwar zentrale Anlaufstellen. Längst aber fächere sich die Szene über alle Innenstadtbezirke innerhalb des S-Bahn-Rings auf.

Das Drogenmilieu am Neuköllner Hermannplatz: Im Eingang zu einem Parkhaus bereitet eine Konsumentin ihr Heroin zu. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Dass Abhängige an Orten wie dem Südstern immer sichtbarer werden, hält Schubert auch für eine Folge verschärfter Verdrängung. Die BVG hat ihre Sicherheits- und Reinigungsmaßnahmen ausgeweitet, die Polizei überwacht stärker. Das „spüle“ die Menschen aus dem Untergrund an die Oberfläche. Das Problem verschwinde dadurch nicht, es verlagere sich nur in den öffentlichen Raum.

Zum selben Schluss kommt eine Studie zum Crack-Konsum in Berlin, die im Mai dieses Jahres erschienen ist. Wissenschaftler der Charité haben dafür gemeinsam mit dem Institut für Suchtforschung der Frankfurt University of Applied Sciences erstmals systematisch die Lage in der Stadt untersucht, im Auftrag der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege. Die befragten Fachkräfte beschreiben die Szene als fragmentierter, mobiler und kleinteiliger als früher. Klassische offene Szenen wie am Görlitzer Park oder am Kottbusser Tor gebe es weiterhin. Weil legale Rückzugsorte fehlten, seien Crack-Konsumierende im öffentlichen Raum aber deutlich sichtbarer.

Repressive Maßnahmen führen nach Einschätzung der Fachleute zu räumlicher Verdrängung, lösen die Probleme aber nicht. „Die Konsumierenden weichen in Folge der Verdrängung in Wohngebiete, Parks und U-Bahn-Stationen aus, was die Konflikte mit Anwohner:innen in diesen Sozialräumen intensivieren würde“, heißt es in dem Bericht. Sobald die Polizei auftauche, verstreue sich die Szene in die Wohnstraßen. Das beobachtet auch ein Fahnder, der in Kreuzberg im Einsatz ist, unter anderem im Kiez um den Görlitzer Park, der als einer der wichtigsten Handelsplätze für Drogen gilt. „Manche bei uns nennen das Junkie-Jogging“, sagt der Beamte.

In der Öffentlichkeit konsumieren Drogenabhängige Crack. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Crack verdrängt Heroin

Polizisten und Sozialarbeiter stellen eine zunehmende Verelendung fest. Verschärft wird sie durch ein verändertes Konsumverhalten: In Teilen der Szene löst Crack Heroin als wichtigste Droge ab. Crack ist leicht herzustellen. Konsumenten oder Kleindealer kochen Kokain mit Natron oder Backpulver auf, so entstehen die rauchbaren Steine. Der Rausch setzt nach Sekunden ein und hält nur wenige Minuten an. Die Folge sind ein pausenloser Druck, zu konsumieren und Geld zu beschaffen, sowie extreme Unruhe und Aggressivität. Geraucht wird längst nicht mehr nur in versteckten Ecken, sondern in Hauseingängen und U-Bahnhöfen.

Ein Grund für die Ausbreitung ist das große Angebot an Kokain und die gefallenen Preise. Wie viele Menschen in Berlin Crack konsumieren, erfasst die Studie nicht. Sie wertet aber die Suchthilfestatistik aus, also die Zahl der Menschen in Behandlung. Dort stieg die Zahl der Fälle mit Crack als Hauptsubstanz von 66 im Jahr 2022 auf 250 im Jahr 2024, fast eine Vervierfachung. Die Fälle mit problematischem Crack-Konsum irgendwann im Leben stiegen im selben Zeitraum von 394 auf 906. Der Anstieg geht ausschließlich auf ambulante Behandlungen zurück. Wer nie eine Beratungsstelle aufsucht, taucht in dieser Statistik allerdings nicht auf.

Wie prekär die Lage der Betroffenen ist, zeigt eine Befragung von 153 Menschen, die im Spätsommer 2025 direkt an Szeneorten in Wedding, Mitte, Neukölln, Schöneberg und Kreuzberg stattfand. 38,6 Prozent von ihnen sind obdachlos, weitere 4,6 Prozent leben in Notunterkünften, gut ein Fünftel hat keinen offiziellen Wohnsitz. Am schwersten belastet ist die Gruppe, die Crack und Heroin zugleich konsumiert. Hier sind 63,4 Prozent obdachlos, viele haben zudem keine Krankenversicherung.

Das Drogenmilieu am Südstern in Kreuzberg. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Hinzu kommen neue Substanzen. Im Stadtgebiet taucht laut Schubert etwa „Monkey Dust“ auf, ein synthetisches Aufputschmittel. Die Wirkung ähnelt der von Amphetamin oder Kokain, ist aber oft unberechenbarer. Typisch sind starke Unruhe, Schlaflosigkeit über Tage, Paranoia, Halluzinationen und teils psychotische oder aggressive Zustände.

Synthetische Opioide wie Nitazene wurden bisher nur in Einzelfällen nachgewiesen. Viele Nitazene wirken um ein Vielfaches stärker als Morphin, einige sogar stärker als Fentanyl. Schon winzige Mengen können eine tödliche Atemlähmung auslösen. „Damit bergen diese neuen synthetischen Opioide ein extrem hohes Risiko“, heißt es in einer Warnmeldung, die die Senatsverwaltung für Gesundheit an Einrichtungen der Drogenhilfe verschickte. Doch der Drogenhilfe fehlt ein verlässliches Monitoring, ebenso Angebote wie Drug-Checking in Konsumräumen. Die tatsächliche Lage lässt sich so kaum erfassen.

Drogenhilfe findet keine Räume

Während der Druck auf der Straße steigt, schwinden die Rückzugsorte für wohnungslose Suchtkranke, weil die Stadt immer dichter wird. Für die sozialen Träger wird die Raumnot zur existenziellen Hürde. Fixpunkt sucht seit fast drei Jahren vergeblich nach einer Immobilie für eine Kontaktstelle mit Konsumraum in Neukölln. Weder private Vermieter noch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften seien bereit, an die Drogenhilfe zu vermieten. Auch andere Träger kämpfen um ihre Standorte, etwa die Schöneberger Fraueneinrichtung Olga, deren Mietverträge auslaufen.

Rafael Schubert kritisiert deshalb eine Politik, die vor allem auf Repression setzt. Kriminalisierung und Vertreibung böten keine nachhaltige Lösung, wenn sie Menschen träfen, die nichts besitzen als das, was sie am Körper tragen. Die Drogenhilfe fordert von der Landespolitik ein Umdenken. Landeseigene und private Immobilien müssten verbindlich für soziale Zwecke bereitgestellt werden. Zudem müsse eine niedrigschwellige Substitutionsversorgung ausgebaut werden, damit auch Menschen ohne Krankenversicherung wie der junge Mann am Südstern medizinisch stabilisiert werden können.

Dass pragmatische Lösungen möglich sind, zeigt nach Ansicht der Drogenhilfe ein Blick nach Zürich. Dort gibt es ein dichtes Netz an Konsumräumen mit aufeinander abgestimmten Öffnungszeiten. Der Handel mit Kleinstmengen wird in den Einrichtungen toleriert, es gibt geschützte Freiflächen und mehr Schlafplätze. In Berlin dagegen scheitert die Hilfe oft schon an der Suche nach Räumen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema