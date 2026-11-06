Führerschein mit 47, Neustart in L.A.: Kilian Kerner ist nach seiner ersten Fahrt „fix und fertig“

Der Designer Kilian Kerner kehrt seiner langjährigen Wahlheimat Berlin den Rücken und startet in Los Angeles neu: Er hat den Führerschein gemacht und ist in die USA gezogen.

Im Juli hat Kilian Kerner es bereits in unserem Berlin-Fragebogen angekündigt: Er wird Berlin für mindestens sechs Monate verlassen und für diese Zeit nach Los Angeles ziehen.



Jetzt ist das Vorhaben Wirklichkeit geworden: Der 47-jährige Designer ist in der kalifornischen Metropole gelandet und hat seine ersten Stunden in seiner neuen Wahlheimat hinter sich.



Kerner musste zu Jahresbeginn nach einem schweren Bandscheibenvorfall operiert werden, während des Eingriffs gab es Komplikationen.

Bandscheiben-OP und Komplikationen: Warum Kilian Kerner Berlin verlässt

In der Folge traf er seine Entscheidung: „Manchmal verändern Erlebnisse die Richtung unseres Lebens. Für mich war es so nach meiner Operation, als mir bewusst wurde, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Seitdem sehe ich vieles anders – das Leben, meine Prioritäten und auch mich selbst. Und die Erkenntnis, nichts mehr verpassen zu wollen. Nie wieder etwas unausgesprochen zu lassen. Keine Zeit mehr zu verschwenden. Auf dem Rückflug aus Thailand habe ich deshalb eine Entscheidung getroffen: Ich werde nach Los Angeles ziehen. Nicht, weil ich etwas hinter mir lassen möchte, sondern weil ich spüre, dass ich weitergehen muss.“



Seine Follower nimmt Kerner auf seinem Instagram-Kanal mit in sein neues Leben. In den Wochen vor seiner Abreise hat der gebürtige Kölner, der 2003 zum Schauspielstudium nach Berlin kam und hier seine international erfolgreiche Modemarke aufbaute, noch den Führerschein gemacht – unter anderem, um sich den Traum zu erfüllen, mit dem Auto durch die USA zu fahren.

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Dieser Traum ist nun, wo Kerner angekommen ist, in greifbare Nähe gerückt. Doch die ersten Stunden in Los Angeles waren wohl eher noch etwas chaotisch, wie die Aufnahmen des Designers nahelegen.



In seinen Instagram-Stories erzählt Kerner, er sei super in L.A. angekommen, habe auch schon eine Unterkunft für die ersten vier Wochen. Gemeinsam mit einer Freundin habe er zunächst sein Auto abgeholt, es sei „alles noch ein bisschen verrückt“.

Führerschein mit 47: Kilian Kerner und das Autofahren in den USA

Ob das so eine gute Idee gewesen sei mit dem Führerschein und hier zu fahren, frage er sich. Dabei liegt die Entscheidung tatsächlich auf der Hand: Los Angeles ist das Paradebeispiel einer Autostadt.



Das gesamte Stadtbild, die riesigen Entfernungen und die Infrastruktur der US-Metropole sind seit Jahrzehnten auf das Auto ausgerichtet. Mit rund vier Millionen Einwohnern und Millionen von zugelassenen Fahrzeugen prägen endlose Freeways und tägliche Staus das Bild.

Das U-Bahn- und Busnetz wurde zwar in den letzten Jahren stark ausgebaut, doch viele Sehenswürdigkeiten sind ohne Auto oder Fahrdienste weiterhin nur sehr mühsam und mit langen Fahrzeiten erreichbar.

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Also macht der Führerschein, den Kilian Kerner Ende September stolz in den Händen halten konnte, durchaus Sinn. Nachdem er die ersten Strecken in seiner neuen Heimat Amerika bewältigt hat, zieht der Designer ein Fazit: Es sei anders als in Deutschland.

Paris Fashion Week und Berlin Fashion Week: Kilian Kerners Kollektionen

„Ich war jetzt drei Stunden unterwegs, ich bin fix und fertig und werde heute nichts mehr machen. Gar nichts“, so Kerner. Für seine Follower hat er noch ein kleines Video von sich hinterm Steuer aufgenommen.

Zuletzt hatte der Modemacher, der Heidi Klum, Jennifer Lopez, Bill Kaulitz, Gwen Stefani, Rita Ora und Kylie Minogue zu seinen Fans zählt, seine Kollektion mit dem Titel „Eine Sekunde bis zum Mond“ in Paris gezeigt. Im Juli war er mit „Burning Symphony“ auf der Berlin Fashion Week vertreten.

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