Für die Bratwurst zahlt man je nach Markt unterschiedlich viel. Beim Tassenpfand liegen etwa zwei Euro dazwischen. Wie finden die ersten Besucher die Preise?

Es ist elf Uhr, als in Berlin die ersten Weihnachtsmarktbuden öffnen. Zum offiziellen Saisonstart geht es auf den großen Plätzen noch gemächlich zu. Am Roten Rathaus sind die Tore um Punkt elf noch geschlossen, am Alexanderplatz öffnen die Stände nach und nach. Am Potsdamer Platz herrscht selbst zur Mittagszeit noch weitgehend Ruhe.



Ein Blick auf die Preistafeln zeigt schnell, wo sich der Vergleich lohnt. Der klassische Glühwein kostet auf allen fünf besuchten Märkten fünf Euro. Wie tief Besucher für einen Snack in die Tasche greifen müssen und wie viel Pfand für die Tasse fällig wird, hängt dagegen vom Markt ab.

Der Preis-Check: Wo das Flanieren am günstigsten ist

Ein Rundgang über fünf zentrale Märkte zeigt, dass sich ein genauer Blick auf die Preistafeln vor dem Bestellen lohnt. Wer günstig satt werden möchte, findet am Breitscheidplatz sowie am Potsdamer Platz mit fünf Euro noch vergleichsweise moderate Bratwurst-Preise, während am Humboldt Forum und am Roten Rathaus für die Rostbratwurst bereits sechs Euro angesetzt sind.



Bei den Süßwaren dreht sich das Bild wiederum um: Gebrannte Mandeln kosten am Humboldt Forum fünf Euro, während man auf dem Breitscheidplatz für 100 Gramm bereits sieben Euro zahlt. Genauso tief in die Tasche greifen müssen die Besucher bei schokolierten Erdbeeren, die sowohl am Humboldt Forum als auch am Breitscheidplatz einheitlich sieben Euro kosten.



Wer stattdessen lieber herzhafte Spezialitäten probiert, zahlt am Alexanderplatz zehn Euro für Pasta aus dem Käselaib und am Breitscheidplatz neun Euro für den 50-Zentimeter-Schweinespieß.



Auch beim Becherpfand lohnt sich das Hinschauen. Während auf Märkten in Städten wie Dresden schon länger fünf Euro Pfand für die Tasse fällig werden, zieht Berlin nun vielerorts nach: Sowohl am Alexanderplatz als auch am Roten Rathaus werden inzwischen fünf Euro verlangt, deutlich mehr als die früher üblichen drei Euro.



Am Humboldt Forum hingegen bleibt man zumindest beim Tassenpfand noch bei der Drei-Euro-Marke. Ein besonderer Hingucker zum Auftakt war dort zudem ein meterlanger Christstollen, den die ersten Besucher bestaunen konnten.

Saisonauftakt am Alexanderplatz: Für den Glühwein und das Tassenpfand werden hier jeweils fünf Euro fällig. © Henk Hogerzeil/Berliner zeitung

„Mit Karte hat man eine leichtere Hand“: Das sagen die Besucher

Trotz des hohen Preisniveaus reagieren viele Besucher zum Saisonauftakt gelassen, auch weil der direkte Vergleich durch die allgemeine Preiserhöhung der vergangenen Jahre verschwimmt.



Auf dem Breitscheidplatz feiert Wichard gerade seinen 43. Geburtstag. Einen auffälligen Preisanstieg zum Vorjahr nimmt er nicht wahr: „Dadurch, dass sich das gesamte Leben komplett verteuert hat, merkt man es gar nicht mehr“, sagt er. Viel entscheidender für die gelöste Stimmung vor Ort sei für ihn ohnehin ein anderer Wandel: die flächendeckende Kartenzahlung an den Ständen.



Früher sei man fast verurteilt worden, wenn man kein Bargeld dabeihatte. Heute fühle man sich willkommener. „Kein Wechselgeld, alles läuft zack, zack“, erklärt der 43-Jährige – man zücke die Karte eher und das Bezahlen laufe unkompliziert.



Ähnlich sieht das ein Pärchen aus Augsburg, das zum ersten Mal einen Berliner Weihnachtsmarkt besucht. Im Vergleich zu ihrer Heimatstadt empfinden die beiden die Berliner Preise als sehr ähnlich und völlig in Ordnung.



Auch sie begrüßen das bargeldlose Zahlen, mit einer Ausnahme: Beim Trinkgeld greifen sie lieber noch zum Bargeld, um passend zu geben, statt sich am Kartenlesegerät mit vorgegebenen Beträgen herumzuschlagen.

Kritik erst ab dem zweiten oder dritten Becher

Am Potsdamer Platz zeigt sich ein Besucher aus Stuttgart ebenfalls entspannt. Nach einer schnellen Bratwurst zieht er ein pragmatisches Fazit: Der Preis sei absolut vertretbar, zumal die Märkte in seiner Heimatstadt deutlich teurer seien als in Berlin.



Ein anderer Besucher am Potsdamer Platz differenziert hingegen zwischen Essen und Trinken: Fünf Euro für eine Bratwurst findet er völlig gerechtfertigt. Auch ein einzelner Glühwein für fünf Euro sei in Ordnung, sobald man jedoch mehrere Becher trinke, werde es seiner Meinung nach schnell zu teuer.



Am Humboldt Forum stufen zwei Touristen, die bereits die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf und Köln kennen, das Berliner Angebot zwar als etwas teurer ein als gewohnt, dennoch sei es „aushaltbar“: Für die gute Stimmung vor Ort zahle man den Preis gerne.

Preisunterschiede am Grill: Während die Bratwurst am Breitscheidplatz fünf Euro kostet, werden am Humboldt Forum und am Roten Rathaus sechs Euro fällig. © Henk Hogerzeil/Berliner zeitung

Stammgäste am Roten Rathaus: „Die stehen hier nicht zum Spaß“

Vor dem Roten Rathaus überwiegt unter den älteren Berliner Stammgästen ohnehin die Routine. Eine Besucherin freut sich beim Ankommen vor allem darüber, dass alle Stände wieder an ihrem gewohnten Platz stünden. Preislich überrasche sie nichts.



Der 73-jährige Reinhart Seeger sieht es ähnlich. Fünf Euro für den Punsch und fünf Euro Pfand empfindet er als nicht bedeutend teurer als in den Jahren zuvor. Mit Blick auf die hohen Pfandgebühren merkt er an, dass es wohl auch wieder neue Becher zum Sammeln gebe.



Insgesamt sei das Preisniveau zwar absehbar hoch, aber nicht besonders auffällig. Ein älteres Ehepaar, 83 und 78 Jahre, bringt die Gelassenheit schließlich auf den Punkt: Einen Unterschied zum Vorjahr hätten sie gar nicht bemerkt. Schließlich wisse man, dass die Standbetreiber bei eisigen Temperaturen „nicht zum Spaß an der Freude“ dort stünden. Da seien die Preise am Ende auch gerechtfertigt.

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