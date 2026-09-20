Fünf Lamborghini schleichen mit 27 km/h über die Autobahn – jetzt sind die Fahrer ihre Autos los

Ein Lamborghini auf der Autobahn: Im Großraum Manchester hat die Polizei gleich fünf Wagen der Marke sichergestellt – ohne Vorwarnung, dank einer neuen Gesetzesregel (Symbolbild).

Ein Lamborghini ist gebaut, um schnell zu sein. Der neue Temerario etwa bringt es auf 920 PS und dreht bis 10.000 Umdrehungen pro Minute.



Eine Gruppe von Fahrern in Nordengland hat ihre Supersportwagen trotzdem auf 27 km/h heruntergebremst, mitten auf der Autobahn. Jetzt sind die Autos weg.



Die Greater Manchester Police (GMP) hat fünf Lamborghini und eine Mercedes G-Klasse sichergestellt, wie The Oldham Times unter Berufung auf die Polizei berichtet.

Lamborghini-Konvoi auf der M66: erst Gas, dann Schneckentempo

Am Mittwochabend, dem 2. September, meldeten Autofahrer der Polizei einen Konvoi auf der M66 bei Rochdale. Laut GMP rasten die Wagen zeitweise, wechselten wild die Spuren und ließen die Reifen durchdrehen.



Dann bremste die Kolonne auf rund 17 Meilen pro Stunde herunter. Umgerechnet sind das etwa 27 km/h, ungefähr das Tempo eines ehrgeizigen Rennradfahrers.



Ein Motiv nennt die Polizei nicht. Aus einem früheren Fall in Yorkshire ist aber ein Muster bekannt: Dort hatten Supersportwagen den Verkehr auf der M1 gezielt ausgebremst, um dann über die leere Fahrbahn davonzuziehen. Ein Polizeisprecher nannte das gegenüber der Yorkshire Evening Post höchst gefährlich.

Zwei Lamborghini an der Ausfahrt gestoppt

Die Beamten fanden den Konvoi schließlich auf der M62. Zwei Lamborghini hielten sie an einer Ausfahrt an, den Rest stoppte die Verkehrspolizei nach eigenen Angaben mit „speziellen Taktiken“ in Rochdale.



Gegen die Fahrer leitete die Polizei Verfahren wegen mehrerer Verkehrsdelikte ein. Chefinspektor Danny Kabal erklärte laut dem Blatt, man werde rücksichtsloses und gefährliches Fahren nicht dulden. Wo es angebracht sei, werde es auch Festnahmen geben.



Es ist nicht der erste Lamborghini, den die GMP in kurzer Zeit einkassiert. Eine Woche zuvor stellten Beamte in Bolton einen orangefarbenen Lamborghini sicher, dessen Fahrer vor ihren Augen die Kontrolle verloren haben soll, wie der Sender ITV berichtete.

Neues Gesetz: Beschlagnahme ohne Vorwarnung

Möglich macht den schnellen Zugriff eine Gesetzesänderung. Nach Section 59 des Police Reform Act darf die britische Polizei Autos sicherstellen, wenn Fahrer andere durch rücksichtsloses Fahren beunruhigen oder belästigen. Bisher gab es dafür meist erst eine Verwarnung.



Diese Pflicht ist seit dem 29. Juni 2026 gestrichen, wie ein Rundschreiben des britischen Innenministeriums festhält. Kabal kündigte an, die neue Regel im Tagesgeschäft zu nutzen.

192 Pfund Gebühr, sieben Tage Frist

Wer sein Auto zurückwill, zahlt in England 192 Pfund plus 26 Pfund Standgeld pro Tag. Für Lamborghini-Besitzer ist das Kleingeld.



Wirklich teuer wird es erst, wenn der Besitzer sich Zeit lässt. Seit dem 22. Juli darf die Polizei nicht abgeholte Fahrzeuge schon nach sieben statt 14 Tagen verkaufen oder verschrotten, wie IBTimes UK vorrechnet. Eine Woche Trödelei kann also einen Lamborghini kosten.

Was in Deutschland bei illegalen Autorennen gilt

Hierzulande verbietet Paragraf 3 der Straßenverkehrsordnung, ohne triftigen Grund so langsam zu fahren, dass der Verkehr behindert wird. Wer Rennen fährt, macht sich nach Paragraf 315d Strafgesetzbuch strafbar, das Auto kann dauerhaft eingezogen werden.



In Berlin landeten 2025 insgesamt 876 Verfahren wegen verbotener Autorennen bei den Strafverfolgern, im ersten Halbjahr 2026 bereits 476. Das berichtete der Tagesspiegel unter Berufung auf die dpa. Der Rekord von 923 Verfahren aus dem Jahr 2024 könnte damit fallen.



Oft sitzen laut den Ermittlern junge Männer am Steuer gemieteter PS-Boliden. Die Berliner Zeitung berichtete etwa über einen Hochzeitskorso mit Sportwagen, der sich mitten im Feierabendverkehr ein Rennen lieferte.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema