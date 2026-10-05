Fünfter Stock, Aufzug gesperrt: Rollstuhlfahrerin Isa (35) kommt vier Wochen nicht aus ihrer Wohnung

Frische Luft gibt es für Isa Grönwall nur noch auf dem Balkon. Seit fast vier Wochen hat die 35-Jährige ihre Wohnung im fünften Stock nicht verlassen.



Der Aufzug in ihrem Haus in Sätra, einem Vorort im Süden Stockholms, wird saniert. Die Wendeltreppe ist zu eng für ihren Rollstuhl.



Über den Fall berichtet Hem & Hyra, die Mitgliederzeitschrift des schwedischen Mieterverbands Hyresgästföreningen.

Rett-Syndrom: Rund um die Uhr auf Assistenz angewiesen

Isa Grönwall hat das Rett-Syndrom. Die seltene genetische Erkrankung trifft fast nur Mädchen und Frauen, etwa eine von 10.000 bis 15.000.



Isa kann nicht sprechen und sitzt im Rollstuhl. Will sie Aufmerksamkeit, klopft sie auf den Tisch an ihrem Rollstuhl. Dazu kommt Epilepsie: Zweimal hatte sie schwere Krampfanfälle, einmal kam der Rettungswagen.



Assistenten betreuen sie Tag und Nacht. Normalerweise besucht sie werktags eine Tagesstätte, fünf Tage im Monat verbringt sie bei ihrem Vater in Arboga, rund 150 Kilometer westlich von Stockholm. Beides fällt seit der Sperrung aus.

Treppenraupe und Evakuierungsstuhl scheitern an der Wendeltreppe

Ihr Betreuer Per Andersson, der Lebensgefährte ihrer Mutter, testete zuerst eine Treppenraupe, wie sie Krankentransporte nutzen. Danach bestellte die Familie einen Evakuierungsstuhl aus Spanien. Für beides war das Treppenhaus zu schmal.



Das Haus ist erst 2007 gebaut worden und gehört dem städtischen Wohnungsunternehmen Stockholmshem. Die 62-Quadratmeter-Wohnung ist schwellenlos und passt zu Isas Bedürfnissen – solange der Aufzug fährt.



„Es ist so traurig, dass Isa nicht rauskommt“, sagt Andersson dem Blatt. Mit der Tagesstätte halte man digital Kontakt, „aber das ist nicht dasselbe“.

Kurzzeitpflege abgelehnt, keine Ersatzwohnung

Die Familie wollte Isa vor der Sperrung aus dem Haus holen und abwechselnd bei Mutter, Vater und in der Kurzzeitpflege unterbringen. Drei Anträge stellte sie innerhalb von vier Tagen.



Die Stadtteilverwaltung Skärholmen lehnte ab: Isas Bedarf sei durch die Assistenz zu Hause gedeckt. Abteilungsleiter Andreas Thorstensson verwies die Familie an den Vermieter – und darauf, dass Betroffene ihre Wohnsituation auch selbst regeln müssten.



Stockholmshem wiederum erklärte, bei Aufzugsarbeiten keine Ausweichwohnungen stellen zu können. Die Mieter seien im März informiert worden und hätten selbst planen können. Eine Mietminderung gebe es für geplante Wartung nicht. 42 Aufzüge saniert das Unternehmen allein in diesem Jahr.



Die frühe Ankündigung half Isa wenig. Ein Ausweichquartier für eine Frau mit Rund-um-die-Uhr-Assistenz findet keine Familie mal eben auf eigene Faust.

Mieterverband fordert Minderung je nach Etage

Niclas Sundell, Verbandsjurist der Hyresgästföreningen, hält bei vier Wochen Stillstand eine pauschale Mietminderung für angemessen. Wer weiter oben wohnt, solle mehr bekommen als die Nachbarn im ersten Stock.



Auch Mehrkosten, etwa für Lieferdienste, sollten Mieter nach seiner Auffassung vom Vermieter zurückfordern können. Ein Urteil dazu kennt er nicht. Sundell will die Frage vor Gericht klären lassen.

Defekte Aufzüge in Berlin: Auch hier sitzen Mieter fest

In Berlin kennt man solche Fälle. Vergangene Woche berichtete der Tagesspiegel über eine 79-jährige Rollstuhlfahrerin in Buch. Sie wohnt im fünften Stock eines Hochhauses der landeseigenen Howoge und kam seit dem 10. August nicht mehr hinaus.



Erst nach dem Bericht sagte die Howoge zu, einen Tragedienst zu bezahlen. Den langen Ausfall begründete sie unter anderem mit Lieferzeiten für Ersatzteile.



Schon 2023 hatte die Berliner Zeitung über einen Rollstuhlfahrer in Friedrichsfelde berichtet, der zwei Monate hinter einem defekten Aufzug festsaß. Auch dort war die Howoge Vermieterin.

Mietminderung bei Aufzugsausfall: So viel ist in Deutschland drin

Fällt der Aufzug aus, ist die Wohnung mangelhaft. Die Miete mindert sich dann kraft Gesetzes. Wer den Ausfall nicht meldet, riskiert allerdings, die Minderung zu verlieren.



Die Höhe hängt von Etage und Dauer ab. Das Amtsgericht Berlin-Mitte hielt bei 16 Tagen Ausfall 15 Prozent im sechsten und 20 Prozent im zehnten Stock für angemessen (Az. 10 C 3/07). Das Amtsgericht Schöneberg sprach einem Mieter im Dachgeschoss 14 Prozent zu (Az. 104 C 85/15).

Aufzug-Sanierung: Vermieter muss Mehrkosten ersetzen

Eine Sanierung müssen Mieter dulden. Paragraf 555a des Bürgerlichen Gesetzbuchs verpflichtet den Vermieter aber, Aufwendungen zu ersetzen, die Mieter wegen der Arbeiten haben – auf Verlangen sogar als Vorschuss.



Ist die Wohnung praktisch nicht nutzbar, kann das ein Hotel sein, wie ein Fall des Berliner Mietervereins zeigt. Minderung und Kostenersatz schließen sich nicht aus.



Wichtig für Betroffene: Den Ausfall sofort schriftlich melden. Wer Geld für Hotel oder Tragedienst braucht, kann es vom Vermieter vorab verlangen und muss nicht in Vorleistung gehen.

Der Aufzug soll bald wieder fahren

Die Arbeiten in Sätra laufen nach Plan, der Aufzug soll in Kürze wieder in Betrieb gehen. Dann endet für Isa ein Monat auf 62 Quadratmetern.



Zuständig fühlte sich am Ende niemand: Die Stadt verwies an den Vermieter, der Vermieter an die Familie. Dabei ist ein Aufzug für Menschen wie Isa die einzige Verbindung zur Welt draußen.

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