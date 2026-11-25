Bänder in Changchun laufen nur an zwei bis drei Tagen im Monat. Audi räumt eine gedrosselte Produktion ein, schweigt aber zu den Zahlen.

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Audi hat die Serienfertigung in Changchun im Dezember 2024 gestartet, ausgelegt ist das Werk für mehr als 150.000 Autos im Jahr.

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Nach Medienberichten bricht die Produktion von Audi in China ein. Das betrifft vor allem Audis Elektroautofabrik im chinesischen Changchun. Mehrere Konzerninsider rechnen demnach für 2026 mit weniger als 10.000 Fahrzeugen und einem Minus von rund 500 Millionen Euro. Produziert werde nur noch an zwei bis drei Tagen im Monat.

Audi hat die Verlustsumme nicht bestätigt. Es geht um eine interne Prognose, nicht um einen testierten Abschluss. Gegenüber Reuters hat der Hersteller jedoch eingeräumt, dass der Markt für elektrische Premiumautos zögerlicher wachse als einst angenommen. Die Fertigung in Changchun habe man deshalb angepasst. Zur Auslastung äußerte sich Audi nicht. Zuerst hatte das Handelsblatt berichtet.

Changchun ist für mehr als 150.000 Autos im Jahr ausgelegt

Am 17. Dezember 2024 startete Audi in Changchun offiziell die Serienfertigung. Das Gemeinschaftsunternehmen Audi FAW NEV plante dort mit über 150.000 Autos pro Jahr und rund 3.000 Jobs.

Gebaut werden China-Versionen auf Basis der PPE-Plattform: Q6L e-tron, Q6L Sportback e-tron und A6L e-tron. Eine Auslastung unter zehn Prozent hieße rechnerisch höchstens rund 15.000 Autos im Jahr. Wie viele Menschen derzeit tatsächlich im Werk arbeiten, hat Audi nicht veröffentlicht.

A6L und Q6L: 7.625 verkaufte Autos in neun Monaten

Wie gering die Nachfrage ist, zeigen Zahlen des Wirtschaftsmagazins Caijing zu Audis Chinageschäft. Danach verkauften sich die Baureihen A6L e-tron und Q6L e-tron von Januar bis September 2026 zusammen 7.625 Mal. Verkaufszahlen sind allerdings keine Produktionszahlen.

Neu sind die Schwierigkeiten nicht. Bereits im Juni 2025 meldete Electrive unter Berufung auf das Manager Magazin einen holprigen Hochlauf, hohe Kosten und mutmaßliche Softwaremängel; erwartet wurden für 2025 damals nur rund 20.000 Autos. Anlaufverluste von Audi FAW NEV belasteten laut Audi Report 2025 schon das Ergebnis 2024. Ihre Höhe nennt Audi nicht.

Preiskampf in China: Auch andere deutsche Hersteller leiden

Changchun ist kein Einzelfall. Die Nachrichtenagentur AP beschreibt einen Absatzeinbruch deutscher Autobauer in China. Als Gründe nennt sie die maue Nachfrage, einen heftigen Preiskrieg und dass viele Käufer zunehmend heimische Marken bevorzugen.

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