Für Merz gibt es nur zwei Jahreszeiten – so ist die Work-Life-Balance garantiert

Merkwürdig, dass die Regierung nur von einem Herbst oder einem Frühjahr der Reformen spricht. Sommer und Winter werden ausgespart. Warum eigentlich? Ein Kommentar.

An die zweimonatige Sommerpause hat man sich bereits gewöhnt. Von Anfang Juli bis Anfang September schließt der Bundestag seine Pforten und die Abgeordneten machen Urlaub. Ebenso schaltet die Exekutive dann zwei Gänge runter, schließlich sind Minister und Staatssekretäre auch nur Menschen. Kriege, Finanzkrisen, Waldbrände oder Hitzekollaps – komme, was wolle: Die Politik macht Siesta.



Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat seit seinem Amtsantritt im Mai 2025 nur von Herbst oder Frühjahr gesprochen, wenn er seine Reformen androhte. Das mit der Sommerpause leuchtete schnell ein. Aber warum sparte er den Winter aus? Weihnachten und Silvester wären ja innerhalb einer Woche abgehandelt. Zu kalt? Doch dank Klimawandel und Erdgas-Reserven bleibt es hierzulande garantiert mollig warm. Warum also spart Merz den Winter für die Politik kategorisch aus?

Im Rheinland ist dann Crunchtime beim Karneval

Tatsächlich sind nach den Weihnachtsferien im Januar zwei Sitzungswochen im Bundestag eingeplant. Das war 2026 so, und 2027 soll es ebenso sein. Allerdings fällt auf, dass in der Zeit vor dem Aschermittwoch anscheinend eine Art ungeschriebenes Sitzungsverbot herrscht. Im Rheinland ist dann Crunchtime beim Karneval. Aber auch im Rhein-Main-Gebiet und in der schwäbisch-alemannischen Region. Zählt man also großzügig ganz Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu den Karnevals- und Fastnachtshochburgen, dann sind 246 von 630 Bundestagsabgeordneten in dieser Zeit nicht voll zurechnungsfähig.

Zwischen Mainz und Köln wird die närrische Zeit bereits am 11. November eingeläutet. Die Fastnacht im Süd-Westen zwar erst am Dreikönigstag, am 6. Januar. Aber der Winter fällt zu Gunsten der fünften Jahreszeit daher aus, bevor er eigentlich richtig angefangen hat. Für Außenstehende mag dies alles äußerst befremdlich wirken, aber auf der anderen Seite der Republik, Richtung Frankreich und Benelux, nehmen sie das wirklich sehr ernst. Wer zufällig mal in den Kölner Karneval hineingeraten ist, weiß, dass dieses Event ein alters- und schichtenübergreifendes Ding ist: Kinder, Studenten, Rentner, Arbeiter, Beamte – jeder läuft da in mehr oder weniger ausgefallener Kostümierung durch die Gegend. Verrückt.

Die rheinische Frohnatur ist 1999 mit nach Berlin gezogen

Man hat schon von traditionsbewussten Münchnern gehört, die sich während des Oktoberfests zwei Wochen Urlaub nehmen, damit sie die volle Pracht eines Bierzelts ausgiebig genießen können. Doch das ist allenfalls ein lokales und punktuelles Phänomen. Im Karneval entblöden sich mehrere Landstriche mit vielen Millionen Menschen nicht, ihren Alkoholpegel über einen längeren Zeitraum hochzuhalten. Mit den üblichen Konsequenzen.

Um einen ersten Eindruck von der westdeutschen fünften Jahreszeit zu bekommen, sei in der ersten Februarwoche ein Besuch in der „Ständigen Vertretung“ im Berliner Regierungsviertel empfohlen. Die „StäV“ ist 1999 beim Regierungsumzug ebenfalls von Bonn nach Berlin mitgewandert – samt rheinischer Frohnatur und Karnevalsbrimborium. Äußerst gewöhnungsbedürftig. Doch um den Jahreswechsel liegt die Sommerpause ja schon wieder weit zurück. Der Karneval ermöglicht so eine ausgewogene Work-Life-Balance für die Politik. Auch für den Kanzler.

Karneval: Auch Friedrich Merz feiert mit

Denn auch in des Kanzlers Heimat im Sauerland heißt es dann wieder „Hopp Hopp Helau“. Büttenfeste, Prunk- und Karnevalssitzungen warten dann auf Friedrich Merz, der noch dazu am 11.11.1955 Geburtstag hat. Letzten Februar hat Merz im Kanzleramt Delegationen von Karnevalsvereinen aus allen 16 Bundesländern empfangen und ihren ehrenamtlichen Einsatz gewürdigt: „Ich hatte im vergangenen Jahrhundert dreimal Gelegenheit, mit richtig schönen Schnapszahlen Geburtstag zu feiern“, erzählte Merz damals: „Am 11.11.77 wurde ich 22 – 1966 habe ich, glaube ich, noch nicht gefeiert –, am 11.11.88 33, am 11.11.99 44. Kann das einer von Ihnen toppen? – Na, sehen Sie!“ Man kann also erahnen, wie nahe Wahnwitz, Narretei und Politik beieinander liegen.

Aber man muss da auch etwas Verständnis haben. So eine Karnevalspause tut vielleicht allen mal ganz gut. Schließlich hat die SPD auch noch Mitte Januar ihren Bundesparteitag. Die feiert da zwar nicht Karneval, sondern wählt wohl Manuela Schwesig in Bremen zur Parteivorsitzenden, was dann etwas heikel für Friedrich Merz und seine Koalition werden könnte, aber: All die ganzen Reformen bekommen wir schon noch gewuppt. Es ist ja genug Geld da. Und wie heißt es so schön in Artikel 3 des Kölschen Grundgesetzes: „Et hätt noch emmer joot jejange.“ Oder?

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