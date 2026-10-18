In der kommenden Woche fallen zahlreiche Züge der Linie RE1 aus. Ersatzbusse übernehmen den Verkehr nach Erkner, von dort geht es mit der S3 weiter nach Berlin.

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Auf der Regionalexpresslinie RE1 müssen Fahrgäste bis Ende November mit wiederholten Zugausfällen und Ersatzverkehr rechnen.

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Pendler auf der Strecke zwischen Frankfurt (Oder) und Berlin müssen sich ab Montag auf erhebliche Einschränkungen im Regionalverkehr einstellen. Wegen Bauarbeiten der DB InfraGO fallen von Montag, 0.00 Uhr, bis zum kommenden Samstag gegen 0.30 Uhr einzelne Züge der Linie RE1 im Abschnitt Fürstenwalde (Spree)–Erkner–Berlin Ostbahnhof aus. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) in ihrer Verkehrsvorschau mit.

Ersatzbusse und S-Bahn als Alternative

Zwischen Fürstenwalde (Spree) und Erkner richtet die Ostdeutsche Eisenbahn (ODEG) einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Auch zwischen Frankfurt (Oder) und Jacobsdorf (Mark) fahren Busse. Für die ausfallenden Verbindungen zwischen Erkner und Berlin Ostbahnhof empfiehlt die VIZ den Fahrgästen, auf die S-Bahn-Linie S3 auszuweichen.

Die Ersatzbusse halten den Angaben der ODEG zufolge an eigens eingerichteten Ersatzhaltestellen in Berlin Ostbahnhof, Berlin Ostkreuz, Erkner, Hangelsberg, Fürstenwalde (Spree), Berkenbrück, Briesen (Mark), Jacobsdorf (Mark), Pillgram, Frankfurt (Oder)-Rosengarten und Frankfurt (Oder).

Weitere Einschränkungen bis Ende November

Es handelt sich nicht um eine vollständige Einstellung des RE1. Betroffen sind laut ODEG einzelne Zugfahrten. Die Fahrpläne der Ersatzbusse sind nach Angaben des Verkehrsunternehmens unter bahn.de, vbb.de sowie in den gängigen Fahrplan-Apps abrufbar.

Auch nach dem 24. Oktober müssen Fahrgäste weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Nach Angaben der ODEG entfallen bereits seit dem 28. September und noch bis zum 27. November nachts einzelne Züge der Linie RE1 im Abschnitt Fürstenwalde (Spree)–Erkner–Berlin Ostbahnhof.



Hintergrund sind ebenfalls Bauarbeiten der DB InfraGO. Vom 25. Oktober bis 1. November fallen zudem an einzelnen Tagen weitere Züge auf Teilstrecken zwischen Berlin Ostbahnhof und Frankfurt (Oder) aus. Teilweise wird Ersatzverkehr eingerichtet.

Hinzu kommt eine Dauereinschränkung in Berkenbrück: Dort können nach Angaben der ODEG seit dem 15. August und noch bis zum 28. November Züge in Richtung Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt nicht halten. Fahrgäste müssen auf Ersatzbusse zwischen Berkenbrück und Fürstenwalde ausweichen.

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