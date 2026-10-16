Fußballtrainer David Oulehla schaut Reporterin nicht in den Ausschnitt – und geht viral

Der tschechische Trainer David Oulehla wird von der Reporterin Sabina Jaksova befragt. Ihr freizügiges Outfit sorgt für eine schwierige Interviewsituation. Im Netz wird die Reaktion des Trainers nun gefeiert.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Bis vor ein paar Tagen kannte außerhalb Tschechiens wohl kaum jemand den Fußballtrainer David Oulehla oder die Sportreporterin Sabina Jaksova.



Doch das hat sich geändert, seit das Video einer Interviewsituation zwischen den beiden viral gegangen ist. Der Clip, ursprünglich auf dem Kanal des Vereins FK Viagem Ústí nad Labem geteilt, verbreitet sich derzeit rasend schnell auf Social Media. Auch erste internationale Medien berichten schon.

Das Interview wäre nicht weiter der Rede wert, würde nicht Sabina Jaksova ein sehr offenherziges Outfit mit tiefem Blick in ihren Ausschnitt tragen – und würde nicht David Oulehla die Reaktion gezeigt haben, die er zeigte.

Zustimmung wird geprüft...

Im Netz wird der Trainer des tschechischen Zweitligisten FK Viagem Ústí nad Labem gefeiert, weil er es im Verlaufe des ganzen Gespräches geschafft hat, zwar die Fragen der Reporterin zu beantworten, diese aber nicht anzusehen – geschweige denn auf ihre Brüste zu schauen.

Stoisch redet er am Spielfeldrand über die unglückliche Niederlage seiner Mannschaft. Die Hände in den Hosentaschen, schaut er mal in den Himmel, mal in Richtung Stadionkabine.

Im Netz wird David Oulehla als Held gefeiert

„Er weiß, dass seine Frau die Interviews schaut“, witzeln Instagram-Nutzer unter dem Video, andere ergänzen: „Er kämpft um sein Leben.“

Viele loben die offensichtliche Entschlossenheit des Trainers, den Blick abzuwenden. „Er hat es mit Würde gemeistert“, heißt es in einem Kommentar, während andere bemerkt haben wollen, dass sich Oulehla „sehr bemühte, sich zu konzentrieren“.

Im Netz wird der Trainer als „wahrer Held“ gefeiert, mit einer „unglaublichen Selbstkontrolle“.

Auch für die Frau am Mikrofon, Sabina Jaksova, hat sich die Sache offenbar gelohnt. Ihre Followerzahlen steigen, fast 60.000 Menschen folgen nun ihrem Account sabina_j96. User kommentieren ihren Auftritt im Video so: „Sie versucht wirklich alles, damit er hinsieht!“

Laut Daily Star interviewt Jaksova erst seit Kurzem die Schlüsselfiguren des tschechischen Teams, nachdem sie im vergangenen Sommer eingestellt worden war.

Offenbar eine gute Besetzung in Sachen Aufmerksamkeits-Generierung. Der FK Viagem Ústí nad Labem (meist kurz als FK Viagem bezeichnet) setzt gezielt auf eine Marketingstrategie, die attraktive Moderatorinnen und Influencerinnen in den Mittelpunkt stellt

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema