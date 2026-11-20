Der frühere Außenminister und SPD-Politiker Gabriel findet bei „Maybrit Illner“ lobende Worte für den Kanzler. Das hat Merz aus seiner Sicht richtig gemacht.

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Sigmar Gabriel (SPD) hat sich in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ von Donnerstagabend hinter einen Vorstoß von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gestellt. Merz hat ins Spiel gebracht, die Strafmaßnahmen gegen Russland unter Umständen stufenweise zurückzufahren. Bedingung wäre, dass Moskau einer Waffenruhe in der Ukraine zustimmt und weitere Zugeständnisse macht.

Vor Jahren hätte eine solche Idee nach Gabriels Worten noch als „Hochverrat“ gegolten. Gemeint war das beinahe als Lob. „Das war undenkbar in Deutschland“, sagte der frühere Außenminister.

Gabriel hält die alte Linie der Europäer für falsch

Die Europäer hätten stets eine Maximalforderung vertreten, erklärte Gabriel. Putin hätte demnach zuerst alle Bedingungen erfüllen müssen, danach wären sämtliche Sanktionen gleichzeitig gefallen. Er nannte das eine „verrückte Position“.

Sein Fazit fiel deutlich aus: „Das ist natürlich Unsinn.“ Selbstkritisch schob er nach: „Da haben wir uns ja damals offenbar getäuscht.“

Auch den Berliner Ukraine-Gipfel, den Merz angestoßen hat, lobte Gabriel. Europa sieht er danach gut aufgestellt. Das Treffen sei „deutlich erfolgreicher und konkreter, als was die Drei in Shenzhen hingekriegt haben“. Gemeint waren Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin. Gabriel sagte dazu: „Da hat der Merz was richtig Gutes auf die Beine gestellt.“

Über das Gipfeltreffen der drei Machthaber urteilte er schroff: „Da haben sich drei Heuchler getroffen.“ Einen Sieger erkennt er trotzdem: „Der optische Gewinner dieses Treffens ist Putin, das kann man nicht anders sagen. Er ist zurück.“ Von einem neuen Jalta will Gabriel dennoch nicht sprechen, da die Weltlage dafür zu zersplittert sei.

Sanktionen als Hebel? Keine Einigkeit über Angebot von Merz

Friedensforscherin Nicole Deitelhoff von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main sah Xi als eigentlichen Star in Shenzhen. Greifbare Ergebnisse habe das Treffen nach ihrer Einschätzung nicht gebracht, auch bei der Kontrolle nuklearer Sprengköpfe nicht: „Das ist ein Formelkompromiss und alle wussten es auch.“

Die Heidelberger Sinologin Marina Rudyak hält es für möglich, dass Xi mit dem Auftritt Putin zu ernsthaften Verhandlungen bewegen wollte: „Die chinesische Regierung will Stabilität.“ Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München wandte ein, dass China mit Warenlieferungen Russlands Kriegsführung stütze.

Ob Europa Moskau überhaupt etwas bieten kann, blieb in der Runde strittig. Putin zahle in der Währung Macht, sagte Gabriel: „Und da haben wir ihm nichts anzubieten.“ Deitelhoff widersprach, auch mit Blick auf die Merz-Idee. Russland könne langfristig eine Rückkehr als geachtetes Mitglied der europäischen Sicherheitsordnung in Aussicht gestellt werden: „Das ist schon ein Hebel.“

Der Grünen-Europaabgeordnete Sergey Lagodinsky blieb skeptisch: „Eine Normalisierung von Putin wird zu seinen Lebzeiten durch diese EU nicht passieren.“ Den Berliner Gipfel würdigte zwar auch er. Der Koalition der Willigen fehle es aber an Strukturen und langem Atem, vor allem bei der eigenen Verteidigung: „Ich bin sehr stolz auf diesen Tag, aber wir bewegen uns nicht.“

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