Galeria schließt sein Haus am Ku'damm. Mit den neuen Eigentümern der Immobilie kam keine Einigung zustande.

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Die insolvente Warenhauskette Galeria schließt drei weitere Filialen. Betroffen sind die Standorte am Kurfürstendamm in Berlin, in der Hohen Straße in Köln sowie am Rotkreuzplatz in München. Das teilte das Unternehmen mit. Rund 400 Beschäftigte sind nach Angaben von Galeria von der Entscheidung betroffen.

Die Mietverträge der drei Häuser laufen im Frühjahr 2027 aus, wie der vorläufige Insolvenzverwalter Frank Kebekus erklärte. In Berlin und München sei mit den neuen Immobilieneigentümern keine Einigung erzielt worden. Die Kölner Filiale sei „für einen wirtschaftlichen Betrieb deutlich zu groß“, so Kebekus. „Mir ist bewusst, dass die Nachricht für die Kolleginnen und Kollegen an diesen Standorten schwer ist“, sagte er.

Vierte Insolvenz in sechs Jahren

Galeria hatte Anfang Oktober erneut Insolvenzantrag gestellt – zum vierten Mal innerhalb von sechs Jahren. Der Geschäftsbetrieb in den derzeit 83 Filialen läuft vorerst weiter. Alle Standorte würden im Zuge des Verfahrens auf ihre Rentabilität geprüft, teilte das Unternehmen mit. Als zentrale Belastungen nennt Galeria neben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage vor allem hohe Miet- und Instandhaltungskosten.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus mit der Situation vertrauten Kreisen könnten mehr als die Hälfte der Warenhäuser aufgegeben werden. Übrig blieben demnach nur noch 30 bis 40 Standorte.

Bis zu 20 Kaufinteressenten

Parallel läuft die Suche nach einem neuen Eigentümer. Die Frist für unverbindliche Angebote endete am Donnerstag. Dem Vernehmen nach gibt es bis zu 20 Kaufinteressenten. Namen bestätigt sind bislang nicht, weder Galeria noch mögliche Investoren haben sich öffentlich geäußert. Am kommenden Montag will Kebekus den Gläubigerausschuss über den Stand des Verfahrens informieren.

Bis Ende Dezember soll ein Käufer gefunden sein. Solange erhalten die Beschäftigten Insolvenzgeld. Handelsexperten schätzen den Investitionsbedarf allein für die Filialen auf mehr als zehn Millionen Euro pro Haus. Galeria beschäftigt derzeit 11.250 Menschen. (mit dpa)

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