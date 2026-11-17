Bin ich ein Zillennial? Die Anzeichen der Jahrgänge 1993 bis 1998 zwischen Millennials und Gen Z: Gameboy, ICQ, SchülerVZ, Corona und der erste Job.

Eine junge Frau hält sich eine Musikkassette vor die Augen. Für Zillennials, geboren zwischen 1993 und 1998, gehörten Kassetten noch zur Kindheit. (Symbolbild)

Ihr erstes Handy konnte Snake, aber kein Internet, und Ihr erstes soziales Netzwerk hieß SchülerVZ? Dann sind Sie vermutlich ein Zillennial.



So nennt die Forschung die Menschen, die zwischen 1993 und 1998 geboren sind. Heute sind sie 28 bis 33 Jahre alt, für die Millennials zu jung und für die Gen Z zu alt.



Was diese Mikrogeneration prägt, hat die französische Forscherin Elodie Gentina gerade im Interview mit dem Sender TF1 erklärt. Ihr Befund: Die großen Krisen der vergangenen 20 Jahre trafen diese Jahrgänge genau in der Phase, in der man erwachsen wird.

Zillennials: Welche Jahrgänge gehören dazu?

Das US-Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center zählt alle bis Jahrgang 1996 zu den Millennials. Ab 1997 beginnt dort die Gen Z.



Das Kunstwort aus „Generation Z“ und „Millennials“ beschreibt genau diese Naht. Eine offizielle Generation ist das nicht, die Grenzen schwanken je nach Autor. Am häufigsten genannt wird die Spanne 1993 bis 1998.

Kindheit ohne Smartphone, Jugend mit Facebook

„Sie sind die Letzten, die die Welt von vorher gekannt haben, und die Ersten, die die Welt von danach voll angenommen haben“, sagt Gentina, Professorin an der IESEG School of Management. Als Kind habe man sich noch ohne Bildschirm langweilen können.



Das iPhone kam im November 2007 nach Deutschland. Da war der älteste Zillennial gerade 13 oder 14 Jahre alt und hatte bis dahin auf dem Gameboy gespielt und über ICQ gechattet.



Der deutsche Jugendforscher Simon Schnetzer hält diese analoge Kindheit für einen Vorteil. Ohne ständigen digitalen Zugriff habe das Gehirn mehr Zeit gehabt, sich stabil zu entwickeln, sagte er der Frankfurter Rundschau. Streit habe man noch von Angesicht zu Angesicht geklärt.



Ein deutsches Detail passt ins Bild: Zum 1. Juli 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Für die jungen Männer der Zillennial-Jahrgänge war der Einberufungsbescheid damit kein Thema mehr.

Finanzkrise, Corona, KI: Krisen in der Prägephase

Die Finanzkrise 2008, die Anschläge von Paris 2015, die Klimakrise, Corona und zuletzt die generative KI: Laut Gentina fielen all diese Umbrüche in die Jahre, in denen die Zillennials ihre Identität ausbildeten.



2020 waren sie zwischen 21 und 27 Jahre alt. Ob man eine Krise als Kind oder mit Mitte zwanzig erlebe, mache einen großen Unterschied, sagt Gentina. Das könne einen bleibenden Abdruck hinterlassen.



Dabei hängt viel am genauen Jahrgang. Die Älteren starteten oft noch vor der Pandemie in den Job, laut Schnetzer in einem „fantastischen Zeitfenster“ zwischen Finanzkrise und Corona. Die Jüngeren schrieben ihre Abschlussarbeit im Lockdown.



Diese Sicherheit bröckelt nun. KI und geopolitische Krisen verunsichern die Zillennials ausgerechnet in der Phase, in der viele eine Familie gründen, so Schnetzer. Die gerade Karriereleiter hält er ohnehin für eine Illusion.

Zillennials im Job: Karriere mit Grenzen

Ihren Ehrgeiz haben die Zillennials dabei nicht verloren. Sie wollen beruflich vorankommen, lehnen aber Opfer ab, die früher als normal galten, beobachtet Gentina. Die Karriere werfen sie nicht hin, sondern definieren neu, was eine Karriere ist.



Im Büro macht sie das zu Vermittlern. Wo Babyboomer und Gen Z beim Kommunikationsstil aneinandergeraten, können Zillennials übersetzen, sagt Schnetzer. Wer die E-Mail mit „Mit freundlichen Grüßen“ ebenso beherrscht wie die Sprachnachricht, versteht beide Seiten. Gentina nennt sie deshalb eine „Brückengeneration“.