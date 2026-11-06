Gans, schön knusprig: So wird der Martinsbraten zum Festessen

Martin teilte seinen Mantel, wir teilen die Gans. Warum der Festtagsbraten am 11. November auf den Tisch kommt und wie er auch zu Hause zum kulinarischen Highlight wird.

Am 11. November ziehen Kinder traditionell mit selbstgebastelten Laternen durch die Straßen und singen von einem römischen Soldaten. Einige Menschen haben für denselben Tag eine weitere Verabredung, nämlich mit einer Gans.



Martin von Tours soll im vierten Jahrhundert als Soldat vor den Toren von Amiens seinen Mantel mit einem frierenden Bettler geteilt haben. Später wurde er Bischof. Sein Gedenktag erinnert an einen Mann, dessen wohl berühmteste Tat im Teilen bestand. Dass ihm zu Ehren ausgerechnet ein üppiger Gänsebraten aufgetischt wird, entbehrt nicht einer gewissen Komik. Die Volksfrömmigkeit hat sich daran offenbar nie gestört.

Versteckte sich der heilige Martin im Gänsestall?

Eine Erklärung für diese ungewöhnliche Verbindung von Heiligem und Gans geht so: Martin wollte gar nicht Bischof werden, versteckte sich im Gänsestall und wurde durch lautes Geschnatter verraten. Hübsch, aber als Erklärung für die Martinsgans kaum belastbar. Der Brauch hat andere handfestere und ziemlich pragmatische Wurzeln.



Im November war die Ernte eingebracht, das bäuerliche Wirtschaftsjahr ging zu Ende, Pacht und Abgaben wurden fällig. Zugleich wurden noch vor dem Winter die Tiere geschlachtet, damit man sie nicht durchfüttern musste.

Vom Stall auf den Tisch: Die Martinsgans verdankt ihren Namen einer alten Geschichte. © Christine Roth/Imago

Aus dem alten bäuerlichen Geschäft der Gänsezucht ist über die Jahrhunderte aber eine beachtliche europäische Geflügelwirtschaft geworden. Deutschland importierte 2024 rund 14.400 Tonnen Gänsefleisch, während aus gewerblichen Schlachtungen im Inland knapp 2100 Tonnen stammten. Die Menge entspricht mehreren Millionen Tieren, eine genaue Verzehrzahl ist daraus nicht abzuleiten.



Rund 90 Prozent des hier angebotenen Gänsefleisch kommen aus dem Ausland, vor allem aus Polen und Ungarn. Die heimische Aufzucht ist dagegen ein vergleichsweise kleines Geschäft, das vielerorts von saisonal arbeitenden Höfen betrieben wird.

Wer eine Gans kauft, sollte deshalb nicht nur nach dem Preis fragen. Zwischen einer schnell gemästeten Importgans und einem langsam auf der Weide aufgewachsenen Tier liegen Unterschiede bei Haltung, Fütterung, Fettansatz und Fleischstruktur. Eine gute Freilandgans kostet mehr, weil sie länger und besser lebt und mehr Platz braucht. Die Herkunft macht einen Unterschied, und ein Hof, der Auskunft über seine Tiere geben kann, ist mir lieber als eine Tiefkühlverpackung mit viel festlicher Typografie.

Selten beim Metzger, noch seltener auf der Speisekarte

Kulinarisch ist die Gans ein Sonderfall. Ihr Fleisch ist dunkler, kräftiger und aromatischer als das von Hühnern. Unter der Haut sitzt reichlich Fett, das beim langsamen Braten austritt und eine herrlich knusprige Haut ermöglicht. Man sollte es auffangen: Gänseschmalz ist auf geröstetem Brot mit etwas Salz und Schnittlauch eine Köstlichkeit und eignet sich hervorragend zum Braten von Kartoffeln.



Ähnlich wie Masttiere sind übrigens auch die Wildgänse. Grau- und Kanadagänse etwa werden regional bejagt, es gibt sie aber selten beim Metzger und noch seltener auf einer Speisekarte. Ihr Fleisch ist magerer und kann deutlich intensiver schmecken. Alter und Ernährung der Tiere spielen eine große Rolle, bei wilden Tieren ist das einfach nicht zu kontrollieren.

privat Unser Kolumnist Felix Hanika war zunächst Investmentbanker, dann absolvierte er im Hotel & Restaurant Bareiss im Schwarzwald eine Kochlehre. Acht Jahre lang kochte er in den besten Restaurants der Welt. In der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung veröffentlicht er regelmäßig seine Lieblingsrezepte.

Aus den Brüsten von Gänsen lässt sich, fachgerecht gepökelt und gereift, ein bemerkenswerter Gänseschinken herstellen. Dünn aufgeschnitten, mit Feldsalat, knusprigen Croutons und einer leichten Vinaigrette, braucht er kaum Begleitung. Das ist allerdings nichts für improvisierte Heimversuche ohne Erfahrung in der Rohpökelung von Wildgeflügel. Im Handel findet man bereits fertige Produkte, die in der Regel sehr gut sind.

Und dann die Karkasse. Wer sie nach dem Tranchieren wegwirft, verschenkt womöglich das Beste für den nächsten Tag. Aus gerösteten Knochen, Hals und Flügelspitzen, Wurzelgemüse und etwas Geduld entsteht ein dunkler, konzentrierter Fond. Sorgfältig entfettet und geklärt wird daraus eine Consommé von einer Tiefe, die man einer klaren Suppe zunächst gar nicht zutraut. Als kleiner erster Gang vor einem Festessen ist sie fast schöner als eine schwere Vorspeise.

Natürlich darf aber die klassische Ofengans nicht fehlen. Kartoffelklöße, Rotkohl, eine kräftige Soße aus dem Bratensatz, dazu vielleicht Maronen, in etwas Karamell und Apfelsaft glasiert. Ich würde an diesem Teller wenig modernisieren. Seine Bestandteile haben sich nicht zufällig über Generationen gehalten.



Die Säure des Kohls gegen das Fett, die Klöße für die Soße, die süßen Maronen als Gegenpart zum dunklen Fleisch. Wer eine gute Gans brät, muss sich nicht zusätzlich mit kulinarischer Originalität beschäftigen.

Für mich lohnt es sich einfach, am Martinstag einen schönen Tisch zu decken. Eine ganze Gans ist nämlich fast zu viel für zwei Personen, sie verlangt Gäste, Zeit, einen großen Bräter, fröhliches Gequatsche und Beieinandersein. Man sitzt lange beisammen, reicht Schüsseln weiter, streitet freundlich über die knusprigste Haut und lobt die Klöße. Martin teilte seinen Mantel. Wir teilen als Traditionspflege zumindest eine Gans mit Freunden. Anbei also, wie ich eine Martinsgans vorbereite:

Klassische Martinsgans

Zutaten (4 bis 6 Personen): 1 küchenfertige Gans (ca. 4,5–5 kg), mit Hals und Innereien, 3 säuerliche Äpfel, 2 Zwiebeln, 1 Orange, 1 Bund Beifuß, 4 Zweige Majoran, 2 Karotten, 150 g Knollensellerie, 1 Stange Lauch, 2 EL Tomatenmark, 250 ml trockener Rotwein, 500 ml Geflügelfond, 1 EL Honig, 1 EL Apfelessig, Speisestärke nach Bedarf, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Die Gans möglichst schon am Vortag vorbereiten. Hals, Herz und Magen herausnehmen und für die Soße aufbewahren, die Leber anderweitig verwenden. Größere Fettstücke aus der Bauchhöhle entfernen und langsam in einem kleinen Topf auslassen.



Die Gans innen und außen sorgfältig trockentupfen. Die Haut an den besonders fettreichen Stellen rund um die Keulen und am unteren Brustansatz mit einer feinen Nadel mehrfach einstechen, ohne dabei ins Fleisch zu stechen. So kann das Fett später leichter austreten.



Die Gans innen und außen großzügig mit Salz einreiben und auf einem Rost, mit der Brust nach oben, über Nacht unbedeckt im Kühlschrank trocknen lassen. Diese Ruhezeit ist einer der wichtigsten Schritte für eine wirklich knusprige Haut.

So schmeckt der November am besten – goldbraune Gänsekeule mit Rotkohl und Kartoffelpuffern. © Michael Korte/imago

Am nächsten Tag die Äpfel, Zwiebeln und Orange grob zerteilen und mit Beifuß und Majoran locker in die Bauchhöhle füllen. Die Öffnung mit Küchengarn oder Holzspießen verschließen, ohne die Füllung zusammenzupressen. Die Gans etwa 45 Minuten vor dem Braten aus dem Kühlschrank nehmen und den Backofen auf 150 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.



Die Gans mit der Brust nach oben auf einen Rost über einen tiefen Bräter setzen. Etwas heißes Wasser in den Bräter geben, damit das austretende Fett zunächst nicht verbrennt. Die Gans etwa 3,5 bis 4,5 Stunden langsam braten. Dabei regelmäßig das Fett aus dem Bräter abschöpfen und gegebenenfalls etwas Wasser nachgießen. Die Haut nicht ständig mit Bratensaft übergießen, denn die Feuchtigkeit verhindert, dass sie richtig knusprig wird.



Wenn möglich, gegen Ende der Garzeit mit einem Fleischthermometer an der dicksten Stelle der Keule messen, ohne den Knochen zu berühren. Bei etwa 80 bis 85 Grad sind die Keulen schön weich. Auch die Füllung muss vollständig durcherhitzt sein.

Während die Gans brät, Hals, Herz und Magen in dem ausgelassenem Gänsefett kräftig anrösten. Karotten, Sellerie und Lauch grob schneiden, hinzufügen und ebenfalls dunkelgolden rösten. Das Tomatenmark kurz mitrösten, anschließend mehrfach mit kleinen Mengen Rotwein ablöschen und jeweils nahezu vollständig einkochen lassen. Mit dem restlichen Wein und dem Geflügelfond auffüllen und bei niedriger Hitze mindestens 90 Minuten köcheln lassen.



Diesen Soßenansatz dann durch ein feines Sieb passieren, sorgfältig entfetten und auf die gewünschte Intensität reduzieren. Später den entfetteten Bratensaft aus dem Bräter hinzufügen. Die Soße mit Salz und Pfeffer und ggf. einigen Tropfen Apfelessig abschmecken. Falls nötig, mit wenig angerührter Speisestärke ganz leicht binden. Eine gute Gänsejus sollte kräftig und glänzend sein, aber nicht dick wie eine Mehlsoße.

Süßlich trifft herzhaft, knusprig trifft zart: Gänsekeule mit den Klassikern der Herbstküche. © Patrick Pleul/dpa

Die fertig gegarte Gans aus dem Ofen nehmen und etwa 15 Minuten unbedeckt ruhen lassen. Währenddessen die Ofentemperatur auf 230 Grad erhöhen. Den Honig mit einem Esslöffel heißem Wasser verrühren und die Haut damit hauchdünn bestreichen. Dann die Gans nochmals etwa 8 bis 12 Minuten in den heißen Ofen schieben, bis die Haut tief goldbraun und knusprig ist. Dabei unbedingt beobachten, da Honig schnell verbrennt.



Die Gans anschließend tranchieren. Zuerst die Keulen abnehmen und am Gelenk teilen, danach die Brüste entlang des Brustbeins auslösen und in schöne Scheiben schneiden. Die knusprige Haut möglichst nicht mit Soße übergießen, sondern die Soße separat reichen. Klassisch passen dazu selbstgemachte Kartoffelklöße, Apfelrotkohl und in Karamell und Apfelsaft glasierte Maronen.

Entscheidend für das Ergebnis sind die trockene Haut vor dem Braten, die schonende Garung und das abschließende kräftige Aufknuspern. Durch das langsame Braten kann ein großer Teil des Gänsefetts austreten, während das Fleisch saftig bleibt.



Besonders in der gehobenen Gastronomie wird zudem darauf geachtet, die Gans nicht unnötig oft zu wenden oder zu begießen. So bleibt die Haut intakt und kann gleichmäßig bräunen und knuspern. Viel Freude!

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema