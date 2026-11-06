„Ganze Jahrgänge fallen durchs Raster“: AfD-Politiker fordert Elitegymnasien für Berlins Hochbegabte

Seit Jahrzehnten richtet sich der Blick der Bildungspolitik fast ausschließlich auf jene Kinder, die als benachteiligt gelten: auf Förderbedarf, auf Nachteilsausgleich, auf Bildung und Teilhabe (BuT), auf Chancengerechtigkeit für die Schwächsten der Gesellschaft. Niemand bestreitet, dass ein Kind mit Lernschwierigkeiten Unterstützung verdient, aber die Realität zeigt.

Bildung ist in Berlin nicht nur kostenlos, sondern in weiten Teilen leider auch umsonst. Je mehr Geld wir für angeblich benachteiligte Schülerinnen und Schüler investieren, desto schlechter werden die Ergebnisse. Offensichtlich gibt es ein Gießkannenproblem. Doch das soll an anderer Stelle diskutiert werden.

Eine Gruppe wird in Berlin vernachlässigt: Hochbegabte

Generell gilt: Wer nur die Einen fördert und die Anderen sich selbst überlässt, betreibt keine Gleichbehandlung, sondern eine einseitige Bildungspolitik, die einen erheblichen Teil der Berliner Schülerschaft im Regen stehen lässt. Das Motto scheint zu lauten: Die sind nicht benachteiligt, also schaffen sie es auch selbst. Aber so kann es nicht mehr weitergehen, denn damit vernachlässigt die Politik eine andere Gruppe, die heiß auf Bildung ist, aber kaum beachtet wird: Die Hochbegabten.

Rund zwei Prozent eines jeden Jahrgangs gelten nach anerkannten Kriterien als hochbegabt. Für Berlin mit seinen rund 400.000 Schülern wären das rund 8.000 junge Menschen, ganze Jahrgänge potenzieller Höchstleister, die traurigerweise oftmals durch das Raster fallen.

Die Integrierte Sekundarstufe und das Regelgymnasium, so gut sie für die breite Mitte der Schülerschaft (trotz Noteninflation) funktionieren mögen, sind für diese Kinder oft nicht der Ort, an dem sich ihr Potenzial voll entfalten kann. Im Gegenteil: Wer in der Grundschule bereits weit über dem Niveau seiner Mitschüler denkt und lernt, sitzt im normalen Unterricht häufig unterfordert herum, weil das Berliner Bildungssystem keine passende Antwort für seine Begabung bereithält.

dts Nachrichtenagentur/Imago Zur Person Tommy Tabor, Jahrgang 1982, ist AfD-Politiker und gehört seit 2017 dem Berliner Abgeordnetenhaus an. Der gebürtige Berliner ist ausgebildeter Industriekaufmann und Versicherungsfachmann. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht an der Universität Potsdam und arbeitete vor seiner parlamentarischen Tätigkeit unter anderem bei der Allianz und bei StepStone.

Man könnte das als Luxusproblem abtun, aber das wäre weit gefehlt. Eine Stadt, die vorgibt, jedem Kind gerecht werden zu wollen, kann sich nicht erlauben, ausgerechnet jene zu vernachlässigen, die das größte Potenzial mitbringen. Gesellschaft und vor allem Politik müssen endlich handeln.

Deshalb braucht Berlin echte Elitegymnasien für hochbegabte Kinder. Hierbei darf nicht der Geldbeutel entscheiden, sondern ausschließlich Befähigung und Talent, wie es sich für eine Leistungsgesellschaft gehört. Dabei sollte schon in der Kindertagesstätte angesetzt werden, um Talente frühzeitig zu erkennen und gezielt zu fördern. Diese Förderung muss dann konsequent durch die gesamte Schullaufbahn getragen werden.

Als überschaubarer erster Schritt sollten dazu sieben bis acht bestehende Gymnasien zu Eliteschulen für Hochbegabte weiterentwickelt werden. Diese Anzahl ergibt sich aus den oben berechneten Zahlen hochbegabter Schüler in unserer Stadt. Dies wäre kein utopisches Großprojekt, sondern eine realistische Investition innerhalb vorhandener Strukturen. Ergänzend muss die Deckelung der Plätze an grundständigen Gymnasien aufgehoben werden, damit Begabung nicht an starren Kontingenten scheitert, sondern sich nach tatsächlichem Bedarf entfalten kann.

Förderung im ureigenen Interesse Berlins

Wer jetzt einwendet, das sei elitär und ungerecht gegenüber den anderen Schülern, verkennt die eigentliche Rechnung. Es geht nicht darum, Hochbegabten mehr zu geben, als ihnen zusteht. Es geht darum, ihnen überhaupt das zu geben, was ihrem Bedarf entspricht, so wie es für lernschwächere Kinder längst selbstverständlich ist. Förderung nach Bedarf ist keine Bevorzugung, sondern ist die logische Konsequenz eines Bildungssystems, das jedes Kind dort abholen will, wo es steht. Genau dieses Prinzip wird bei Hochbegabten seit Jahren mit Füßen getreten.

Letztlich wäre dies auch im ureigenen Interesse Berlins. In der Debatte über die Hochbegabtenförderung kommt nämlich ein Aspekt viel zu selten zur Sprache: der gesellschaftliche und wirtschaftliche Wert, der hier schier verschenkt wird. Aus gut geförderten Hochbegabten werden häufig jene Menschen, die später Unternehmen gründen, in der Forschung Durchbrüche erzielen, in der Wissenschaft neue Wege eröffnen oder in hochbezahlten Spitzenpositionen viel Steuern zahlen – alles Dinge, die wiederum der gesamten Gesellschaft zugutekommen. Der potenzielle Mehrwert, den diese Kinder eines Tages zurückgeben können, wirtschaftlich, wissenschaftlich und gesellschaftlich, ist enorm, im Grunde sogar unbezahlbar, weil er sich nicht auf eine einzelne Kennzahl reduzieren lässt, sondern sich über Jahrzehnte in Innovation, Arbeitsplätzen und Wohlstand für Berlin und Deutschland niederschlägt.

Bildung, so hört man oft in Sonntagsreden, sei unsere einzige Ressource, weil wir keine Rohstoffe haben. Letzteres entspricht nur eingeschränkt der Wahrheit, lässt sich aber gut verkaufen; Ersteres hingegen ist unbestreitbar. Genau deshalb ist es mehr als nur ein bildungspolitisches Versäumnis, dieses Potenzial ungenutzt zu lassen; vielmehr grenzt es an grobe Fahrlässigkeit. Eine Stadt, die dringend auf Innovationskraft, auf kluge Köpfe und auf wirtschaftliche Perspektiven angewiesen ist, kann es sich schlicht nicht leisten, ihre klügsten jungen Menschen Jahr für Jahr im Mittelmaß versauern zu lassen, nur weil die passenden Strukturen fehlen.

Der politische Großtanker braucht auch im Bildungsbereich einen Kurswechsel: Weg von der einseitigen Fixierung auf vermeintlich oder tatsächlich benachteiligte Gruppen, hin zu einer Politik, die tatsächlich jedes Kind in den Blick nimmt. Und dazu zählen eben auch die Hochbegabten. Elitegymnasien sind dabei kein Angriff auf die Idee der Chancengleichheit, sondern ihre konsequente und längst überfällige Fortsetzung. Wer Gleichbehandlung ernst meint, muss auch Denen gerecht werden, die mehr können als der Durchschnitt. Es ist Zeit, die Schätze unserer Stadt vollständig zum Strahlen zu bringen. Schleifen wir unsere Rohdiamanten!

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