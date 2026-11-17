Alle 19 Seeleute wurden gerettet, zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Bereits am Vortag war in derselben Region ein Frachtschiff gesunken, das mutmaßlich Seedrohnen trafen.

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Das nach einem Drohnenangriff beschädigte Frachtschiff „Nadezhda“ im August 2026 im türkischen Hafen Samsun

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Der Flüssiggastanker „Gas Husky“ ist am Dienstag im Schwarzen Meer vor Bulgarien in Seenot geraten. Alle 19 Besatzungsmitglieder wurden gerettet. Zwei Seeleute kamen ins Krankenhaus. Ihr Allgemeinzustand sei gut, erklärte der Regionalgouverneur von Varna, Mario Smărkov, nach Angaben des bulgarischen Rundfunks BNR.

Das unter liberianischer Flagge fahrende Schiff havarierte rund 50 Seemeilen östlich der Küstenstadt Byala in der ausschließlichen Wirtschaftszone Bulgariens. Alle 19 Besatzungsmitglieder sind nach Angaben der Nachrichtenagentur AP philippinische Staatsbürger. Der Tanker war von Alexandria in Ägypten zum rumänischen Hafen Midia unterwegs.

Überlebende auf Rettungsinsel gefunden

Nach Angaben des bulgarischen Verteidigungsministeriums verschwand die „Gas Husky“ kurz nach Mitternacht vom Radar. Um 8.02 Uhr Ortszeit sendete die Notfunkbake des Schiffes ein Notsignal.

Die bulgarische Luftwaffe schickte zwei Militärflugzeuge vom Typ Su-25 in das Gebiet. Eines der Flugzeuge entdeckte eine Rettungsinsel mit Überlebenden. Ein Militärhubschrauber brachte die Seeleute anschließend zum Militärflugplatz Tschaika bei Varna.

Die Männer hatten nach Angaben des Regionalgouverneurs die Nacht auf der Rettungsinsel verbracht. Sie wurden ärztlich untersucht und anschließend untergebracht. Hinweise auf eine Umweltverschmutzung im Unglücksgebiet gebe es bislang nicht.

Zweiter Schiffsnotfall innerhalb von zwei Tagen

Bereits am Montag war in derselben Region das Frachtschiff „Betul 8“ unter somalischer Flagge gesunken. Es hatte rund 3000 Tonnen Weizen geladen. Alle zwölf Seeleute an Bord wurden bei einer Rettungsaktion in Sicherheit gebracht.



Die „Betul 8“ war von Rumänien nach Ägypten unterwegs gewesen. Besatzungsmitglieder berichteten dem bulgarischen Schifffahrtsportal Maritime.bg, dass zwei Seedrohnen das Schiff getroffen hätten.

Die Ursachen der beiden Schiffsunglücke sind bislang nicht amtlich geklärt. Nach Angaben der bulgarischen Nachrichtenagentur BGNES ist ein Angriff auf die „Gas Husky“ zunächst nicht offiziell bestätigt.

In den vergangenen Monaten waren vor den Küsten Bulgariens und Rumäniens wiederholt Handelsschiffe angegriffen worden. Nach Angaben der Sicherheitsfirma Diaplous wurden dort seit Mitte Juli mindestens 17 Schiffe attackiert.



Die bulgarische Regierung sprach im Oktober von steigenden Versicherungsprämien für Schiffe im Schwarzen Meer. Einige Reedereien lehnten demnach bereits Transporte in bulgarische Häfen ab.