Die Gasag erhöht ab Januar die Preise. Grund sind laut Versorger die Folgen des Iran-Kriegs.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Gasag erhöht in der Grundversorgung den Erdgaspreis. Zur Begründung verwies das Unternehmen auf die Folgen des Iran-Kriegs für den internationalen Handel mit verflüssigtem Erdgas (LNG) sowie auf gestiegene Netzentgelte. Nach einer Preissenkung Anfang 2026 habe man den Preis trotz der seit Monaten angespannten Lage auf den internationalen Energiemärkten lange stabil halten können, teilte die Gasag mit. „Doch der Iran-Krieg und seine Auswirkungen auf den internationalen LNG-Handel dauern an“, hieß es in der Mitteilung.

Konkret steigt der Arbeitspreis in der Gas-Grundversorgung nach Angaben des Unternehmens ab Januar um 2,98 Cent je Kilowattstunde. Der Grundpreis erhöht sich um 2,38 Euro pro Monat. Die Anhebung des Grundpreises erfolge erstmals seit zwei Jahrzehnten, teilte die Gasag mit.

Mehrbelastung je nach Verbrauch

Rund 60 Prozent der Kundinnen und Kunden im Tarif der Grundversorgung nutzen laut Gasag Erdgas zum Kochen und für die Warmwasserbereitung. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 3.000 Kilowattstunden steigen die Kosten dem Unternehmen zufolge um knapp zehn Euro pro Monat.

Wer Gas auch zum Heizen einer durchschnittlichen Berliner Wohnung nutze und auf einen Jahresverbrauch von etwa 12.000 Kilowattstunden komme, müsse mit einer Mehrbelastung von rund 32 Euro pro Monat rechnen, teilte die Gasag mit. (mit dpa)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema