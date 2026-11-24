Teures Erdgas zwingt Europas Düngerhersteller zum Abschalten. Mehr als ein Viertel der Ammoniakkapazität der EU fällt aus. Können Importe die Lücke schließen?

Ein Düngemittelwerk von Yara: Der Konzern hat seine Ammoniakproduktion in Europa um 27 Prozent gedrosselt.

Der Iran-Krieg trifft Europas Düngerhersteller doppelt. Störungen an der Straße von Hormus beeinträchtigen den Handel mit Harnstoff und anderen Düngemitteln. Zugleich hat der Krieg Erdgas verteuert. Die Unternehmen benötigen es als Rohstoff für Ammoniak, den Ausgangsstoff vieler Stickstoffdünger.

Jetzt schlägt der Kostenschock auf die Produktion durch: Europas Düngerhersteller haben Ammoniakanlagen mit einer Jahreskapazität von mindestens fünf Millionen Tonnen abgeschaltet. Das entspricht 28 Prozent der europäischen Kapazität; der Rohstoffpreisdienst Argus schätzt den tatsächlichen Ausfall sogar auf rund 35 Prozent, wie die Financial Times berichtet. Zugleich stiegen Europas Ammoniakimporte im September auf den höchsten Stand seit vier Jahren.

Hohe Gaspreise machen Ammoniakimporte attraktiver

Der europäische Referenzpreis für Erdgas lag am Dienstag bei knapp über 90 Euro je Megawattstunde, wie Daten von Trading Economics zeigen. Vor Beginn des Iran-Kriegs waren es 32 Euro. Im Oktober hatte der europäische Gaspreis erstmals seit 2022 die Marke von 100 Euro überschritten.

Wie sehr das die Hersteller trifft, zeigen Zahlen von Argus: Die Produktionskosten für eine Tonne Ammoniak in Europa haben sich auf 1096 Dollar verdoppelt. Importiertes Ammoniak kostete in Nordwesteuropa dagegen 760 Dollar je Tonne. Die Lieferungen kamen aus Nordafrika, Trinidad und Tobago sowie den USA.

Der Düngemittelhersteller AGF Nitrogen hat die Ammoniakproduktion an einigen europäischen Standorten mit Hafenanbindung bereits eingestellt und durch Zukäufe ersetzt. Nach Angaben von Konzernchef Petr Cingr zahlt AGF für importiertes Ammoniak derzeit 300 Euro je Tonne weniger, als die Herstellung in eigenen Anlagen kostet. Andere Anlagen laufen laut Cingr mit rund 80 Prozent Auslastung, dem technisch möglichen Minimum. Ende Oktober kündigte AGF an, weitere Einschnitte zu prüfen, darunter vorübergehende Stillstände in Deutschland, Frankreich, Österreich, Tschechien und der Slowakei. Welche deutschen Standorte betroffen sein könnten, geht aus dem FT-Bericht nicht hervor.

Düngerriese drosselt Ammoniakproduktion um 27 Prozent

Auch Yara, Europas größter Düngemittelhersteller, hat seine Ammoniakproduktion an europäischen Standorten laut Konzernchef Svein Tore Holsether um 27 Prozent gedrosselt. Der norwegische Konzern betreibt 14 Ammoniak-Transportschiffe. Nach eigenen Angaben kann er drei Viertel seiner fertigen Düngerprodukte mit importiertem Ammoniak herstellen. So kann Yara weiter Dünger produzieren, wenn sich die eigene Ammoniakherstellung wegen hoher Gaspreise kaum rechnet.

Für die Versorgung im Binnenland stößt diese Strategie an Grenzen. Laut AGF-Chef Cingr fehlt die Infrastruktur, um genügend Dünger von den Seehäfen zu den Landwirten in Mitteleuropa zu bringen. Zugleich ist das Angebot auf dem Weltmarkt laut FT in diesem Jahr knapper. Vor Beginn des Iran-Kriegs stammte rund ein Viertel des weltweit gehandelten Ammoniaks aus dem Nahen Osten. Holsether warnt, dass die hohen Energiekosten auch Investitionen in Europas Werke bremsen und die Abhängigkeit von Lieferanten im Ausland erhöhen könnten.

Getreideernte auf einem Feld: Laut AGF Nitrogen lässt sich importierter Dünger nur begrenzt von den Seehäfen zu den Landwirten im Binnenland transportieren. © Patrick Pleul/dpa

Deutschland kauft weiter Stickstoffdünger aus Russland

Europas Hersteller können abgeschaltete Anlagen zum Teil durch Ammoniakimporte ersetzen. Sie kaufen teilweise aber auch fertigen Stickstoffdünger im Ausland. Wie schwer es sein kann, sich dabei von einzelnen Lieferländern unabhängiger zu machen, zeigt der deutsche Handel mit Russland.

Seit Juli 2025 erhebt die EU zusätzliche Zölle auf russischen Stickstoffdünger. Trotzdem kauft Deutschland weiterhin russischen Stickstoffdünger. Wie die Berliner Zeitung im Oktober berichtete, lag die in den Einfuhren enthaltene Stickstoffmenge im Düngejahr 2025/26 bei 48.800 Tonnen. Laut dem Industrieverband Agrar (IVA) waren das 53 Prozent mehr als 2020/21, dem letzten vollständigen Düngejahr vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Beim Harnstoffdünger lag die eingeführte Stickstoffmenge sogar fast dreimal so hoch wie damals.

Gegenüber dem Vorjahr sank die Stickstoffmenge in den russischen Düngerlieferungen zwar um rund zwei Drittel. Der IVA führt den Rückgang auf die EU-Zölle zurück. Zugleich bleiben russische Lieferungen nach Einschätzung des Verbands für deutsche Abnehmer weiterhin attraktiv. Denn günstigeres Erdgas verschafft den Herstellern in Russland weiterhin einen Kostenvorteil.

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