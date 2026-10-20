Gaspreis knackt 90 Euro: Europas Kampf um LNG spitzt sich vor dem Winter zu

Deutschlands Gasspeicher sind nur zu rund 61 Prozent gefüllt. Zugleich bieten Käufer aus Asien und Lateinamerika um LNG mit. Was heißt das für deutsche Gaskunden?

Der europäische Gaspreis hat am Dienstag erstmals seit Ende 2022 wieder die Marke von 90 Euro überschritten. Der Gas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung im kommenden Monat kletterte zwischenzeitlich auf 90,15 Euro je Megawattstunde.



Gleichzeitig sind Europas Gasspeicher kurz vor dem Winter historisch schlecht gefüllt. In der gesamten EU liegt der Füllstand laut Daten von Gas Infrastructure Europe (GIE), Stand 19. Oktober, bei 74,61 Prozent – in Deutschland bei 61,15 Prozent. Für diesen Zeitpunkt im Jahr sind das jeweils die niedrigsten Werte seit Beginn der Datenerfassung 2011.

Zudem wächst die Konkurrenz aus Asien: Dort erreichten die kurzfristigen Preise für Flüssigerdgas (LNG) am Montag 30,40 Dollar je Million British Thermal Units, wie Bloomberg unter Berufung auf Händler berichtet. Das ist ebenfalls der höchste Stand seit Dezember 2022 und etwa das Dreifache des Niveaus vor Beginn des Iran-Kriegs. Einige asiatische Käufer beschaffen sich trotzdem weiter kurzfristige Ladungen. Dadurch verschärft sich der Wettbewerb um verfügbare LNG-Lieferungen – während Europa seinen Winterbedarf absichern muss.

Kampf um LNG: Konkurrenz für Europa wächst

Energieanalystin Ana Maria Jaller-Makarewicz sieht neben Asien weitere Konkurrenz für europäische Importeure. „Europa wird in diesem Winter auch mit Lateinamerika um teure LNG-Ladungen konkurrieren“, sagt die Expertin des Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Die zunehmende globale Energieknappheit habe die Voraussetzungen für einen „beispiellosen Bieterwettstreit im Winter“ geschaffen. Die Expertin erwartet, dass stark von Wasserkraft abhängige Länder Lateinamerikas direkt mit Europa um LNG aus den USA konkurrieren werden. Sollte der Krieg weiter eskalieren und sich das Wetterphänomen El Niño verschärfen, könnten die Gaspreise noch stärker steigen.

Europa benötigt während der Heizperiode neben laufenden Importen auch Gas aus den Speichern. Niedrige Vorräte begrenzen diese Reserve. Bei längerer Kälte oder Lieferausfällen müssen Importeure deshalb womöglich zusätzliche Ladungen auf dem Weltmarkt kaufen.

Angriffe auf Tanker belasten den globalen LNG-Markt

Auslöser des jüngsten asiatischen Preissprungs sind laut Bloomberg Angriffe auf Tanker im Nahen Osten. Die britische Schifffahrtsmeldestelle UKMTO erhielt am Wochenende einen Bericht, wonach ein LNG-Tanker am Samstag nahe Jemen beschossen worden sei. Solche Angriffe schmälern die Hoffnung, dass bald wieder größere LNG-Mengen aus der Golfregion exportiert werden können.

Seit Kriegsbeginn fehlen vor allem Lieferungen aus Katar, das zuvor etwa ein Fünftel des weltweiten LNG-Angebots stellte. Angriffe auf die dortigen Energieanlagen haben die Produktion beeinträchtigt. Zugleich verhindert die Blockade der Straße von Hormus den regulären Abtransport per Tanker. Käufer, deren vertragliche Lieferungen ausbleiben, müssen deshalb Ersatz auf dem kurzfristigen Markt beschaffen.

Bereits unmittelbar nach Kriegsbeginn änderten mehrere LNG-Tanker ihre ursprünglich europäischen Ziele und fuhren nach Asien, weil dort höhere Erlöse möglich waren. Die Berliner Zeitung berichtete ausführlich.

Noch im September hatte sich eine Entlastung für Europa abgezeichnet: Hohe Preise drängten asiatische Käufer aus dem Markt. Nach damaligen Kpler-Prognosen, über die Reuters berichtete, sollten Asiens Septemberimporte deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen. Für Europa erwartete das Analyseunternehmen dagegen wieder höhere Zuflüsse. Einige Abnehmer kaufen aber selbst zu den höchsten Preisen seit fast vier Jahren weiter ein.

LNG-Anlagen in Ras Laffan (Katar): Produktionsausfälle und blockierte Transportwege zwingen europäische Käufer, teure Ersatzlieferungen auf dem Weltmarkt zu beschaffen. © Tim Brakemeier/dpa

Sefe hält die Versorgung weiterhin für stabil

Die Risiken niedriger Gasvorräte hatte Speicherbetreiber EWE bereits im August gegenüber der Berliner Zeitung beschrieben: „Die heute niedrigen Speicherstände sind ernst zu nehmen und bedeuten einen geringeren Puffer im Vergleich zu vorangegangenen Wintern.“

Die Befüllung wurde im Sommer auch durch fehlende wirtschaftliche Anreize gebremst. Üblicherweise kaufen Händler Gas günstig ein, lagern es und verkaufen es im Winter teurer. Zeitweise kostete kurzfristig verfügbares Gas jedoch mehr als Lieferungen für die Heizperiode. Ein späterer Verkauf hätte damit Verluste verursachen können; hinzu kamen Speicher- und Finanzierungskosten. Auch VNG verwies gegenüber der Berliner Zeitung damals auf Preissignale, die gegen eine stärkere Bevorratung sprachen.

Der staatseigene Gasimporteur Sefe sieht trotz der jüngsten Entwicklung keine Verschlechterung der Versorgungslage. „Aus heutiger Sicht hat sich unsere Bewertung nicht verändert. Die Versorgungslage in Deutschland und Europa bleibt insgesamt stabil“, erklärt das Unternehmen auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Eine stärkere Konkurrenz aus Asien bestätigt Sefe nicht ausdrücklich. Der Konzern verweist darauf, dass LNG dorthin geliefert werde, „wo die Nachfrage und Zahlungsbereitschaft am größten sind“. Wie viel seiner vorgesehenen Wintermengen bereits abgesichert ist und welche kurzfristigen Zukäufe noch nötig sind, legt das Unternehmen nicht offen. Auch zu konkreten Schiffsbewegungen äußert es sich nicht.

Für Verbraucher und Industrie bleibt die Beschaffung zusätzlicher Winterlieferungen ein Preisrisiko. Die niedrigen Speicherstände erhöhen Europas Abhängigkeit von kurzfristigen, oft teureren LNG-Zukäufen. Höhere Gebote aus Asien und Lateinamerika könnten deshalb mit Verzögerung auch die Gasrechnungen der Verbraucher in Deutschland verteuern.

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