Für Millionen Haushalte in Deutschland wird Strom und Gas zum Jahreswechsel deutlich teurer. Hunderte regionale Energieversorger haben Preiserhöhungen für Dezember 2026 sowie Januar und Februar 2027 angekündigt. Besonders stark fällt der Anstieg beim Gas aus. Betroffene Kunden müssen im Durchschnitt mit rund 14 Prozent höheren Preisen rechnen.



Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Vergleichsportals Verivox hervor, über die die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Für einen Haushalt mit einem jährlichen Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden ergeben sich demnach rund 370 Euro zusätzliche Kosten im Jahr. Beim Strom beträgt der durchschnittliche Preisanstieg acht Prozent.



Die Erhöhungen betreffen Kunden in der sogenannten Grundversorgung, also Haushalte, die keinen gesonderten Strom- oder Gasvertrag abgeschlossen haben. Verbraucher mit Sondertarifen sind von den angekündigten Änderungen nicht automatisch betroffen.

Gaspreise steigen um 14 Prozent: 1,9 Millionen Haushalte betroffen

Nach Angaben von Verivox haben 361 regionale Gasgrundversorger für die kommenden drei Monate Preiserhöhungen von durchschnittlich rund 14 Prozent angekündigt. Hochgerechnet sind davon etwa 1,9 Millionen Haushalte betroffen.



Besonders teuer wird es für Familien, die ein Einfamilienhaus mit Gas beheizen. Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden steigen die Kosten rechnerisch um durchschnittlich 370 Euro. Die tatsächliche Mehrbelastung hängt vom individuellen Verbrauch und den Preisen des jeweiligen Versorgers ab.



Unter den Unternehmen, die bereits höhere Gaspreise angekündigt haben, befinden sich Gasag, E.ON, EWE und EnBW.

Auch Stromkunden müssen mit zusätzlichen Ausgaben rechnen. Insgesamt haben 329 regionale Grundversorger bislang Preiserhöhungen von durchschnittlich acht Prozent angekündigt. Für einen Drei-Personen-Haushalt mit 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch bedeutet das rund 128 Euro Mehrkosten im Jahr.



Nach Berechnungen von Verivox sind etwa 3,7 Millionen Haushalte betroffen. Zu den Versorgern, die ihre Strompreise anheben wollen, gehören EnBW, EWE, Rheinenergie und Mainova.



Beide Berechnungen beziehen sich auf ein volles Jahr mit den jeweils erhöhten Preisen. Da die neuen Tarife zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft treten, kann die tatsächliche Mehrbelastung im ersten Abrechnungsjahr geringer ausfallen.

Iran-Krieg treibt Energiepreise: Großhandelspreise für Gas fast verdreifacht

Als Hauptursache nennt Verivox die stark gestiegenen Beschaffungskosten infolge des Iran-Kriegs. Seit Jahresbeginn haben sich die Großhandelspreise für Gas nach Angaben des Vergleichsportals nahezu verdreifacht.



Die Auswirkungen erreichen private Haushalte mit Verzögerung. Anders als an Tankstellen, wo sich Veränderungen der Rohölpreise häufig schnell bemerkbar machen, kaufen Strom- und Gasversorger einen erheblichen Teil ihrer benötigten Energie längerfristig ein.



Die seit Beginn des Iran-Kriegs stark gestiegenen Großhandelspreise „wirken sich erst jetzt auf die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher aus“, erklärte Verivox-Energieexperte Thorsten Storck gegenüber der dpa.

Deutschland ist nach dem Wegfall russischer Pipelinegaslieferungen stärker auf Flüssigerdgas angewiesen. Der Krieg am Persischen Golf hat dessen internationale Preise erheblich steigen lassen. Das verteuert auch die Beschaffung für europäische Energieversorger.



Zusätzlich steigen zum Jahreswechsel vielerorts die Netzentgelte, die für den Transport von Strom und Gas über die Leitungsnetze erhoben werden.

Stromsteuer sinkt 2027: So viel Geld könnten Haushalte sparen

Für Stromkunden zeichnet sich zumindest eine teilweise Entlastung ab. Die Bundesregierung will die Stromsteuer ab dem 1. Januar 2027 auch für Privathaushalte auf das europäische Mindestniveau senken.



Darauf verständigten sich die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD am 18. November. Nach Angaben der Bundesregierung soll die Steuer von derzeit 2,05 Cent auf 0,1 Cent je Kilowattstunde fallen. Die Regelung ist zunächst bis Ende 2027 vorgesehen. Die gesetzliche Umsetzung steht noch aus.



Bei einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden ergibt sich einschließlich Mehrwertsteuer eine rechnerische Entlastung von rund 93 Euro. Voraussetzung ist, dass die Versorger die Steuersenkung vollständig an ihre Kunden weitergeben.

Den von Verivox ermittelten durchschnittlichen Strommehrkosten von 128 Euro stünden dann 93 Euro Entlastung gegenüber. Unter der Annahme, dass beide Änderungen für ein volles Jahr gelten, blieben rechnerisch 35 Euro zusätzliche Kosten.



Diese Modellrechnung lässt sich allerdings nicht auf jeden Haushalt übertragen. Entscheidend sind der jeweilige Tarif, das Inkrafttreten der Preiserhöhung und die tatsächliche Weitergabe der Steuerentlastung.



Eine weitere staatliche Maßnahme hat inzwischen die letzte parlamentarische Hürde genommen: Am Freitag, dem 20. November, billigte der Bundesrat die Fortführung des Bundeszuschusses zu den Stromnetzentgelten.



Wie die Bundesregierung mitteilte, sollen von 2027 bis 2029 jährlich 5,525 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Allerdings liegt der Betrag unter den 6,5 Milliarden Euro, mit denen der Bund die Netzentgelte 2026 bezuschusst.

Trotz der Unterstützung steigen die Stromnetzentgelte nach einer gesonderten Verivox-Auswertung bundesweit um durchschnittlich 1,9 Prozent. In Berlin fällt der Anstieg stärker aus: Für einen Haushalt mit 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch errechnete Verivox rund 33 Euro zusätzliche Netzkosten im Jahr. Diese sind Bestandteil des Strompreises und nicht pauschal zu den genannten 128 Euro hinzuzurechnen.

Strom und Gas: Wie Verbraucher Hunderte Euro sparen können

Wer eine Preiserhöhung erhält, sollte zunächst prüfen, ob er Strom oder Gas über die Grundversorgung bezieht. Nach dem Monitoringbericht 2025 der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamts lag der Anteil der Kunden in der Grundversorgung 2024 bei rund 22 Prozent im Strombereich und 16 Prozent beim Gas.



Die Grundversorgung bietet einen entscheidenden Vorteil: Kunden können ihren Vertrag jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen kündigen. Bei angekündigten Preisänderungen besteht darüber hinaus grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens.



Die Bundesnetzagentur empfiehlt Verbrauchern, die Mitteilungen ihrer Energieversorger sorgfältig zu prüfen und bei einem Wechsel rechtzeitig einen neuen Liefervertrag abzuschließen.

Wie groß das Sparpotenzial ist, zeigen Berechnungen des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Bei einem Marktcheck in den 14 bevölkerungsreichsten deutschen Städten im Juli 2026 ermittelten die Verbraucherschützer einen durchschnittlichen Preisvorteil von 272 Euro im Jahr beim Strom und 547 Euro beim Gas, wenn Kunden aus der Grundversorgung in den jeweils günstigsten Sondertarif wechselten.



Diese Beträge sind Vergleichswerte, keine garantierten Einsparungen. Wer einen neuen Vertrag abschließt, sollte neben dem Arbeitspreis und dem monatlichen Grundpreis auch Vertragslaufzeit, Preisgarantie und mögliche Neukundenboni berücksichtigen.



Ein Wechsel muss nicht zwangsläufig zu einem anderen Unternehmen führen. Viele Grundversorger bieten ihren Bestandskunden ebenfalls günstigere Sondertarife an.

Gerade bei Gas können sich die Unterschiede erheblich auf die jährlichen Heizkosten auswirken. Wer die angekündigten Preiserhöhungen nicht einfach hinnimmt, sondern seinen Tarif überprüft, kann die zusätzliche Belastung möglicherweise vollständig ausgleichen.

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