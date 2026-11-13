Gasspeicher auf Rekordtief: Auf milde Winter hoffen kann jeder – wozu braucht es dann eine Regierung?

Die Gasspeicher sind so leer wie noch nie zu Novemberbeginn. Schon jetzt wird vor Engpässen gewarnt. Die Bundesnetzagentur verbreitet Zuversicht – und lässt die entscheidende Frage offen.

Die Temperaturen fallen und die Gasspeicher in Deutschland sind schon jetzt nur bedingt gefüllt.

Wer will das eigentlich noch hören? Gasspeicherfüllstände, LNG-Terminals, Gasreserven, Notfallpläne. Der Bürger will seine Wohnung heizen und seine Rechnungen bezahlen, nicht im November Tabellen für den Februar studieren. Doch er sollte hinhören und nicht nur die Großverbraucher unter den Unternehmen für potentiell betroffen halten. Denn die Frage kann seinen Alltag unmittelbar treffen: Was geschieht, wenn der Winter nicht so mild ausfällt, wie es die Versorgungslage offenbar gut gebrauchen könnte?

Die Initiative Energien Speichern (INES) hat am Dienstag ihre neuen Szenarien für den Winter 2026/27 veröffentlicht, die dieser Zeitung vorliegen. Der Verband vertritt Betreiber von mehr als 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten. Sein Befund: Am 1. November waren Deutschlands Speicher zu lediglich 61 Prozent gefüllt. Das gesetzliche Füllstandsziel von durchschnittlich etwa 70 Prozent wurde verfehlt. 2024 waren es im November noch 98 Prozent, 2025 immerhin 75. Seit Beginn der Aufzeichnungen gab es keinen niedrigeren Novemberwert.

„Ein erhebliches Risiko für die Versorgungssicherheit“

INES betont ausdrücklich, dass die Versorgung bei normalen und warmen Temperaturen nach seinen Modellrechnungen gewährleistet bleibt. Anders bei einem ausgesprochen kalten Winter wie im Referenzjahr 2010: Dann könnten im Januar, Februar und März 2027 Fehlmengen entstehen – bis zu 6,6 Terawattstunden innerhalb eines Monats und an einzelnen Januartagen bis zu 1,7 Terawattstunden.

Wie an anderer Stelle in der Diskussion der Energiewende versucht man anhand von Szenarien für potentielle Risiken ein Bewusstsein zu schaffen. Und Vorsorge besteht nicht darin, dass man ausgerechnet die unangenehmen Möglichkeiten beiseiteschiebt.

INES rechnet bereits zusätzliche Lieferungen aus Nachbarländern und die volle Nutzung buchbarer deutscher LNG-Terminalkapazitäten ein. Die Warnung entsteht also trotz dieser Importmöglichkeiten. „Niedrige Speicherfüllstände stellen ein erhebliches Risiko für die Versorgungssicherheit dar“, warnt INES-Geschäftsführer Sebastian Heinermann. Speicher müssen bei Kälte Verbrauchsspitzen abfedern. Ihre Leistung lässt mit sinkendem Füllstand nach.

Die Bundesnetzagentur formuliert dagegen Zuversicht. In ihrer jüngsten Lagebewertung bezeichnet sie die Gasversorgung als stabil und die Versorgungssicherheit als gewährleistet. Die Gefahr einer angespannten Lage schätzt sie als gering ein. Interessant: Die Behörde beschreibt die derzeitige Lage, während INES sich einem Kälteszenario stellt. Aber wie weit trägt die Entwarnung der Bundesnetzagentur unter schlechteren Bedingungen?

Danach hatte diese Zeitung bereits im Oktober gefragt. Anlass war der Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums für eine strategische Gasreserve von rund 24 Terawattstunden. Darin wurden vier Krisenfälle beschrieben: 20 Tage Ausfall norwegischer Pipelineimporte, 40 Tage Ausfall deutscher LNG-Terminals sowie zehn beziehungsweise 18 Tage Absicherung von Haushalten und Gewerbe bei vollständigem Importausfall. Wie lange wäre Deutschland heute, ohne Reserve, abgesichert? Welche Annahmen zu Wetter, Speicherständen und Importen gelten? War die Behörde an den Berechnungen beteiligt?

Keine nachvollziehbare Antwort

Die Antwort der Bundesnetzagentur an diese Zeitung ist bemerkenswert – vor allem durch das, was fehlt. Pressesprecher Fiete Wulff schrieb: „Der Vorteil der strategischen Gasreserve liegt darin, dass die Menge dauerhaft und ausschließlich für Krisenszenarien zur Verfügung steht.“ Und weiter: „Die Bundesnetzagentur steht in einem regelmäßigen Austausch mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Wir begrüßen die Einführung einer strategischen Gasreserve und können die genannten Szenarien sehr gut nachvollziehen.“ Das war es. Keine Zahl zur heutigen Reichweite. Keine Angaben zu den zugrunde gelegten Bedingungen. Keine nachvollziehbare Antwort auf die entscheidenden Fragen.

Das ist nahezu nichtssagend. Gefragt wurde nach Grenzen der Versorgungssicherheit; geantwortet wurde mit dem allgemeinen Vorteil einer geplanten Reserve. Gefragt wurde nach Berechnungen; geantwortet wurde mit dem Hinweis auf regelmäßigen Austausch. Ist das eine angemessene Kommunikation, die den Bürger und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt?

Die Bundesregierung erklärte im Oktober, eine Gasmangellage sei nicht absehbar. Zugleich arbeitet sie an einer zusätzlichen Reserve. Wichtig wäre zu wissen, welche Lücke sie schließen soll und welche Risiken bleiben. Für die ungewöhnlich niedrig gefüllten Speicher dieses Winters kommt eine erst noch aufzubauende Reserve jedenfalls zu spät.

Und dann wäre da die Dunkelflaute: wenig Wind, kaum Sonne, gleichzeitig klirrende Kälte. In solchen Phasen müssen regelbare Kraftwerke einspringen, darunter auch Gaskraftwerke. Die INES-Szenarien untersuchen vor allem Temperaturverläufe und Gasmengen. Das Zusammentreffen von extremer Kälte und längerer Dunkelflaute muss so nicht kommen. Wer jedoch Versorgungssicherheit verspricht, sollte auch für diese denkbare Kombination belastbare Antworten haben. Ein harter Winter ist kein Betriebsunfall der Natur.

INES führt die schleppende Befüllung unter anderem auf fehlende wirtschaftliche Anreize zurück. Wenn sich das Einlagern von Gas für Händler nicht rechnet, bleibt mancher Speicher leer – selbst wenn der Staat Füllstandsziele vorgibt. Der Verband empfiehlt Ausgleichszahlungen oder Speicherpflichten. Als Interessenvertreter der Betreiber verdient er Gehör, aber keinen Blankoscheck für Umlagen, Subventionen oder Bürokratie. Aber auch der bloße Verweis auf den Markt genügt nicht, wenn die Regeln verlässliche Wintervorsorge nicht belohnen. Benötigt werden klare Sicherheitsanforderungen, Wettbewerb um die günstigste Absicherung und transparente Kosten.

Garantie gegen jedes Risiko

Deutschland debattiert über Klimaziele, Digitalisierung und die Zukunft seiner Industrie. Zugleich stellt sich erneut die Frage, ob Winterkälte das Energiesystem an Grenzen bringt. Eine hochentwickelte Volkswirtschaft muss nicht gegen jeden erdenklichen Sabotageakt immun sein. Aber sie sollte Wetterschwankungen und auch einen harten Winter nicht mit der Hoffnung auf milde Temperaturen beantworten. Niemand verlangt eine Garantie gegen jedes Risiko. Aber offen bezifferte Risiken, rechtzeitige Vorsorge und klare Verantwortung darf man erwarten.

Man kann dieses leidige Thema als Bürger nicht mehr hören. Man muss es aber hören, weil die Rechnung für unzureichende Vorsorge nicht im Ministerium landet, sondern bei Haushalten und Betrieben. Aus „Versorgungssicherheit ist gewährleistet“ muss eine überprüfbare Aussage werden: für welche Temperaturen, für welche Dauer, mit welchen Reserven – und unter welchen Belastungen?

Ein Staat, der seinen Bürgern ständig Anpassung und Eigenverantwortung abverlangt, sollte die Verlässlichkeit elementarer Infrastruktur selbst ebenso ernst nehmen. Die Frage ist nicht, ob morgen das Gas ausgeht. Die Frage ist, warum wir im November 2026 noch immer darüber rätseln müssen, wie gut Deutschland auf einen ernsthaften Winter vorbereitet ist.

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