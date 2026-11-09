Gasspeicher nur noch zu 59 Prozent gefüllt: Deutschland bricht Entnahmerekord

Deutschlands Gasspeicher fallen vor dem Winter unter 60 Prozent. Zugleich erreicht die Gasentnahme Anfang November einen neuen Rekord. Was bedeutet das?

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Am 6. November nahm Deutschland netto rund 1,1 TWh aus seinen Speichern, oder knapp 60 Prozent mehr als beim bisherigen Höchstwert für dieses Kalenderdatum.

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Deutschlands Gasspeicher sind unter 60 Prozent gefallen – und damit tiefer als jemals zuvor an diesem Kalendertag in den vergangenen zehn Jahren. Am 8. November lag der zuletzt gemeldete Füllstand bei 59,21 Prozent. Gespeichert waren noch rund 146 Terawattstunden (TWh) Gas, zeigen Daten der europäischen Speicherplattform AGSI.



Ein Jahr zuvor waren es 74,96 Prozent. Selbst das bisherige Zehnjahrestief für diesen Zeitpunkt lag mit rund 71,6 Prozent mehr als zwölf Prozentpunkte höher. Zugleich erreichte die Gasentnahme einen neuen Rekord für Anfang November.

Deutschland entnimmt Anfang November Rekordmenge

Am 6. November nahm Deutschland netto rund 1,1 TWh aus seinen Speichern – 59 Prozent mehr als beim bisherigen Höchstwert für dieses Kalenderdatum. Innerhalb einer Woche sank der Füllstand um 1,8 Prozentpunkte beziehungsweise rund 4,4 TWh.

Der Wert ist ein Rekord für Anfang November. An besonders kalten Wintertagen wurden bereits deutlich größere Mengen entnommen. Die Bundesnetzagentur führt die aktuelle Entwicklung auf marktliche und wetterbedingte Faktoren zurück. Sinkende Temperaturen erhöhen vor allem den Heizbedarf von Haushalten und Gewerbe. Hinzu kommt der Gasverbrauch von Kraftwerken und Industrie.

Die Entwicklung betrifft große Teile Europas. Am 5. November wurden aus den europäischen Speichern brutto rund 4,3 TWh Gas entnommen. Das waren etwa 31 Prozent mehr als beim bisherigen Höchstwert für diesen Tag.

Auch am 28. und 29. Oktober sowie am 1. und 4. November wurden die früheren Werte für den jeweiligen Kalendertag übertroffen. Die EU-Speicher waren zuletzt nur noch zu rund 72,7 Prozent gefüllt. Darin lagerten etwa 823 TWh Gas.

Gasspeicher: Pipeline- und LNG-Importe bremsen den Rückgang

Dass der deutsche Füllstand trotz der hohen Entnahmen vergleichsweise langsam sinkt, liegt an den laufenden Importen. Vom 29. Oktober bis 4. November gelangten laut Bundesnetzagentur 18,1 TWh Pipelinegas und 1,5 TWh Flüssigerdgas nach Deutschland. Die deutschen LNG-Terminals waren im Durchschnitt zu 34 Prozent ausgelastet.

Ein großer Teil dieser Importe fließt unmittelbar zu Haushalten, Unternehmen und Kraftwerken. Die Speicher decken den darüber hinausgehenden Bedarf. Deshalb können die täglichen Entnahmen Rekordwerte erreichen, obwohl der gesamte Füllstand nur um einige Zehntelprozentpunkte pro Tag sinkt.

Für Verbraucher bedeutet der niedrige Füllstand zunächst keine akute Mangellage. Die Bundesnetzagentur betont, die Speicherstände allein seien dafür kein Indiz. Bei längerer Kälte oder ausfallenden Importen müsste Deutschland jedoch zusätzliche und möglicherweise teurere Mengen über Pipelines oder den weltweiten LNG-Markt beschaffen.

Russisches LNG fällt ab Januar 2027 weg – und dann auch noch die TurkStream-Mengen

Vom 1. Januar 2027 an verbietet die EU dazu noch auch die verbliebenen russischen LNG-Lieferungen auf Grundlage langfristiger Altverträge. Kurzfristige Verträge und neu abgeschlossene Liefervereinbarungen dürfen bereits jetzt nicht mehr bedient werden.

Die fehlenden Mengen muss Europa während der laufenden Heizperiode durch andere Lieferanten oder einen geringeren Verbrauch ersetzen. Die EU-Kommission hält das europäische Gasnetz trotz der niedrigen Speicherstände für vorbereitet. Der Wettbewerb um verfügbare LNG-Tankerladungen könnte jedoch zunehmen.

Für russisches Pipelinegas, das bisher etwa über die Schwarmeerpipeline TurkStream Südosteuropa erreicht, gelten längere Übergangsfristen. Langfristige Verträge dürfen grundsätzlich noch bis zum 30. September 2027 erfüllt werden. Verfehlt ein Mitgliedstaat die europäischen Speicherziele, kann sich die Frist bis zum 1. November verlängern. Das geht aus dem Zeitplan des EU-Rates hervor.

TurkStream: Gazprom meldet fast viermal so hohe Lieferungen an die Türkei

Während russisches LNG bald vollständig aus dem EU-Markt verschwindet, meldet Gazprom einen sprunghaften Anstieg seiner Pipeline-Lieferungen an türkische Abnehmer. In den ersten fünf Novembertagen seien sie beinahe viermal so hoch gewesen wie im entsprechenden Zeitraum im Oktober und September. Im gesamten Oktober lagen sie nach Konzernangaben 78 Prozent über dem Septemberwert, berichtete die Geschäftszeitung Kommersant.

TurkStream besitzt zwei Stränge. Einer versorgt den türkischen Markt, der andere führt über die Türkei und Bulgarien weiter in die EU. Nach einer Auswertung von ENTSOG-Daten durch die Berliner Zeitung waren die EU-Importe über diese Route bereits im Oktober um gut 20 Prozent gegenüber September gestiegen.



Ob dieser Zuwachs im November anhält, geht aus Gazproms Angaben zu türkischen Abnehmern nicht hervor. Bis zum Verbot russischen Pipelinegases bleibt TurkStream jedoch die wichtigste Route für die verbliebenen russischen Lieferungen in die EU.

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