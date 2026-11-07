Gastro-Krise in Berlin: Diese Zahlen zeigen, wie dramatisch die Lage wirklich ist

Immer wieder müssen Restaurants schließen, so wie zuletzt das India in Kreuzberg. Exklusive Zahlen zeigen aber: Berlin verliert seine Restaurants nicht, es tauscht sie aus. Warum Wirte dennoch bangen.

„Danke für über 31 Jahre“ steht in großen roten Buchstaben über dem Brief an der Tür des India in der Bergmannstraße. Am 9. Juni 1995 hatte das indische Restaurant in der Hausnummer 100 zum ersten Mal geöffnet. Am 30. September 2026 war Schluss.



Betreiber Virender Aurora und sein Team bedanken sich bei ihren Gästen für Geburtstage, Familienfeiern und erste Verabredungen. Für alles, was sich in drei Jahrzehnten zwischen Küche und Gastraum abgespielt hat.